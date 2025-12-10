О чем рассказал Лавров на заседании Совета Федерации. Главное

О чем рассказал Лавров на заседании Совета Федерации. ГлавноеРФ ценит позицию Трампа и нацелена на наращивание стратегического партнерства со странами ближнего зарубежья
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил в рамках «Правительственного часа» на пленарном заседании Совета Федерации. «Ведомости» собрали главные тезисы его выступления.
Лавров заявил, что Россия ценит стремление президента США Дональда Трампа к диалогу, к преодолению конфликта на Украине политико-дипломатическим путем. Министр напомнил, что обсуждение соответствующих предложений американской стороны продолжилось 2 декабря: в ходе визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа была достигнута договоренность о продолжении этой работы. «Главное, есть принципиальное понимание о том, что устойчивое урегулирование невозможно без искоренения первопричин кризиса. Первопричины хорошо известны, о них неоднократно говорил президент Путин», – подчеркнул Лавров.
Дипломат обратил внимание на «откровенно деструктивную» позицию по украинскому вопросу Лондона, руководства Еврокомиссии в Брюсселе, большинства стран НАТО и Евросоюза. По его словам, они по-прежнему в «безнадежной политической слепоте тешат себя иллюзией так или иначе победить нашу страну», инвестировав весь свой политический капитал в конфликт с Россией «руками и телами украинских граждан».
Лавров напомнил слова президента РФ Владимира Путина, что Москва не планирует воевать с Европой, но ответит на любые враждебные шаги, включая размещение на Украине европейских воинских контингентов и экспроприацию российских активов. «И к этому ответу мы уже готовы», – подчеркнул Лавров.
По его словам, Россия продолжает самостоятельный, независимый внешнеполитический курс, подразумевающий защиту национальных интересов и одновременно готовность к укреплению разноплановых взаимовыгодных связей со всеми, кто готов работать с Москвой равноправно и взаимоуважительно.
«Показателен пример нашего доброго друга Индии, которая поддерживает отношения со всеми игроками, старается это делать. <…> Совпадение стратегических оценок и целей наших двух стран было подтверждено в ходе визита президента Путина в Дели, его переговоров с премьер-министром [Нарендрой] Моди, которые состоялись в индийской столице на прошлой неделе», – отметил Лавров.
Среди приоритетов России Лавров также назвал наращивание стратегического партнерства и союзничества со странами ближнего зарубежья, с государствами СНГ – «в самых разных форматах». В частности, продолжается интеграционное строительство в рамках союзного государства России и Белоруссии. По словам министра, важным подспорьем здесь является общее оборонное пространство, формируемое в рамках договора о гарантиях безопасности, вступившего в силу в марте 2025 г.
Лавров также обратил внимание на развитие связей с партнерами из Центральной Азии и на продвижение многогранных связей в рамках Евразийского экономического союза и СНГ.
«Говоря о Большой Евразии, хотел бы отметить особое значение российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Трудно переоценить доверительный диалог на высшем уровне – то, что наши китайские друзья называют дипломатией лидеров», – отметил Лавров.
По его словам, в настоящее время дипломатический тандем Москвы и Пекина «выступает значимым фактором глобальной стратегической стабильности и устойчивости нарождающегося многополярного мира».
Глава МИДа РФ также отметил, что 2025 г. проходит под знаком празднования 80-летия Великой Победы. По его словам, Москва наращивает усилия по противодействию попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны – об этом свидетельствуют итоги ежегодного голосования за российскую резолюцию Генассамблеи о борьбе с героизацией нацизма. Министр обратил внимание на деструктивные позиции Берлина, Рима, Токио – бывших держав так называемой «оси», которые на протяжении нескольких лет голосуют против проекта резолюции о недопустимости героизации нацистов. Лавров подчеркнул, что Германия активно накачивает неонацистский киевский режим оружием, а канцлер Фридрих Мерц не устает заявлять о плана вновь превратить Бундесвер в самую сильную армию в Европе.
«Наверное, немецким политикам, которые запамятовали о мрачных страницах собственной истории, есть о чем задуматься. Но инакомыслие, которое налицо и растет в Германии, всячески пытаются заглушить», – отметил Лавров, упомянув также о Финляндии, которая сотрудничала с нацистами в годы Второй мировой войны. По его словам, складывается впечатление, что десятилетия добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с российским государствам «не помогли финским элитам излечиться от животной русофобии, которую они сейчас демонстрируют».
Министр также подчеркнул, что Великая Победа способствовала процессу деколонизации, обретению народами Глобального юга независимости и собственной государственности. При этом решающая роль нашей страны в поддержке национально-освободительных движений признана во всем мире. 14 декабря будет отмечаться 65-летие принятия по инициативе Советского Союза исторической декларации о предоставлении колониальным странам и народам независимости. Москва рассчитывает, что в ближайшее время 14 декабря будет объявлено в ООН Международным днем борьбы с колониализмом.
Говоря о долларе, Лавров отметил, что изначально эта валюта должна была служить всеобщим благом для обеспечения эффективной работы мировой экономики, а не использоваться как средство давления на несогласных. Министр обратил внимание, что еще 20–30 лет назад представители Вашингтона говорили, что доллар принадлежит не только США. Именно эта валюта была призвана обеспечивать стабильность и повышать эффективность функционирования глобальной экономической системы. Лавров напомнил, что Трамп в период предвыборной кампании резко критиковал действия его предшественника Джо Байдена и его администрации, обвиняя их в использовании доллара как инструмента санкционного давления, наказания несогласных и достижения политических или идеологических целей.