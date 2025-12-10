О чем рассказал Лавров на заседании Совета Федерации. Главное

Глава МИДа РФ также отметил, что 2025 г. проходит под знаком празднования 80-летия Великой Победы. По его словам, Москва наращивает усилия по противодействию попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны – об этом свидетельствуют итоги ежегодного голосования за российскую резолюцию Генассамблеи о борьбе с героизацией нацизма. Министр обратил внимание на деструктивные позиции Берлина, Рима, Токио – бывших держав так называемой «оси», которые на протяжении нескольких лет голосуют против проекта резолюции о недопустимости героизации нацистов. Лавров подчеркнул, что Германия активно накачивает неонацистский киевский режим оружием, а канцлер Фридрих Мерц не устает заявлять о плана вновь превратить Бундесвер в самую сильную армию в Европе.