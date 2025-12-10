Газета
Дмитриев: третьей мировой войны удается избежать благодаря Трампу

Ведомости

Угроза третьей мировой войны отступила благодаря политике президента США Дональда Трампа. Об этом в соцсети X заявил спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«И правда в том, что третья мировая война была, есть и будет предотвращена благодаря президенту Трампу и его команде», – написал Дмитриев.

До этого Дмитриев также писал, что Трамп «видит насквозь» тех, кто разжигает конфликт на Украине, и их попытки саботажа. Так Дмитриев прокомментировал репост лидера США публикации New York Post, в заголовке которой европейские страны назвали «импотентными». Издание предположило, что европейские политики просто раздражены тем, что американский лидер отодвигает их на второй план в мирном процессе по Украине.

8 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев совместно с ЕС подготовит обновленную версию плана урегулирования и вскоре направит его в Вашингтон. По словам Зеленского, позиции Украины и США по параметрам завершения конфликта пока расходятся. В тот же день постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер отметил, что Трамп понимает, как нужно надавить на Киев, чтобы заключить соглашение об урегулировании конфликта.

