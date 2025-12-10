Дмитриев: третьей мировой войны удается избежать благодаря Трампу

До этого Дмитриев также писал, что Трамп «видит насквозь» тех, кто разжигает конфликт на Украине, и их попытки саботажа. Так Дмитриев прокомментировал репост лидера США публикации New York Post, в заголовке которой европейские страны назвали «импотентными». Издание предположило, что европейские политики просто раздражены тем, что американский лидер отодвигает их на второй план в мирном процессе по Украине.