ИИ отнимает уран у атомной отрасли: новости, которые вы могли пропустить

Раньше кнопка с чаевыми в Uber и DoorDash была именно там, куда ее сейчас хотят вернуть власти. Но в 2023 г. мэрия Нью-Йорка установила минимальную почасовую оплату для курьеров и принялась ее индексировать. Сейчас она составляет $21,44 в час. В ответ Uber и DoorDash перенесли предложение заплатить чаевые на самый конец процесса покупки. Порой предложение заплатить их приходит уже после того, как товар доставлен (в чем есть некоторая логика). Так Uber и DoorDash попытались смягчить недовольство клиентов тем, что из-за повышения оплаты курьеров выросла комиссия приложений.