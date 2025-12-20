ИИ отнимает уран у атомной отрасли: новости, которые вы могли пропустить

ИИ отнимает уран у атомной отрасли: новости, которые вы могли пропуститьНарушение авторских прав в «Аватаре», в Лондоне закрылся пивной фонтан
На этой неделе стало известно, что в Лондоне закрылся пивной фонтан, «Аватар» обвинили в плагиате, а Диснейленд утонул в мусоре. Компании по доставки выступают против чаевых курьерам. На ядерную войну урана может не хватить: все уйдет на нужды ИИ. Германия хочет экономического развода с Китаем.
Корпорация по освоению плагиата
На Джеймса Кэмерона подали в суд за нарушение авторских прав в «Аватаре». Сценарист Эрик Райдер утверждает, что в 1999 г. предложил сделать Кэмерону фильм по своему рассказу KRZ 2068. Продюссерская компания Кэмерона Lightstorm Entertainment заключила с ним контракт и два года Райдер работал над сценарием. Затем проект был внезапно закрыт. А теперь в «Аватаре» он видит свои идеи.
Райдер судится уже второй раз. Первый иск был подан в 2011 г., через два года после выхода первого «Аватара». Тогда суд постановил, что Кэмерон написал сюжет «Аватара» еще до того, как Райдер передал свой сценарий его компании.
В этот раз Райдер хочет $500 млн и уверяет, что новый иск – не попытка пересмотреть старые претензии. Якобы речь идет о новых случаях плагиата, которые он увидел во втором «Аватаре: путь воды». Возможно, в эти выходные он сходит на премьеру третьего «Аватара: пламя и пепел» и сочинит еще один иск.
При этом сам Райдер не оригинален. С Кэмероном уже пытались безуспешно судиться писатель-фантаст Брайант Мур и дизайнер, специалист по компьютерной графики Джеральд Моравски, тоже разглядевшие плагиат своих идей.
Мусорщик – новый персонаж Диснея
Сказка захлебнулась в мусоре. В парижском Диснейленде в минувшие выходные устроили забастовку мусорщики. Семьи, месяцами планировавшие поездку к любимым героям, были ошеломлены. Вместо вылизанных сказочных декораций они увидели мусор, разбросанный в наиболее посещаемых зонах (в основном его раскидали сами протестующие), вместо волшебной музыки были слышны барабаны, в которые били манифестанты. Да еще как нарочно утром в субботу парк погрузился в туман, прибавив картине мрачности.
Мусорщики работают не на сам Диснейленд, а на подрядчика парка, клининговую компанию ONET. Блог Disneyland Paris Report отмечает, что стороны конфликта пеняют друг на друга: «Сотрудники жалуются на суровые условия труда, ONET обвиняет парижский Диснейленд, что тот ставит нереалистичные цели, а сам Диснейленд отвечает, что не несет ответственности за сотрудников [стороннего подрядчика]».
Пивной фонтан с подвохом
В центре Лондона на короткое время появился пивной фонтан. Итальянская пивоварня Peroni (которая на самом деле принадлежит японской Asahi) установила его на берегу Темзы в престижном районе Саут-Банк. Он выдержан в стиле римских фонтанов эпохи Ренессанса, со статуями в человеческий рост. Из кончика пальцев у них сочилось пиво.
Фонтан работал с полудня до 20:00 и всего пять дней. Он закрылся 14 декабря, но не стоит особо завидовать лондонцам. У фонтана был подвох: пиво в нем было безалкогольным.
Не платите курьеру звонкой монетой
Пока «Озон» вводит чаевые не только для курьеров, но даже для сотрудников ПВЗ, Uber и DoorDash движутся в обратном направлении. Компании подали иск против Нью-Йорка, пытаясь оспорить новый городской закон. С 26 января они обязаны предлагать пользователям дать чаевые курьеру еще до того, как заказ будет оплачен. Более того, по умолчанию в заказах должны стоят чаевые 10%, хотя их можно вручную отменить.
Uber и DoorDash считают, что клиенты уже устали от навязываемых им требований заплатить чаевые. Компании апеллируют к Первой поправке: мол, их заставляют в приложении «публиковать навязанное властями сообщение» о чаевых.
Раньше кнопка с чаевыми в Uber и DoorDash была именно там, куда ее сейчас хотят вернуть власти. Но в 2023 г. мэрия Нью-Йорка установила минимальную почасовую оплату для курьеров и принялась ее индексировать. Сейчас она составляет $21,44 в час. В ответ Uber и DoorDash перенесли предложение заплатить чаевые на самый конец процесса покупки. Порой предложение заплатить их приходит уже после того, как товар доставлен (в чем есть некоторая логика). Так Uber и DoorDash попытались смягчить недовольство клиентов тем, что из-за повышения оплаты курьеров выросла комиссия приложений.
Кстати, мэрия Нью-Йорка выпустила в прошлом году отчет: хотя чаевые уменьшились на 68%, курьеры в итоге стали зарабатывать больше из-за повышения минимальной оплаты.
ИИ конкурирует с ядерной войной
На ядерную войну урана может не хватить: все уйдет на ИИ. The Investing News Network (INN) выпустила отчет, который перепечатали Nasdaq и другие сайты. Растет спрос на ядерную энергетику, один из важнейших драйверов – вычислительные центры для ИИ, которым нужно много дешевой энергии. Google и Microsoft уже инвестируют в перезапуск старых АЭС. По предварительным оценкам, в этом году реакторам понадобится 68 900 т урана, а в 2040 г. от 107 000 т по пессимистическому до 204 000 т по оптимистическому сценарию.
Между тем к 2030 г. добыча вырастет до 97 000 т урана за счет Казахстана, Канады, Марокко и Финляндии. После 2030 г. многие существующие месторождения либо выйдут на плато добычи, либо снизят выработку, и возникнет дефицит. Эксперты предсказывают, что уже в 2026 г. цены на уран пробьют $100 за фунт.
Германо-китайская любовь прошла
Германия хочет экономического развода с Китаем. Самое важное в этой истории то, что страна, всегда ратовавшая за свободу торговли, начинает в ней сомневаться, пишет The Wall Street Journal. Германия и Китай 20 лет были сладкой парочкой. Обе страны получали взаимную выгоду от свободной торговли. Германия поставляла Китаю оборудование, с помощью которого тот заполонял весь мир дешевыми товарами. Но теперь благодаря той же свободе торговли Китай вытесняет немецкие компании даже с их родного рынка.
С 2020 г. экспорт немецких товаров в Китай и импорт китайских в Германию рос примерно одинаково, если считать в процентах от ВВП Германии. Но с 2021 г. началось резкое расхождение, сейчас экспорт составляет 1,9%, а импорт 3,7%. В этом году Германия впервые ввезет больше китайских машин и оборудования, чем продаст в Поднебесную.
Газета приводит множество примеров, как Китай вытесняет Германию и с международного рынка. Например, фирма Herrenknecht некогда поставляла в Китай современные проходческие щиты для великих строек. А теперь китайские конкуренты доминируют и на китайском, и на мировом рынке.
В 2019 г. Федерация немецкой промышленности вместо обычной дружественной позиции назвала Китай в своем отчете «системным конкурентом». А теперь и чиновники задумались, так ли нужна свободна торговля. Канцлер Фридрих Мерц уже заявил, что защитит «своих» производителей стали от конкурентов из Китая, его правительство ограничило использование китайских комплектующих в мобильных сетях, а месяц назад прошло первое заседание Совета национальной безопасности, и обсуждали на нем связанные с Китаем стратегические риски.