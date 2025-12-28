Лондон заполонили «Сникерсы» из России: новости, которые вы могли пропустить

Теперь то же самое хочет сделать Zara. Она отснимет фотомодель один раз, а в остальное время будет использовать ее ИИ-клон, не вызывая на съемки живой прообраз. Предложение для фотомоделей крайне заманчивое. Ведь «сниматься» будет ИИ. А настоящая фотомодель за каждую такую «съемку» без ее личного участия станет получать такой же гонорар, как будто она лично ездила на фотосессию. В чем выгода Zara и H&M? Как минимум не нужно раскошеливаться на визажистов, осветителей, фотографов, декораторов и аренду фотостудии.