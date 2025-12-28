Лондон заполонили «Сникерсы» из России: новости, которые вы могли пропустить

Лондон заполонили «Сникерсы» из России: новости, которые вы могли пропуститьВ Англии запретят варить лобстеров живьем, аналог Ozempic появится в таблетках
На этой неделе стало известно, что Лондон заполонили «Сникерсы» из России. Ozempic с января будет в таблетках. В Англии запретят варить лобстеров заживо. У французской преступности на Рождество свои особенности. Роботакси Waymo устроили в Сан-Франциско массовые пробки. Zara платит фотомоделям, чтобы они не приходили на съемку. Стартап сконструировал «Терминатора» для армии США.
Российский «Сникерс» пробрался в Лондон
В Лондоне найден «русский след». Местные магазины заполонили батончики Snickers с надписями на русском языке, а если вы позвоните по указанному на этикетке телефону службы поддержки, вам лучше уметь говорить на русском, сообщила The New York Times. В основном речь о двух видах батончиков, на этикетке которых написано «Snickers белый» и «Snickers со вкусом пломбира».
Компания Mars Wrigley, производящая Snickers, объяснила журналистам: она не в силах запретить посредникам, закупившим батончики по-дешевке в России или Белоруссии, задорого перепродать их в Великобритании. Но ушлым торговцам грозят неприятности со стороны британских властей: они нарушают закон о маркировке, ведь состав продукта должен быть написан на английском языке.
Похудеть без боли
С января не нужно будет вводить препарат шприцом, чтобы похудеть. Сейчас датская Novo Nordisk выпускает Ozempic и разработанный на его основе препарат для похудения Wegovy в виде инъекций. Но на этой неделе компания получила одобрение FDA на Wegovy в таблетках. Продажи стартуют с начала следующего года.
Это будет первая в мире таблетка для похудения с действующим веществом семаглутид: заявка ее конкурента Eli Lilly на таблеточные варианты Zepbound и Mounjaro все еще рассматривается FDA. Таблетки для диабетиков с семаглутидом были и раньше (например, Rybelsus от той же Novo Nordisk). Дозировка там слишком мала, чтобы привлечь внимание тех, кто хочет похудеть.
Месячный курс таблеток Wegovy в минимальной дозировке 1,5 мг будет стоить $149. Это меньше, чем самый дешевый месячный курс инъекций ($349), правда, там минимальная доза 2,4 мг, отмечает The Washington Post. Но эффект, когда люди за год теряют до 14-15% массы тела без диет и спортзалов, достигался на испытаниях с максимальной дозировкой 25 мг. Цены на нее пока не объявлены.
Новый продукт выпускается как нельзя более вовремя. Капитализация Novo Nordisk на пике оземпикового бума в июне 2024 г. взлетала до $615 млрд. Компания стала настолько большой, что превысила ВВП родной Дании: в 2023 г. он показал рост на 2,5%, а без учета вклада Novo Nordisk был бы отрицательным. Но из-за жесткой конкуренции капитализация Novo Nordisk сейчас упала до $170 млрд, это уровень лета 2021 г. перед началом оземпикового бума.
В кипяток – только трупы
Лобстеров и крабов вскоре запретят варить заживо в Англии. Зоозащитники утверждают, что в кипящей воде животные испытывают мучительную боль несколько минут. В Швейцарии, Норвегии и Новой Зеландии уже действует такой запрет. Официально рекомендуется убивать животных электричеством или замораживать насмерть.
Пункт про лобстеров и крабов вошел в опубликованную на этой неделе правительственную «Стратегию защиты животных» (Animal Welfare Strategy), которая действует не по всей Великобритании, а только в Англии. Воплотить ее в жизнь планируется до конца 2030 г. В стратегии много запретов. Например, нельзя выращивать куриц в клетках, а свиней – в ящиках. Но, судя по бурной реакции английских СМИ, пункт о лобстерах стал самым дискуссионным.
Английские политики почти единодушны: стратегию сейчас продвигают лейбористы, при этом запрет на варку заживо основан на законе консерваторов от 2022 г., в котором говорится, что беспозвоночные вроде осьминогов и раков достаточно разумны, чтобы страдать и чувствовать боль. А вот рестораторы и фермеры почти поголовно против: стратегия грозит им дополнительными расходами.
Французы воруют вкусняшки
Особенности французской преступности перед Рождеством: жандармов бросили на охрану улиток, устриц и уток. Так, в Иль-де-Франс жандармы, усиленные военнослужащими, уже восьмой год патрулируют с начала декабря и до начала января окрестности устричных ферм. Дело в том, что перед Рождеством и Новым годом спрос на ряд продуктов резко растет, устричные фермы получают за неполный месяц около трети годовой выручки.
Активизируются и воры: деликатесы легко сбыть. Под угрозой и склады, и сами фермы: воры обчищают садки. В Нормандии жандармы патрулируют берег на лошадях, потому что по опыту знают: автомобили и мотоциклы увязают в мокром песке, позволяя ворам уйти, причем нередко с добычей. В 2020 г. тут состоялась крупнейшая кража в регионе: пропали три тонны устриц стоимостью около 15 000 евро. Но в последние 15 лет усиленные патрули сильно снизили преступность.
Усиленную защиту жандармы выставляют и рядом с другими деликатесами, но не всегда успешно. У компании L'Escargot Des Grands Crus в Марне в этом декабре уже украли запас свежих и замороженных улиток на 90 000 евро. А во Вьене фермер лишился 250 кг фуа-гра и куриных грудок, плодов четырехмесячного труда.
Работает ИИ – а плату получает фотомодель
ИИ-модели захватывают мир моды. В этом году журнал Vogue впервые использовал полностью выдуманную ИИ-модель в своих иллюстрациях. H&M пошел другим путем: решил использовать цифровых двойников своих «кожаных» моделей. Естественно, с их согласия.
Теперь то же самое хочет сделать Zara. Она отснимет фотомодель один раз, а в остальное время будет использовать ее ИИ-клон, не вызывая на съемки живой прообраз. Предложение для фотомоделей крайне заманчивое. Ведь «сниматься» будет ИИ. А настоящая фотомодель за каждую такую «съемку» без ее личного участия станет получать такой же гонорар, как будто она лично ездила на фотосессию. В чем выгода Zara и H&M? Как минимум не нужно раскошеливаться на визажистов, осветителей, фотографов, декораторов и аренду фотостудии.
Роботакси устроили массовую пробку
Восстание машин снова откладывается: оказалось, чтобы его подавить, достаточно отключить светофоры. В минувшую субботу в Сан-Франциско случился блэкаут из-за пожара на подстанции. Светофоры отключились, и роботакси Waymo устроили массовые пробки. Они подъезжали к перекрестку и замирали в нерешительности. Около суток потребовалось, чтобы вернуть их к нормальной работе.
В компании Waymo вроде бы поняли, в чем ошибка. Ее машины умеют, если светофор не работает, использовать правила проезда нерегулируемых перекрестков. Но на ранних этапах тестирования Waymo решила подстраховаться. Перед неработающим светофором машина должна остановиться и связаться с диспетчерской. Там человек проверит, верно ли робот понял, у кого приоритет на перекрестке. С тех пор автопарк Waymo сильно разросся, но функцию проверки человеком отменить забыли. Во время блэкаута диспетчеры оказались перегружены запросами и такси встали. Интересно, что сама Waymo признает: в 7000 случаев ее машины проигнорировали правило и проехали перекресток, не спрашивая совета у диспетчера.
Терминатор уже сошел с конвейера
Производители человекоподобных роботов обычно избегают разговоров об их военном потенциале. Но не американский стартап Foundation. Он, наоборот, наделал шуму заявлениями, что его роботы Phantom – продукция двойного назначения. Они уже работают на заводе в тестовом режиме (24 часа в сутки, пять дней в неделю). Но основатели стартапа открыто мечтают о контракте с американской армией и уверяют, что их робот не только станет носить грузы под обстрелом, но и будет вооружен карабином М4, первым вступит в бой и окажется очень опасным. Как констатирует автор подкаста TechFirst и журналист Forbes Джон Кучир: «На моей памяти это первый производитель человекоподобных роботов, кто прямо заявляет о будущем военном применении».
Foundation хочет не продавать своих роботов, а сдавать в аренду примерно по $100 000 в год. В 2026–2027 гг. стартап планирует выпустить 50 000 человекоподобных машин высотой около 1,75 м и весом около 80 кг. Forbes рассуждает, как эта армия повлияет на уровень насилия в мире. Может снизить его: террористы, мятежники и другие с меньшей вероятностью начнут конфликт, зная, что им придется противостоять машинам. Но могут и повысить: военные охотнее станут ввязываться в боевые действия, если нет риска вызвать общественное возмущение из-за гибели своих солдат.