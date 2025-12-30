Валерий Фадеев предложил создать новый единый учебник по экономике

Валерий Фадеев предложил создать новый единый учебник по экономикеСоветник президента рассказал, каким должно быть такое учебное пособие
Советник президента, председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев выступил за создание нового единого учебника по экономике. Об этом он написал в своей статье «Учебник экономики» для №3 журнала «Государство», который выпускается РАНХиГС.
Создание такого учебника назрело давно, но с выходом указа президента №809 (о традиционных ценностях) его необходимость «перешла в разряд государственных задач», пишет Фадеев. Речь идет «не просто о корректировке учебных планов, а о подготовке мировоззренческого курса для студентов неэкономических специальностей». «Это вызов инерции, заложенной еще в 90-е годы, когда наша высшая школа совершила резкий, некритичный переход от политэкономии социализма к постижению западных теорий по переводным учебникам «Экономикс», – указывает Фадеев. Учебник «Экономикс» начал издаваться с 1960 г., выдержал более 20 изданий. Его авторы – американские профессора по экономике Кэмпбелл Макконнелл, Стэнли Брю и Шон Флинн.
Зачем нужен учебник
Фадеев рассуждает в статье, что даже название учебника «Экономикс» «чуждо нашему языковому и культурному коду», ведь никто не называет учебники «Физикс» или «Математикс». «Содержание этих курсов интересно с точки зрения истории экономической мысли Запада, но абсолютно бесполезно – и даже вредно – как инструмент объяснения того, как работает реальное хозяйство, особенно российское», – пишет он. По словам Фадеева, учебники, которые «заполнены сложными формулами интегральных исчислений, не имеют ничего общего с реальностью». Поэтому перед разработчиками нового пособия по экономике стоит задача создать курс, который «не затуманивает, а проясняет картину мира».
«В какой-то момент экономисты, видимо, поддавшись зависти к успехам естествознания, решили, что экономика – это точная наука. Как физика или химия», – пишет Фадеев, делая вывод, что это «фундаментальная неправда». По его словам, экономика не является точной наукой и, скорее, похожа на историческую геологию: «Условия на нашей планете постоянно менялись: состав атмосферы, температура, дрейф континентов, падение астероидов, извержения вулканов... А в разных условиях действуют разные закономерности». Для экономической науки важны закономерности, действующие в определенные периоды, пишет он.
Сейчас экономическая наука переживает глубокий кризис, поскольку не отвечает на вопросы современности – основные достижения науки были в 19-20 вв., пишет Фадеев. Он приводит различные экономические теории, говоря, что они работали лишь в тот период, когда были созданы. По мнению Фадеева, новый курс должен опираться на «триаду, предложенную [австрийским и американским экономистом] Йозефом Шумпетером: изучать экономические закономерности через теорию, через статистику, через историю».
Каким должен быть учебник
Разработчики нового учебника должны подготовить мировоззренческий курс для введения в основы российской экономики, чтобы сформировать мировоззрение – причем это должен быть русский взгляд на хозяйственную жизнь, а не антизападный подход к процессам. «Поскольку все общественные науки зависят от мировоззрения того, кто их продвигает, они так или иначе являются идеологическими. Но не пропагандистскими», – отмечает он. Новый учебник Фадеев предлагает создать в формате очерков, которые «легко читаемы», содержат ассоциации и исторические примеры.
Фадеев формулирует «базовые условия по созданию» учебника, то есть то, что нужно учитывать при его написании:
- Не перегружать студентов информацией. «Конечно, обучаемый должен понимать размерность чисел – что такое миллиард долларов или триллион рублей. Но в каждом случае очерка для погружения в материал нужны ассоциативные примеры», – пишет советник президента.
- Экономику надо преподносить через статистику и историю. «Показать необходимость протекционизма». Гегемония – то есть использование неэкономических факторов, вроде взрывов «Северных потоков», но которые влияют на ситуацию.
- Все экономические теории – «это ответы на драмы и кризисы». Ограниченность математики, поскольку она работает только в теории спроса и предложения, а остальное — «наукообразная фикция».
- Учить навыкам работы с экономической статистикой. Только сейчас в России стали пытаться создать учебники, «адекватные духу времени и нашему, российскому духу», указывает Фадеев. «Образование без формирования мировоззрения – это половинчатое образование: и школьное, и университетское», – пишет он, ссылаясь на университетский курс по «Основам российской государственности». Именно с ним должен иметь корреляцию новый учебник по экономике, заключает Фадеев.
Борьба с «мифами»
Современные курсы экономики «носят мифологический характер» и «не дорожат реальностью», пишет Фадеев, приводя несколько таких «мифов». Первый – это понятие «невидимая рука рынка», то есть сила, «которая почему-то всем управляет». Хотя управляет процессами спроса и предложения не эта рука, «а конкретные решения конкретных людей», пишет Фадеев. По его словам, метафора, придуманная Адамом Смитом больше 200 лет назад, теперь у всех в головах, и она внушает, что нельзя вмешиваться в работу рынка – хотя есть примеры планирования экономики, как это было в СССР, Китае и даже США.
Еще один «миф», по мнению Фадеева, что «экономический прогресс и процветание возможны только в условиях демократии». По его словам, если посмотреть на экономическую историю, то нельзя найти ни одного экономического взлета в условиях демократии. Он приводит в пример США, где в XIX веке было «уничтожение индейцев». «Мы должны честно сказать студентам: связка «демократия = богатство» исторически ложна», – указывает Фадеев.
Третий «миф», о котором пишет Фадеев, что «капитал не имеет отечества». В кризисы все международные компании обращаются за помощью к своим правительствам. Теория экономиста Давида Рикардо гласит, что надо стремиться к свободной торговле и глобализации капитала. В частности, страна затрачивает капитал на те отрасли, которые доставляют ей наибольшие выгоды. По его словам, во всех экономических учебниках пишут, что протекционизм вреден, но все страны, достигшие экономического успеха, использовали протекционистские меры.
Все эти «мифы», по мнению Фадеева, составляют колониальную идеологию, которая навязывается через учебники. По его словам, гегемоны устанавливают правила, которые им выгодны, и навязывают их как «общие». «Сегодня это власть доллара, раньше была власть фунта стерлингов и голландского гульдена», – пишет он. Поэтому так важен суверенитет, «когда никто не командует здесь, у нас, или в какой-то другой стране, как людям жить», указывает Фадеев.