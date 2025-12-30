Валерий Фадеев предложил создать новый единый учебник по экономике

Современные курсы экономики «носят мифологический характер» и «не дорожат реальностью», пишет Фадеев, приводя несколько таких «мифов». Первый – это понятие «невидимая рука рынка», то есть сила, «которая почему-то всем управляет». Хотя управляет процессами спроса и предложения не эта рука, «а конкретные решения конкретных людей», пишет Фадеев. По его словам, метафора, придуманная Адамом Смитом больше 200 лет назад, теперь у всех в головах, и она внушает, что нельзя вмешиваться в работу рынка – хотя есть примеры планирования экономики, как это было в СССР, Китае и даже США.