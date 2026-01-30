Трамп подал в суд на минфин США из-за утечки налоговых деклараций

Трамп подал в суд на минфин США из-за утечки налоговых декларацийОни были опубликованы в NYT и ProPublica
Президент США Дональд Трамп подал в суд на минфин и налоговую службу с требованием выплатить $10 млрд за раскрытие его налоговых деклараций в СМИ в 2019 и 2020 гг. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на соответствующий документ.
В жалобе говорится, что указанные ведомства не приняли «обязательных мер предосторожности», чтобы не допустить утечки деклараций в «левые СМИ», включая The New York Times (NYT) и ProPublica.
Истцы – американский лидер, его сыновья Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, а также Trump Organization – заявили, что их репутации и финансовым интересам был нанесен «значительный и непоправимый ущерб» и они могут потребовать возмещения убытков в виде штрафных санкций, поскольку утечки были либо умышленными, либо произошли в результате халатности.
В жалобе Трамп заявил, что NYT опубликовала по меньшей мере восемь статей, а ProPublica – по меньшей мере 50, основанных на раскрытой информации.
Американский лидер называл газету NYT угрозой национальной безопасности США. По его словам, их «радикально левое, неуравновешенное поведение» должно быть остановлено.
17 октября президент США во второй раз подал иск о клевете к NYT на сумму $15 млрд. Это произошло спустя месяц после того, как федеральный суд отклонил первоначальное заявление. Сообщалось, что исправленный иск объемом 40 страниц был переработан – из него убрали часть политических комментариев, включая упоминания о победе Трампа на выборах 2024 г. и «мистификации о сговоре с Россией».