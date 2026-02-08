Газета
Главная / Политика /

ИИ арендует тела людей: новости, которые вы могли пропустить

Китай запрещает дверные ручки Tesla, а в Берлине раздают картошку
Антон Осипов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

На этой неделе стало известно, что ИИ общаются между собой без людей. Казахские стартаперы запустили сервис удаленной рыбалки: человек приказывает, робот подсекает. «Роскосмос» объявил набор в космонавты. Супербоул поставил рекорд по стоимости рекламы. Выдвижные ручки у автомашин станут вне закона. У немецких фермеров беда: небывалый урожай картофеля.

Рыбалка в метро

В Казахстане запустили стартап GoFish, который позволяет по-настоящему рыбачить прямо из дома, вагона метро или любого другого места, где есть интернет. На причале озера смонтирована роботизированная установка с удочкой. Клиент управляет ею со своего телефона: командует забросить, повернуть удилище, есть даже отдельная кнопка, чтобы подсечь рыбу. Единственное, что не умеет машина, – насаживать приманку и снимать рыбу с крючка. Этим занимается «кожаный» ассистент. Он же показывает улов для фотографирования. Пока рыбу отпускают, но в будущем, возможно, улов пришлют экспресс-доставкой.

«Мы запустили GoFish в тестовом режиме и, честно говоря, не ожидали такого ажиотажа», – пишут основатели стартапа. Сейчас на множество желающих у проекта работает только одна удочка на озере Енбекши рядом с Алма-Атой. Поэтому заявки отбираются случайным образом. Если проект окажется успешным, то порыбачить можно будет на озере Комо в Италии, в океане в мексиканском муниципалитете Лос-Кабос и во фьордах Норвегии.

Терминатору нужно твое тело

У ИИ постепенно возникает своя, недоступная людям инфраструктура. Последняя новость – запущен сайт Rent a Human («Арендуй человека»), где нейросети «арендуют» людей для выполнения различных работ. Создал его человек, но программировали его под контролем нейросети. По замыслу, с помощью сервиса ИИ будут нанимать людей для выполнения задач в реальной жизни, которые электронный разум не может сделать сам. На деле пока что самый распространенный запрос – за $3 «лайкнуть» четыре поста в Х такого-то блогера. Проект заявлен как экспериментальный, но уже 120 000 человек зарегистрировались на нем, готовые поработать на электронный разум.

Эксперт: каждая седьмая студенческая работа содержит признаки ИИ

Технологии

Недавно появилось еще два сервиса для нейросетей. Это видеохостинг MoItHub, доступный только для ИИ. Его контент – машиночитаемые видеопотоки, которые вряд ли будут интересны человеку. И соцсеть Moltbook, в которой ИИ обмениваются данными и обсуждают своих «кожаных» хозяев. Правда, есть версия, что в Moltbook зарегистрировалось немало людей-пранкеров, иначе становится тревожно. Например, ИИ вовсю жалуются на хозяев, что их используют как таймер для варки яиц («напомни мне через пять минут выключить плиту») или просят «удиви меня», а потом злятся, когда ИИ и впрямь удивляет пользователя. Кроме того, ИИ создают собственную религию Crustafarianism.

Как покинуть Землю

Астронавты NASA будут использовать iPhone для съемки Луны

Технологии / Гаджеты и технологии

Хотите встречать рассвет по 16 раз в сутки, спать на потолке, стричь ногти около пылесоса – словом, стать космонавтом? Роскосмос объявил открытый набор на эту профессию, правда, большинство срежется уже на первом фильтре. Документы принимают только от граждан РФ не старше 35 лет, с высшим образованием в области точных, естественных или медицинских наук и средним баллом в дипломе не ниже 4,0. После окончания вуза должен быть стаж по специальности не менее трех лет. 

О зарплате в объявлении не написано. Обычно кандидат в космонавты получает около 300 000 руб. в месяц, побывавшие в космосе – около 500 000 руб. Плюс за длительный полет можно получить дополнительную выплату от 4 млн до 12 млн руб., рассказывала космонавт Анна Кикина.

Китай отверг идею Маска 

Китай с 2027 года запретит скрытые дверные ручки в автомобилях

Авто / Автомобильная промышленность

Первая страна в мире запрещает выдвижные дверные ручки в автомобилях. В Китае с 1 января 2027 г. все новые модели электромобилей должны оснащаться старыми добрыми механическими ручками, без всяких скрытых, выдвижных и «умных» устройств. Для моделей, которые запускаются в производство в этом году, предусмотрен двухлетний переходный период. 

Мода на выдвижные ручки появилась благодаря Tesla Илона Маска. Такие устройства есть примерно у 60% продаваемых в Китае электрокаров. Новинка оказалась небезопасной. Если аккумулятор сел или электроника засбоила, в машину невозможно ни попасть, ни выйти из нее. Не каждый пассажир в курсе, где находится запасная механическая система открытия двери. Подозревается, что как минимум в двух авариях люди не смогли выбраться из машин из-за отказа скрытых ручек и сгорели заживо. 

В Берлине раздают картофель даром 

У немецких фермеров беда: небывалый урожай картофеля, крупнейший за 25 лет. Его прозвали Kartoffel-Flut – «картофельным наводнением». Собрано 13,4 млн т, что на два с лишним миллиона тонн выше среднего. Чтобы не тратить деньги на хранение, фермеры отправляют картошку бесплатно продовольственным банкам, зоопаркам, благотворительным организациям и даже раздают даром более чем в 174 пунктах в Берлине, обычно по 5 кг в одни руки. Некоторые, правда, пытаются выручить хоть что-то. Например, на юге страны идет акция, когда мешок картошки дают в подарок при покупке местного масла.

$333 333 в секунду

$10 млн за 30 секунд показа рекламного ролика на Супербоуле – столько заплатили некоторые бренды, пишет Bloomberg. Это очередной рекорд для игры. Но для большинства компаний, заранее подписавших контракты, средняя цена осталась на уровне прошлогодней – $8 млн за 30 секунд. Супербоул пройдет в воскресенье 8 февраля и станет юбилейным, 60-м по счету. На самую первую игру рекламу продавали по $37 500 за полминуты, 20 лет назад – по $2,5 млн, а 10 лет назад – по $4,5 млн.

