ИИ арендует тела людей: новости, которые вы могли пропустить

ИИ арендует тела людей: новости, которые вы могли пропуститьКитай запрещает дверные ручки Tesla, а в Берлине раздают картошку
На этой неделе стало известно, что ИИ общаются между собой без людей. Казахские стартаперы запустили сервис удаленной рыбалки: человек приказывает, робот подсекает. «Роскосмос» объявил набор в космонавты. Супербоул поставил рекорд по стоимости рекламы. Выдвижные ручки у автомашин станут вне закона. У немецких фермеров беда: небывалый урожай картофеля.
Рыбалка в метро
В Казахстане запустили стартап GoFish, который позволяет по-настоящему рыбачить прямо из дома, вагона метро или любого другого места, где есть интернет. На причале озера смонтирована роботизированная установка с удочкой. Клиент управляет ею со своего телефона: командует забросить, повернуть удилище, есть даже отдельная кнопка, чтобы подсечь рыбу. Единственное, что не умеет машина, – насаживать приманку и снимать рыбу с крючка. Этим занимается «кожаный» ассистент. Он же показывает улов для фотографирования. Пока рыбу отпускают, но в будущем, возможно, улов пришлют экспресс-доставкой.
«Мы запустили GoFish в тестовом режиме и, честно говоря, не ожидали такого ажиотажа», – пишут основатели стартапа. Сейчас на множество желающих у проекта работает только одна удочка на озере Енбекши рядом с Алма-Атой. Поэтому заявки отбираются случайным образом. Если проект окажется успешным, то порыбачить можно будет на озере Комо в Италии, в океане в мексиканском муниципалитете Лос-Кабос и во фьордах Норвегии.
Терминатору нужно твое тело
У ИИ постепенно возникает своя, недоступная людям инфраструктура. Последняя новость – запущен сайт Rent a Human («Арендуй человека»), где нейросети «арендуют» людей для выполнения различных работ. Создал его человек, но программировали его под контролем нейросети. По замыслу, с помощью сервиса ИИ будут нанимать людей для выполнения задач в реальной жизни, которые электронный разум не может сделать сам. На деле пока что самый распространенный запрос – за $3 «лайкнуть» четыре поста в Х такого-то блогера. Проект заявлен как экспериментальный, но уже 120 000 человек зарегистрировались на нем, готовые поработать на электронный разум.
Недавно появилось еще два сервиса для нейросетей. Это видеохостинг MoItHub, доступный только для ИИ. Его контент – машиночитаемые видеопотоки, которые вряд ли будут интересны человеку. И соцсеть Moltbook, в которой ИИ обмениваются данными и обсуждают своих «кожаных» хозяев. Правда, есть версия, что в Moltbook зарегистрировалось немало людей-пранкеров, иначе становится тревожно. Например, ИИ вовсю жалуются на хозяев, что их используют как таймер для варки яиц («напомни мне через пять минут выключить плиту») или просят «удиви меня», а потом злятся, когда ИИ и впрямь удивляет пользователя. Кроме того, ИИ создают собственную религию Crustafarianism.
Как покинуть Землю
Хотите встречать рассвет по 16 раз в сутки, спать на потолке, стричь ногти около пылесоса – словом, стать космонавтом? Роскосмос объявил открытый набор на эту профессию, правда, большинство срежется уже на первом фильтре. Документы принимают только от граждан РФ не старше 35 лет, с высшим образованием в области точных, естественных или медицинских наук и средним баллом в дипломе не ниже 4,0. После окончания вуза должен быть стаж по специальности не менее трех лет.
О зарплате в объявлении не написано. Обычно кандидат в космонавты получает около 300 000 руб. в месяц, побывавшие в космосе – около 500 000 руб. Плюс за длительный полет можно получить дополнительную выплату от 4 млн до 12 млн руб., рассказывала космонавт Анна Кикина.
Китай отверг идею Маска
Первая страна в мире запрещает выдвижные дверные ручки в автомобилях. В Китае с 1 января 2027 г. все новые модели электромобилей должны оснащаться старыми добрыми механическими ручками, без всяких скрытых, выдвижных и «умных» устройств. Для моделей, которые запускаются в производство в этом году, предусмотрен двухлетний переходный период.
Мода на выдвижные ручки появилась благодаря Tesla Илона Маска. Такие устройства есть примерно у 60% продаваемых в Китае электрокаров. Новинка оказалась небезопасной. Если аккумулятор сел или электроника засбоила, в машину невозможно ни попасть, ни выйти из нее. Не каждый пассажир в курсе, где находится запасная механическая система открытия двери. Подозревается, что как минимум в двух авариях люди не смогли выбраться из машин из-за отказа скрытых ручек и сгорели заживо.
В Берлине раздают картофель даром
У немецких фермеров беда: небывалый урожай картофеля, крупнейший за 25 лет. Его прозвали Kartoffel-Flut – «картофельным наводнением». Собрано 13,4 млн т, что на два с лишним миллиона тонн выше среднего. Чтобы не тратить деньги на хранение, фермеры отправляют картошку бесплатно продовольственным банкам, зоопаркам, благотворительным организациям и даже раздают даром более чем в 174 пунктах в Берлине, обычно по 5 кг в одни руки. Некоторые, правда, пытаются выручить хоть что-то. Например, на юге страны идет акция, когда мешок картошки дают в подарок при покупке местного масла.
$333 333 в секунду
$10 млн за 30 секунд показа рекламного ролика на Супербоуле – столько заплатили некоторые бренды, пишет Bloomberg. Это очередной рекорд для игры. Но для большинства компаний, заранее подписавших контракты, средняя цена осталась на уровне прошлогодней – $8 млн за 30 секунд. Супербоул пройдет в воскресенье 8 февраля и станет юбилейным, 60-м по счету. На самую первую игру рекламу продавали по $37 500 за полминуты, 20 лет назад – по $2,5 млн, а 10 лет назад – по $4,5 млн.