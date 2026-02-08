ИИ арендует тела людей: новости, которые вы могли пропустить

Недавно появилось еще два сервиса для нейросетей. Это видеохостинг MoItHub, доступный только для ИИ. Его контент – машиночитаемые видеопотоки, которые вряд ли будут интересны человеку. И соцсеть Moltbook, в которой ИИ обмениваются данными и обсуждают своих «кожаных» хозяев. Правда, есть версия, что в Moltbook зарегистрировалось немало людей-пранкеров, иначе становится тревожно. Например, ИИ вовсю жалуются на хозяев, что их используют как таймер для варки яиц («напомни мне через пять минут выключить плиту») или просят «удиви меня», а потом злятся, когда ИИ и впрямь удивляет пользователя. Кроме того, ИИ создают собственную религию Crustafarianism.