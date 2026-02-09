«Сила в устойчивости режимов»: как трансформируется Ближний Восток

При этом позиции монархий Залива по вопросам регионального развития вовсе не однородны, заметили востоковеды. Если в начале XXI в. страны, входящие в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), стремились к углублению интеграции и единству, то в последующие годы между ними периодически возникали противоречия. В частности, во время событий «арабской весны» в Бахрейне подобное разделение произошло по вопросу ввода на остров совместного военного контингента для подавления протестов. Позже позиции разделились в период дипломатического кризиса между Саудовской Аравией и Катаром с 2017 по 2021 г.