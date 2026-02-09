Что значит триумф премьера Японии Такаити на выборах

Позже этот телеканал, как и газета The Asahi Shimbun, стали более уверенно писать о примерной планке в 300 мандатов только у одной ЛДП и сохранении прежних 34 у Партии инноваций. Главный их оппонент – созданный под досрочные выборы Центристский реформаторский альянс (в него вошли конституционно-демократическая партия и буддистская «Комэйто»), согласно первым данным, потеряет более половины своих мест из 172, а их лидеры сразу заявили о готовности подать в отставку. Сильный снегопад, который накрыл Токио и другие японские города в последние дни, скорее всего, привел к снижению итоговой явки на выборах, которые проходили по смешанной системе.