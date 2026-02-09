Что значит триумф премьера Японии Такаити на выборах

Что значит триумф премьера Японии Такаити на выборахВероятный контроль над двумя третями нижней палаты парламента развяжет ей руки по ключевым вопросам
Правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) во главе с премьером Санаэ Такаити по итогам досрочных выборов 8 февраля в нижнюю палату парламента (палату представителей) смогла уверенно вернуть себе там большинство. Согласно первым подсчетам общественного вещателя NHK, ЛДП может получить в свое распоряжение от 274 до 328 кресел из 465 (ранее у нее было 198 мест). Что еще важнее, с учетом результатов младшего партнера – правой Партии инноваций Японии – у правящей коалиции с наибольшей вероятностью будет квалифицированное большинство (нужно 310 мандатов): NHK дает им от 302 до 366 депутатов в парламенте.
Позже этот телеканал, как и газета The Asahi Shimbun, стали более уверенно писать о примерной планке в 300 мандатов только у одной ЛДП и сохранении прежних 34 у Партии инноваций. Главный их оппонент – созданный под досрочные выборы Центристский реформаторский альянс (в него вошли конституционно-демократическая партия и буддистская «Комэйто»), согласно первым данным, потеряет более половины своих мест из 172, а их лидеры сразу заявили о готовности подать в отставку. Сильный снегопад, который накрыл Токио и другие японские города в последние дни, скорее всего, привел к снижению итоговой явки на выборах, которые проходили по смешанной системе.
Таким образом, коалиция под управлением Такаити, находящейся у руля партии и страны с октября 2025 г., теперь будет контролировать все парламентские комитеты и сможет при необходимости преодолевать решения верхней палаты (там у ЛДП нет большинства с лета 2025 г.). Вероятнее всего, сейчас речь идет о лучшем результате ЛДП с 2017 г. или 2012 г., когда партию возглавлял наставник Такаити экс-премьер Синдзо Абэ. При этом пока остаются шансы и на лучший результат партии в истории – если у ЛДП будет более 300 кресел.
Лидер ультраправой партии «Сансэйто», впервые громко заявившей о себе на выборах в верхнюю палату летом 2025 г., Сохэй Камия признал, что, хотя его молодая партия и закрепилась в парламенте, она выступила слабее ожиданий «из-за мощного напора ЛДП». Во многом эта сила ориентирована на японскую молодежь, но пресса писала о начавшейся в стране «санамании» из-за подражания ее образу (в частности, японцы раскупили сумку, которая ранее не пользовалась популярностью у молодых), а ее предвыборные видео иногда набирали больше просмотров, чем у звезд шоу-бизнеса.
Дополнительный импульс Такаити могла придать «полная и безоговорочная» поддержка со стороны президента США Дональда Трампа, высказанная им в соцсети Truth Social. Он отметил, что «был впечатлен» устроенным ему премьером минувшей осенью приемом. «Премьер-министр Санаэ Такаити уже доказала, что она сильный, влиятельный и мудрый лидер, который искренне любит свою страну» – так отозвался о ней Трамп, анонсировав ее визит в Белый дом 19 марта.
Вся предвыборная кампания ЛДП была построена вокруг Такаити, рейтинги которой свыше 60%, говорит ведущий научный сотрудник группы экономики и политики Японии ИМЭМО РАН Виктор Кузьминков. Таким образом, в Японии завершается практика частой смены премьеров, а правительство Такаити будет устойчивым как минимум в ближайшие два года, уверен он.
Получив доверие избирателей, Такаити развернет борьбу с ростом цен, продолжает эксперт. Она снова заявила, что собирается дальше бороться с кризисом стоимости жизни: в Японии в последние годы дорожали продукты, но не росли зарплаты. Она обещает ускорить обсуждения о приостановке на два года взимания 8%-ного налога на продукты питания и напитки.
По подсчетам аналитиков, это лишит японский бюджет $32 млрд в год. В целом увеличение госрасходов с подобными целями, по мнению агентства Fitch, может повысить базовое инфляционное давление в среднесрочной перспективе, и здесь многое будет зависеть от позиции ЦБ.
Кроме этого будут проведены военные реформы и реформы в сфере безопасности, в частности будут пересмотрены три доктринальных документа – стратегия национальной безопасности, стратегия национальной обороны и план военного строительства, считает Кузьминков. Военные расходы Японии будут увеличены, полагает эксперт, а из документов могут исключить «три неядерных принципа», а именно не использовать, не производить и не ввозить в Японию ядерное оружие.
От Такаити можно ожидать переговоров с Россией, допускает Кузьминков, так как премьер объявила, что необходимо заключать с Москвой мирный договор. Накануне выборов, 7 февраля, в Японии проходил день «северных территорий» – Южных Курил, которые Россия считает безоговорочно своими. При этом Такаити снова сказала, что намерена работать с Москвой для заключения мирного договора, что так и не удалось сделать после Второй мировой войны за 80 лет.
С вероятностью 70% Такаити все-таки не станет сильным премьером, каким был Абэ, не соглашается научный сотрудник исследовательской лаборатории «Центр японских, корейских и монгольских исследований» МГИМО Владимир Нелидов. По его мнению, Такаити не хватит личных и политических качеств, для того чтобы надолго закрепиться у власти. Премьер действительно будет бороться с ростом цен, но более интересна ее внешняя политика, считает эксперт: здесь продолжится жесткий курс в отношении Китая, так как его одобряет японский электорат. Отношения с Китаем ухудшились после прихода премьера к власти из-за слов о возможном военном сценарии вокруг Тайваня с участием Японии.
Что же касается заявлений Такаити о мирном договоре с Россией, то ее слова не более чем ритуал, полагает Нелидов. Японцы готовы заключать мирный договор с Москвой только на своих условиях, т. е. с передачей им всех Южных Курил. Кроме того, по-прежнему действующие антироссийские санкции говорят о том, что компромисс между сторонами пока невозможен, подытоживает Нелидов.
Такаити сказала, что состав ее кабинета министров, скорее всего, не претерпит изменений.