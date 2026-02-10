Валентина Терешкова, скорее всего, снова будет избираться в Госдуму

Валентина Терешкова, скорее всего, снова будет избираться в ГосдумуПервая женщина-космонавт является символом «Единой России» с высокой узнаваемостью
Валентина Терешкова, первой в мире из женщин слетавшая в космос в 1963 г. и являющаяся депутатом Госдумы от «Единой России» (ЕР) с 2011 г., скорее всего, пойдет на выборы в IX созыв нижней палаты. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника: близкий к администрации президента (АП) и источник в Ярославской областной думе.
Собеседник, близкий к правительству Ярославской области, не исключил очередного выдвижения Терешковой кандидатом в депутаты Госдумы. Терешкова – уроженка региона, она регулярно его посещает и встречается с губернатором. «Ведомости» направили запрос представителю Терешковой и в пресс-службу Центрального исполнительного комитета (ЦИК) «Единой России».
На выборах в текущий VIII созыв в 2021 г. Терешкова возглавляла региональную группу № 31 (Костромская и Ярославская области) списка ЕР. Первая женщина-космонавт является одним из старейших депутатов нижней палаты парламента (6 марта ей исполнится 89 лет).
12 октября 2021 г. она открыла первое заседание Госдумы восьмого созыва. По традиции это делает старейший депутат. Им является коллега Терешковой по фракции, бывший первый заместитель мэра Москвы Владимир Ресин. Пять лет назад он уступил свое право первого слова Терешковой. 21 февраля Ресину исполнится 90 лет и он тоже, вероятней всего, пойдет на выборы, писали «Ведомости» 28 января.
Мандат депутата Госдумы для Терешковой – источник статуса, а для ЕР первая женщина-космонавт является символической персоной с высокой узнаваемостью, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Это не возраст для мировой политики, считает политолог Константин Калачев: «Экс-премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад переизбрался во власть [в 2018 г.] в 92 года». «Думаю, что для нее отказ от общественной активности уже невозможен. Ну и как символ она для «Единой России» явно не лишняя», – сказал эксперт «Ведомостям».
10 марта 2020 г. во время обсуждения в Госдуме изменений в Конституцию первая женщина-космонавт предложила поправку об обнулении президентских сроков для действующего главы государства. Инициатива Терешковой была поддержана и включена в закон, одобренный на общероссийском голосовании летом 2020 г.
Именем Терешковой в Ярославле названы улица, школа и планетарий. В 2022 г. в школе № 32 им. В. В. Терешковой, которую она окончила в 1953 г., был проведен капитальный ремонт. На родине первой женщины-космонавта в поселке Никульское Тутаевского района работает музей «Космос».
По традиции от КПРФ будет баллотироваться Светлана Савицкая, вторая женщина-космонавт, сказал «Ведомостям» источник, близкий к руководству партии. Кроме того, 22 января «Ведомости» писали, что коммунисты могут выдвинуть в депутаты Героя России Олега Новицкого, снимавшегося в фильме «Вызов» на МКС с актрисой Юлией Пересильд.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов