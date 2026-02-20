Почему пожизненный приговор экс-президенту Южной Кореи за мятеж еще не финал

Практически все предшественники Юн Сок Ёля на посту президента начиная с 2000-х гг. подвергались уголовному преследованию. Двое из них получили реальные сроки:

Ли Мен Бак (2008–2013) был арестован и приговорен за взяточничество к 15 годам тюрьмы в 2018 г., затем срок был увеличен до 17 лет. Но уже в 2022 г. экс-президент был помилован;

Пак Кын Хе (2013–2017) была арестована в 2017 г. и приговорена к 24 годам лишения свободы за взяточничество, злоупотребления полномочиями и передачу секретной информации. Помилована в 2021 г.