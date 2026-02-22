Старшее поколение «залипло» в телефонах: новости, которые вы могли пропустить

Поддельные программисты заработали для Северной Кореи до $800 млн в 2024 г., утверждает The Wall Street Journal. Схема известна давно. Программисты из Северной Кореи устраиваются на «удаленку» в компании в США и других странах. Для этого используются как поддельные удостоверения личности и подмена изображения с помощью ИИ на видеосозвонах, так и данные настоящих иностранцев. Американцы готовы продать право на использование своего ID за единовременную выплату $500 или же за 30% «комиссионных», если им придется участвовать в онлайн-собеседованиях вместо северокорейцев. В ноябре четыре американца были признаны виновными в том, что северокорейские программисты смогли устроиться по их удостоверениям на работу в 136 американских компаний.