Старшее поколение «залипло» в телефонах: новости, которые вы могли пропустить

На этой неделе стало известно, что старшее поколение «сидит» в телефонах больше, чем молодежь. Аудиофилы не смогли различить аудиозаписи, сделанные через обычный кабель, грязь и банан. Поддельные программисты заработали для Северной Кореи до $800 млн. Китай активно внедряет чипы в мозги людям. Компании заманивают сотрудников в офис обедами на уровне хороших ресторанов. Компании-разработчики ПО решились на необычный шаг, чтобы доказать, что им не страшен ИИ.
Сквозь грязь, банан и медь
Аудиофилы не смогли отличить аудиозапись, сделанную через профессиональный медный кабель, от звука, пропущенного через банан и грязь, и от оригинального трека. Одна из причин, по которой любители музыки готовы раскошеливаться на дорогие Hi-Fi кабели, – считается, что разный материал провода сильно влияет на качество записи. Модератор форума diyAudio решил проверить это. Он выложил 30-секундные записи разных треков, из которых один был оригиналом, другой перезаписан через профессиональный кабель, в третьем сигнал при перезаписи шел через 13-сантиметровый банан, а в четвертом – через 20-сантиметровый лоток с грязью. Потом предложил собравшимся в чате аудиофилам определить, где что.
«Грязь должна звучать совершенно ужасно, – считал модератор. – И все перезаписи должны быть очевидны, но это оказалось не так». У него получилось, что оригинал и профессиональный кабель верно угадывали в 13,95% случаев, а шанс выбрать верный ответ «методом тыка» был 16%.
Жертвы смартфона
Старшее поколение зря ругает молодежь, что та сидит в смартфонах. В США уже с конца 2024 г. люди старше 36 лет проводят, уткнувшись в экран телефона, больше времени, чем молодежь 17-25 лет. Таковы данные поставщика услуг по разработке мобильных приложений Apptopia. Разница символическая: старшее поколение тратит онлайн 352 минуты в день, более молодое – 350 минут. Но надо отметить, что в январе 2023 г., когда Apptopia начала свои исследования, разница тоже была не так велика: люди постарше утыкались в телефон на 281 минуту в день, помладше – на 288 минут.
Среди молодежи растет спрос на децифровизацию. Например, уже несколько лет в США увеличивается спрос на кнопочные телефоны (их называют dumbphones, или «глупофоны», – как антоним «смартфону»), появляются движения современных луддитов, вроде основанного в прошлом году Appstinence, а 27 сентября зумеры провели в Нью-Йорке протест против пагубного влияния соцсетей, гаджетов и искусственного интеллекта.
Поддельные корейские программисты
Поддельные программисты заработали для Северной Кореи до $800 млн в 2024 г., утверждает The Wall Street Journal. Схема известна давно. Программисты из Северной Кореи устраиваются на «удаленку» в компании в США и других странах. Для этого используются как поддельные удостоверения личности и подмена изображения с помощью ИИ на видеосозвонах, так и данные настоящих иностранцев. Американцы готовы продать право на использование своего ID за единовременную выплату $500 или же за 30% «комиссионных», если им придется участвовать в онлайн-собеседованиях вместо северокорейцев. В ноябре четыре американца были признаны виновными в том, что северокорейские программисты смогли устроиться по их удостоверениям на работу в 136 американских компаний.
The Wall Street Journal уверяет, что 90% дохода северокорейского программиста забирает себе государство. Работать приходится до 16 часов в сутки, а выходной по воскресеньям положен только тем, кто выполнил норму по доходу более $5000 в месяц.
Программисты еще живы
Крупные разработчики программного обеспечения решились на необычный шаг, чтобы доказать, что ИИ не выкинет их бизнес с рынка, рассказывает Bloomberg. Искусственный интеллект быстро учится писать код, и это приводит инвесторов в ужас. В январе S&P North American Software Index упал на 14,5% и продолжает снижаться в феврале. И акционеры, и держатели долга софтверных фирм подумывают, не пора ли избавляться от активов. Вариант будущего, в котором бизнес перестанет покупать решения «из коробки» у внешних поставщиков, а ИИ за куда меньшие деньги станет разрабатывать собственные решения внутри компании, уже получил название SaaSpocalypse.
Чтобы успокоить держателей долга и акций, McAfee, Rocket Software и другие гиганты в нарушение всех традиций досрочно раскрыли свои финансовые показатели. Пока у них все вроде бы хорошо. У McAfee предварительная выручка за IV квартал 2025 г. составила $626 млн, почти как была годом ранее. У Rocket Software выручка в 2025 г. выросла на 5,2% до примерно $1,4 млрд. Perforce Software незначительно снизила годовую выручку до $644 млн – в 2024 г. было $654. Непубличная компания Cloudera не стала раскрывать точные цифры, но выпустила заявление о сильном IV квартале с «ростом более 50% в годовом исчислении».
Китайский чип проник в мозг
Китайцы догоняют Илона Маска в области вживления чипов в мозг людям. Стартап Маска Neuralink с 2016 г. работает над тем, чтобы человек мог общаться с компьютером напрямую. В январе 2024 г. имплант впервые поставили 30-летнему Ноланду Арбо, которого парализовало ниже плеч после неудачного прыжка в воду. Он смог силой мысли управлять курсором компьютера. Сейчас Neuralink проводит клинические испытания с участием 21 человека по всему миру.
Китайский стартап NeuroXess стремительно развивается, следуя примеру Илона Маска. Он основан в 2021 г. и уже экспериментирует на людях. Его основатель Тайгер Тао считает конкурентным преимуществом поддержку государства: технология признана стратегически важной и по «дорожной карте» к 2030 г. в Китае должны появиться две–три компании мирового уровня. Также в Китае много желающих: несколько миллионов человек страдают от паралича, как правило, после несчастных случаев.
Пока Neuralink опережает конкурентов. В американских экспериментах несколько участников превысили скорость декодирования сигналов мозга в 10 бит в секунду, тогда как у NeuroXess скорость 5,2 бита в секунду. Чем выше скорость, тем более сложные задачи выполняет имплант, например, преобразовывает мысли в речь.
Бочка варенья и вагон печенья
Сотрудников заманивают обратно в офис вкусняшками, пишет Business Insider. Многие бигтехи сокращают бесплатный фитнес, йогу и другие бонусы, режут премии, зато сервируют все более и более изысканный стол на бесплатные корпоративные обеды. Ягненка с мятой и гранатовой патокой и грушевый мусс подают в Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), бар смузи открыт в KKR, фестиваль кухонь народов мира идет в Google.
Бесплатные обеды – одна из немногих льгот, которые только растут год от года. Отчеты аналитических компаний Dinova и Technomic за 2024 г. показывают, что доход кейтерингового бизнеса от корпоративного питания превзошел доход от свадеб. Исследователи Университета Южной Флориды в сентябре прошлого года выяснили, что сотрудники предпочитают продовольственные стимулы программам для здорового образа жизни. Сами компании признаются, что обеды обходятся дешевле, чем опционы и денежные премии. А пользы от них больше: и текучка снижается, и сотрудники из разных отделов неформально общаются за едой, придумывая новые идеи. Но непонятно, как именно сервировать бесплатный обед: сотрудники должны предварительно заказывать блюда по меню, как в Anthropic, или же накрывать шведский стол, как в OpenAI?