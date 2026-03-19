Даст ли результат США и Израилю убийство иранских политиков

Эта стратегия не нанесет серьезного урона иранским институтам, уверен главный редактор сайта «Иран-1979» иранист Исмагил Гибадуллин. По его мнению, противники Ирана таким способом пытаются лишить политическую элиту и население страны психологической устойчивости и по крайней мере временно нарушить управленческий механизм, чтобы запустить в стране новый виток насилия. По другой версии, продолжает эксперт, американское и израильское руководство заинтересовано в приходе к власти в Исламской Республике более радикальных и менее компетентных политических деятелей, чтобы те по их замыслу завели государство в политический тупик. «Но у системы Ирана есть инструменты противодействиям этим вызовам», – полагает эксперт.