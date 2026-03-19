Даст ли результат США и Израилю убийство иранских политиков

Секретарь Совета нацбезопасности Али Лариджани стал второй жертвой среди политического руководства
Нурлан Гасымов
Али Лариджани был хорошо известен в Москве и вел переговоры с Владимиром Путиным
Али Лариджани был хорошо известен в Москве и вел переговоры с Владимиром Путиным / FATEMEH BAHRAMI / ANADOLU VIA AFP

Удар США и Израиля в пригороде Тегерана привел к гибели секретаря Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в момент, когда тот навещал свою дочь. Кроме него в результате авиаудара погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета национальной безопасности Алиреза Баят, командир военизированного ополчения «Басидж» генерал-майор Голамреза Сулеймани, а также глава службы охраны, пишут иранские государственные СМИ. Таким образом, Лариджани стал вторым после верховного лидера страны Али Хаменеи высокопоставленным лицом в государстве, убитым американскими и израильскими военными с начала новой ближневосточной войны 28 февраля. Первой о гибели Лариджани сообщила пресс-служба израильской армии.

Президент США Дональд Трамп пока никак не отреагировал на гибель иранских чиновников. В интервью итальянской газете Corriere della Sera 18 марта он лишь заявил, что до полной победы США и Израиля над Ираном осталось немного времени.

Со своей стороны, президент Ирана Масуд Пезешкиан, а также командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) пообещали «суровую месть» за гибель иранских руководителей. А министр иностранных дел страны Аббас Арагчи в интервью Al Jazeera гарантировал, что гибель высокопоставленных чиновников не приведет к потере управляемости государством, так как Исламская Республика обладает «сильной политической структурой с устоявшимися политическими, экономическими и социальными институтами».

Израиль за счет устранения ключевых фигур в государстве пытается снизить управляемость иранской военно-политической системы, чтобы в долгосрочной перспективе создать условия для смены режима, говорит научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. Другое дело, что вопрос о достижимости этой цели остается открытым, так как госинституты Исламской Республики пока демонстрируют устойчивость перед подобными вызовами, заметила эксперт.

Эта стратегия не нанесет серьезного урона иранским институтам, уверен главный редактор сайта «Иран-1979» иранист Исмагил Гибадуллин. По его мнению, противники Ирана таким способом пытаются лишить политическую элиту и население страны психологической устойчивости и по крайней мере временно нарушить управленческий механизм, чтобы запустить в стране новый виток насилия. По другой версии, продолжает эксперт, американское и израильское руководство заинтересовано в приходе к власти в Исламской Республике более радикальных и менее компетентных политических деятелей, чтобы те по их замыслу завели государство в политический тупик. «Но у системы Ирана есть инструменты противодействиям этим вызовам», – полагает эксперт.

Как пишет CNN со ссылкой на источники, ранее власти США и Израиля не планировали убивать Лариджани, а, напротив, рассматривали его в качестве предпочтительного лидера Ирана на переходный период после предполагаемой смены исламского строя. Но эти планы изменились после того, как тот поддержал силовое подавление протестов в стране в январе, а затем взял на себя ключевую роль в разработке стратегии борьбы против еврейского государства.

Али Лариджани родился в июне 1958 г. в иракском Эн-Наджафе (один из священных городов для мусульман-шиитов) в семье влиятельного иранского священнослужителя, аятоллы Хашеми Мирзы Амоли, сосланного в 1931 г. в соседний Ирак шахом Резой Пехлеви. На родину они вернулись лишь спустя 30 лет. С начала ирано-иракской войны в 1980 г. будущий политик вступил в ряды КСИР, где дослужился до командующего корпусом. Впоследствии военное прошлое помогло ему продвинуться по карьерной лестнице.

Лариджани получил начальное религиозное образование в Куме (религиозная столица Ирана), в последующие годы он учился в столице на технической специальности, а в аспирантуре защитил диссертацию (PhD) по теме западной философии в Тегеранском университете.

Политическая карьера Лариджани началась в начале 1990-х: в разные годы он работал в правительстве, а также в течение 10 лет возглавлял государственную телерадиокомпанию Ирана (IRIB, 1994–2004 гг.). Перед тем как возглавить иранский парламент (2008–2020), он пару лет работал секретарем Совбеза и возглавлял иранскую делегацию на переговорах по ядерной программе страны.

Убийство ряда ключевых политических фигур не говорит о системном провале иранских спецслужб, отмечает иранист Анастасия Кислицына. По ее словам, в условиях асимметричного конфликта иранцам крайне сложно противостоять сразу двум технологически развитым противникам, активно использующим технологии искусственного интеллекта при планировании операций. И хотя США и Израиль нанесли серьезный ущерб иранской политической системе, он не катастрофический, уверена эксперт: «Государственное здание в Иране построено на принципе «институциональной избыточности», где полномочия намеренно дублируются между разными ведомствами. Другое дело, что страна потеряла крайне талантливого и достойного политика и одного из важных сторонников курса realpolitik».

Иран оказался не готов к серьезным изменениям правил ведения войны, в том числе вызванным появлением новых технических возможностей у иностранных спецслужб, сказал иранист Гибадуллин. Физическое устранение высших должностных лиц других государств – крайние меры, которые до настоящего времени считались легитимными лишь в отношении самых опасных преступников или террористов. «Израиль же полностью меняет правила игры. Думаю, проблема Тегерана в фундаментальной неготовности переходить на эти навязываемые им новые условия, которые идут вразрез с его идеологической миссией», – добавил эксперт.

Убийство Лариджани на данный момент закрыло опцию мирных переговоров, полагает Гибадуллин. На это указывает мобилизация и консолидация иранского общества, особенно «ядерного электората» действующей власти, на силовое противостояние врагу, заключил эксперт.

