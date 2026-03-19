Как «Единая Россия» решила защитить Владимира Ленина от нейросетей

Депутаты объяснили, почему внесли законопроект о запрете на использование ИИ в агитации
Елена Мухаметшина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Госдума 18 марта приняла в первом чтении поправки в избирательное законодательство, которые фактически запрещают использовать нейросети в предвыборной агитации для создания образов всех людей, кроме самих кандидатов. На пленарном заседании вопрос представлял один из авторов инициативы – Дмитрий Вяткин («Единая Россия»). Он начал с того, что законопроект можно отнести к разряду тех, которые Госдума рассматривает каждый год: «обобщение практики применения избирательного голосования».

Вяткин перечислил некоторые новеллы: партии могут публиковать свои предвыборные программы только в интернете и можно обойтись без печатных изданий. Это же касается и финансовых отчетов партий. Порядок назначения наблюдателей будет устанавливаться ЦИК, бюллетени будут доставляться в участковые комиссии накануне выборов (это объясняется снижением нагрузки на сотрудников МВД), а протоколы об итогах голосования могут быть только в электронном виде.

Одним из главных новшеств является запрет на использование в агитации образов вымышленных или умерших людей, созданных с помощью информационных технологий, – это не касается только кандидатов. «Никаких вымышленных, нарисованных, придуманных или реально существующих, но сгенерированных при помощи, в том числе системы искусственного интеллекта (ИИ), быть не должно», – сказал Вяткин.

Большинство вопросов к Вяткину поступило от депутатов фракции КПРФ.

«Почему мы как партия, основанная Владимиром Ильичом Лениным, не можем в своих агитационных материалах использовать его изображение», – спросила Анжелика Глазкова, предложив исключение для глав и руководителей СССР и России. «Здесь палка о двух концах. Вы должны понимать, что изображение известных личностей, в том числе Владимира Ильича Ленина, может быть использовано как «за», так и «против». И вот эта как раз ситуация, на наш взгляд, недопустима в отношении любой исторической личности или любого гражданина, который ушел из жизни уже. Ну, естественно, получить согласие, мы понимаем, да, невозможно», – привел железобетонный аргумент Вяткин.

Затем он вновь подчеркнул: ни родственники умерших людей, ни сами умершие люди уже «защитить себя-то уже в обычном порядке в суде не смогут». Поэтому главная причина такой новеллы – это ограждение от «злонамеренного использования» людей, которые ушли из жизни, сказал Вяткин.

Нина Останина привела свой аргумент, заявив, что «суд истории давно эти личности определил», поэтому ограничения возможны только в отношении тех, кто умер недавно. Она поинтересовалась у коллеги-единоросса, не будет ли основанием для снятия с выборов частая ситуация, когда кандидаты размещают свои фотографии 40-летней давности в агитации.

Вяткин подчеркнул, что речь идет только об изображениях, созданных нейросетями. «Даже на сайте Госдумы все наши фотографии есть. И когда мы приходили фотографироваться, там все равно какие-то коррективы убирались, убирались тени там, что-то еще. Но в рамках, во-первых, разумного, во-вторых, человека-то возможно узнать», – заявил Вяткин.

Другие вопросы

Также коммунистка Ольга Алимова спросила, как будут соблюдаться права избирателей с учетом того, что интернет может не работать, а избирательные программы теперь можно публиковать только там. Вяткин выразил уверенность, что коммунисты свою программу опубликуют в «Правде». Если вводится норма о доставке бюллетеней накануне дня голосования, чтобы снизить нагрузку на сотрудников МВД, то не стоит ли отменить трехдневное голосование, интересовался Алексей Куринный. По словам Вяткина, сокращение затрат и отвлечение сотрудников МВД на охрану вполне объяснимо с учетом «кадрового дефицита в МВД».

Кто будет проводить экспертизу изображений кандидатов, уточнял Денис Парфенов. Вяткин пояснил, что это будет устанавливаться в суде при рассмотрении соответствующей жалобы.

Георгий Камнев предложил законом регулировать порядок и особенности установления итогов голосования, а не соответствующими документами ЦИК. Порядок установления итогов выборов нормативными актами ЦИК уже и так существует, напомнил Вяткин. По его словам, составление итоговых протоколов в электронном виде не обязанность комиссий.

Николай Коломейцев поинтересовался будет ли считаться нарушением «сгенерированный голос ушедшей исторической личности», если он приглашает человека на выборы. «Само по себе приглашение <...> без призыва голосовать <...> является лишь приглашением принять участие в голосовании, а каким образом это сделано, здесь это уже, как говорится, у кого на что фантазии хватит», – сказал Вяткин.

По его словам, «главное – не переборщить».

После этого выступили представители фракций. Юрий Синельщиков (КПРФ) заявил, что фракция не поддержит законопроект. Он раскритиковал введение электронных документов, где подводятся итоги выборов, поскольку нельзя будет исключить возможность вмешательства в выборы.

Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») заявил, что «мы перед каждыми выборами постоянно залезаем в избирательное законодательство и чего-то там пытаемся подправить, наверное, это не очень правильно и не очень хорошо». Депутат сказал, что не понимает, почему запрещают высказываться в поддержку партий тем или иным людям, используя их изображения. Правда, в завершение своего выступления Кузнецов добавил, что «доводы, которые есть по тем основаниям – и по ИИ, и по, так сказать, агитации мертвых, – мы здесь тоже на стороне разработчиков, действительно есть нюансы».

Законопроект был принят 344 голосами депутатов четырех думских фракций, 54 депутата КПРФ проголосовали против, один депутат (Анатолий Вассерман из «Справедливой России») воздержался.

