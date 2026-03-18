«Единая Россия» подключит волонтеров к избирательной кампании

«Единая Россия» подключит волонтеров к избирательной кампанииДобровольцы при ее избирательных штабах станут проводниками решений партии
«Единая Россия» в преддверии думских выборов начала создавать волонтерские штабы при своих избирательных штабах в регионах. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, близких к администрации президента.
В создании таких штабов при партии примут участие ассоциация «Добро.рф», которую возглавляет председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, «Молодая гвардия «Единой России» и другие околовластные структуры, говорит один из источников «Ведомостей». По его словам, именно они будут в первую очередь заниматься проектами по повышению легитимности выборов, например через создание сетки лидеров общественного мнения и вовлечение людей в гуманитарные проекты.
По сути, волонтерский молодежный штаб нужен для участия в кампании тех, кто может симпатизировать партии, объясняет собеседник «Ведомостей». «Кроме того, это хорошая поддержка правильной агитационной линии кандидатов», – говорит он.
Волонтерский штаб заработает при федеральном избирательном штабе партии, такие же центры будут созданы и при региональных избирательных штабах «Единой России», сказал другой источник. Цель в том, чтобы привлечь волонтеров и НКО к избирательной кампании единороссов, особенно учитывая, что в регионах руководители организаций являются лидерами общественного мнения. «Таким образом они смогут продвигать повестку партии», – добавляет он.
Собеседник «Ведомостей» рассказывает, что изначально обсуждалась идея создания молодежного штаба, но вместо этого решили сосредоточиться на волонтерах.
Метелев подтвердил «Ведомостям» создание волонтерских штабов при избирательных штабах в регионах. По его словам, «такая системная работа по участию добровольцев в работе избирательных штабов организована уже в 12 регионах»: «Сколько их будет – покажет время». «Лидеры общественного мнения помогают доносить информацию до людей, собирают обратную связь. «Единая Россия» всегда была силой, которая объединяет вокруг себя активных, неравнодушных патриотов», – считает он. А добровольцы «лучше всех погружены в реальные проблемы», отметил депутат.
Партия не просто просит поддержки у НКО, она предлагает им реальные инструменты и ресурсы для помощи подопечным, считает Метелев: «Поэтому да, лидеры мнений будут участвовать в кампании <...>. Но не как «агитаторы», а как проводники тех решений, которые предлагает партия». В ряде регионов волонтеры объединяются, чтобы поддержать партию и кандидатов, которые им помогали, говорит он. Как пример запущенного в партии проекта он называет «Антипаводок» для помощи в уборке снега.
Идея привлечения волонтеров к кампании «Единой России» не новая, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Партия заинтересована в том, чтобы у кампании была сильная агитационная составляющая, для чего волонтеры крайне нужны». Также единороссам нужно активизировать работу с лояльными НКО, сказал эксперт: «Правда, это требует специальных договоренностей для каждого такого случая».
В целом же с помощью волонтерских центров при партийных штабах в регионах обеспечивается создание потенциально мощной сети, решающей множество организационных и технических задач, добавляет он: «Но главный вопрос в том, кто будет создавать эту сеть и управлять ею, а также в чем будут состоять мотивации волонтеров». Логично, что ставка делается на молодежное крыло партии, но в регионах, отмечает Туровский, придется также задействовать ресурсы администраций.
Федеральный избирательный штаб на нынешних выборах возглавляет секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев. В него входят высокопоставленные единороссы, сотрудники администрации президента, политтехнологи. Штаб обсуждает то, как будет выстроена избирательная кампания партии власти. С 11 марта единороссы запустили, по сути, первый этап кампании – праймериз по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Подобные штабы открываются и в региональных отделениях единороссов.