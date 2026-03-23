Зачем зампред крайне правой турецкой партии посетил Москву

ПНД до 2015 г. была противником ПСР Эрдогана, а Бахчели критиковал его и за слабую поддержку «арабской весны», хотя теперь Топсакал говорит, что его партийный шеф всегда был против революций в арабских странах 2011–2012 гг., как «хаоса, инспирированного в регионе Америкой». В 2015 г. ПНД перешла от критики Эрдогана к примирению с ним. При попытке военного переворота в 2016 г. ПНД поддержала Эрдогана. Как пояснил «Ведомостям» Топсакал, Бахчели и его партия между оппозицией «и поддержкой руководства страны против внешнего вмешательства» выбрали второе. Из-за союза с ПСР часть сторонников откололась в 2017 г. в Хорошую партию. Топсакал утверждает, что за ПНД за 50 лет «успели проголосовать 60% турок», а ее идеи якобы поддерживает половина, «но мы не воруем голоса».