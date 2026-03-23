Зачем зампред крайне правой турецкой партии посетил Москву

Зачем зампред крайне правой турецкой партии посетил МосквуСоюзные Эрдогану пантюркисты открыли в себе русофилию
«Младший партнер» правящей в Турции умеренно исламистской Партии справедливости и развития (ПСР) президента Реджепа Эрдогана – крайне правая Партия националистического движения (ПНД) выступает за тесный контакт Анкары с Москвой и Пекином. Партия отошла от пантюркистского радикального прошлого и теперь выступает за дистанцирование Турции от стран Запада.
Пантюркисты потянулись к России и Китаю
Для продвижения этих тезисов в марте в Россию прибыл зампредседателя ПНД, депутат парламента Турции Ильяс Топсакал. Об этом он рассказал «Ведомостям».
На данный момент правящая коалиция занимает в парламенте 323 места из 600. Из них только 50 – у ПНД. Националисты до 2015 г. были в оппозиции. Сотрудничество с умеренными исламистами во главе с Эрдоганом у них началось с 2018 г.
ПНД традиционно выступала за расширение связей Турции с тюркскими государствами и тюркскими народами, живущими в России и Китае.
«Для передачи инициативы [о необходимости союза Турции с Россией и Китаем] глава нашей партии [Девлет] Бахчели поручил мне осуществить этот визит в Москву и провести здесь переговоры с политическими партиями, бюрократами, интеллектуалами, рассказать подробно о содержании этой инициативы», – сказал Топсакал «Ведомостям». Он добавил, что в Москве «пытался поделиться своими идеями с журналистами».
Идеи заключаются, по словам Топсакала, в синергии объединений, в которые входят Россия, Турция и Китай, «ради их безопасности». Выгода от взаимодействия в том, считает он, что на эти страны приходится 20% мирового ВВП (17% в 2025 г. – КНР).
Среди названных Топсакалом объединений, которые должны сближаться, – СНГ, ШОС, ОДКБ, а также основанная Турцией Организация тюркских государств, включающая пять стран СНГ. Такое «сопряжение» перекликается с идеей «большого евразийского партнерства» президента России Владимира Путина от 2018 г.
По словам зампреда ПНД, негласное условие сохранения его партии в коалиции с партией Эрдогана на выборах 2028 г. якобы «не министерские посты, а принятие программы по сотрудничеству с Россией и Китаем».
ПНД не первые турецкие националисты, выступающие с такой идеей. В январе 2026 г. к союзу Турции с Китаем и Россией призвал лидер «Родины» (Vatan) Догу Перинчек. В отличие от ПНД, основанная в 2015 г. и известная антизападной риторикой, она не прошла в 2023 г. в парламент.
Пророссийские нарративы «Родины» из-за ее низкой популярности турки не замечали, поясняет доцент МГЛУ Икбаль Дюрре. По его словам, ПНД может пытаться уравновесить прозападный вектор Анкары, чтобы не настроить Москву и Пекин против нее, но это не означает смену вектора: «В турбулентной внешней среде через националистов Анкара может посылать сигнал об интересе к сотрудничеству».
По данным «Ведомостей», в Москве Топсакал встретился с рядом чиновников и пообщался с рядом СМИ. Последним турецкий политик рассказал о желании сотрудничать с Россией и критике западных стран.
Приручение серых волков
ПНД основана ультраправым националистом, полковником турецкой армии Алпарсланом Тюркешем в 1969 г. Члены его боевого крыла «Серые волки» (Bozkurt) устраивали акции против местных коммунистов и курдских организаций под предлогом их связей с СССР. Пик активности Bozkurt и вооруженных столкновений – 1970-е годы. Тот период ПНД Топсакал характеризует «влиянием биполярной системы» и холодной войны СССР и Организации Варшавского договора с одной стороны и НАТО с входящей в него Турцией с другой.
Наиболее заметный эксцесс с Bozkurt – убийство его сторонником Алпарсланом Челиком сбитого над Сирией пилота Су-24 Олега Пешкова в 2015 г. Тогда Москва вступила в сирийскую гражданскую войну на стороне Башара Асада, ему противостояли и отряды туркмен Сирии, подержанные Турцией и ее националистами.
ПНД до 2015 г. была противником ПСР Эрдогана, а Бахчели критиковал его и за слабую поддержку «арабской весны», хотя теперь Топсакал говорит, что его партийный шеф всегда был против революций в арабских странах 2011–2012 гг., как «хаоса, инспирированного в регионе Америкой». В 2015 г. ПНД перешла от критики Эрдогана к примирению с ним. При попытке военного переворота в 2016 г. ПНД поддержала Эрдогана. Как пояснил «Ведомостям» Топсакал, Бахчели и его партия между оппозицией «и поддержкой руководства страны против внешнего вмешательства» выбрали второе. Из-за союза с ПСР часть сторонников откололась в 2017 г. в Хорошую партию. Топсакал утверждает, что за ПНД за 50 лет «успели проголосовать 60% турок», а ее идеи якобы поддерживает половина, «но мы не воруем голоса».
По словам Топсакала, вступив с ПСР в альянс, ПНД сменила риторику. А Bozkurt, по его утверждению, была не организацией, а «скорее субкультурой». ПНД, говорит ее зампред, даже отказалась в символике от образа волка, чтобы дистанцироваться от Bozkurt. В 2020 г. Bozkurt была запрещена и распущена во Франции, как экстремистская. В Германии, с ее крупной турецкой диаспорой, парламент с того же времени хочет поставить Bozkurt под надзор властей.
На выборах 2023 г. популярность ПНД росла, но не столь уверенно, чтобы обеспечить поддержку правящей ПСР в одиночку, и коалицию пришлось расширить, указывает научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Алина Вернигора. Связь с правящей партией дает ПНД возможность продвигать интересы во внутренней политике, но муниципальные выборы 2024 г. показали снижение ее популярности, говорит Вернигора: «ПНД есть в парламенте, в коалиции с ПСР их можно назвать партией истеблишмента».
Хотя у ПНД традиционно 5–8% голосов, ее лидер Бахчели влиятелен в системе, выполняя функцию «балансира» в правящей коалиции, говорит Дюрре. Эти политики близки к силовикам, добавляет он.
Из ученых в партийные идеологи
Топсакал сказал «Ведомостям», что он и его родственники симпатизировали идеям ПНД, как «патриотическим». Сам Топсакал – не профессиональный политик, а ученый. Он окончил богословский факультет Университета Эрджиес в 1994 г., в Университете Мармара изучал исламскую историю и искусство. С 1997 г. в рамках магистерских и полевых исследований – историю тюрок в России, один из немногих, по его словам, турецких специалистов по Волжской Булгарии. Изучал и политику царской власти по отношению к тюркам – их христианизацию и религиозную автономию в XVI–XIX вв.
В 1990-е гг., когда ПНД ратовала за «освобождение» тюрок России, Топсакал работал в Казани, других российских регионах, странах Центральной Азии, в Университете Чукурова (Адана) и защитил докторскую диссертацию по христианизации тюрок Россией. Он выучил русский, у него были ученики из России в Стамбульском университете в 2000-е гг., открыл направление изучения Сибири. В 2019–2023 гг. был проректором Стамбульского университета. Топсакал покинул университет, стал членом ПНД, депутатом в парламенте и заместителем Бахчели в 2023 г. на фоне выборов.
Но до этого, по его словам, по просьбе ПНД участвовал в теледебатах о многополярности в международных отношениях. С тех пор занимается, по его словам, «научной работой» в ПНД. Топсакал говорит, что в 2015 г., «на дне» российско-турецких отношений, он сдал в авторитетный внешнеполитический научный журнал Insight Turkey статью о сближении с Москвой. Но якобы из-за напряженности с Сирией публикация вышла лишь в 2018 г.
Сейчас, по его словам, ПНД воспринимает тюрок России как россиян и не требует их отделения, равно как и чтобы курдов Турции не «провоцировали». Хотя в ноябре 2021 г. Бахчели подарил Эрдогану карту «Тюркского мира», где к нему отнесена часть территории России вплоть до Якутии. На данный момент, по словам Топсакала, ПНД ратует за синергию «Русского мира» и «Тюркского мира» на пространствах бывшего СССР. В прошлом курсе ПНД ее зампред видит «много ошибок», а старое понимание пантюркизма считает «романтическим» и «неактуальным».
Сейчас, уверяет зампред ПНД, его партия и ее лидер Бахчели выступают за сохранение тюркских народов России «в ее международно признанных границах», несмотря на то что в Турции живут диаспоры совокупно в несколько миллионов потомков бежавших от российского государства тюркских и иных кавказских народов – черкесов, адыгов, крымских татар. По мнению Дюрре, хотя исторически отношение турецких националистов к России и Китаю критическое из-за традиционной поддержки ими тюркских народов, нынешние заявления ПНД будут восприняты как сделанные в интересах страны.