«Единая Россия» может выдвинуть в Госдуму от Запорожья депутата из Крыма

«Единая Россия» может выдвинуть в Госдуму от Запорожья депутата из КрымаВ новом регионе впервые пройдут выборы в федеральный парламент
Депутат государственного совета Крыма Алексей Тихомиров может пойти в Госдуму от «Единой России» (ЕР) по Запорожскому одномандатному округу. Об этом «Ведомостям» сообщил собеседник, близкий к региону. Тихомиров подал документы на праймериз ЕР по отбору кандидатов в этом округе, сказано на сайте предварительного голосования.
Сам он отказался комментировать «Ведомостям» свое возможное выдвижение. «Ведомости» направили запросы в пресс-службы центрального исполнительного комитета ЕР и запорожское областное отделение партии.
В Мелитополе (столица Запорожской области) начались консультации по кандидатуре Тихомирова, говорит источник «Ведомостей». По его данным, губернатор и секретарь регионального отделения ЕР Евгений Балицкий был заинтересован в выдвижении в Госдуму депутата заксобрания Запорожской области, а в прошлом – украинского медиаменеджера, основателя телеканала «112 Украина» (прекратил вещание в 2021 г.) Виктора Зубрицкого либо своего первого заместителя Оксаны Вьюник. «Балицкий пока не говорит – его продавили или [с ним] согласовали [кандидатуру Тихомирова]», – сказал собеседник.
Балицкий – знакомый главы Крыма Сергея Аксенова, говорит политолог Виталий Иванов. По словам эксперта, губернатору Запорожской области «позволяют артачиться с федеральными назначенцами» (ранее Балицкий публично конфликтовал с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой и губернатором Курской области Александром Хинштейном), но права принимать решение по кандидатуре в депутаты Госдумы «у него быть не должно». «У Аксенова есть свои права и свои заслуги, он больше [по статусу] обычного губернатора», – сказал Иванов «Ведомостям».
Выборы депутатов Госдумы в 2026 г. впервые пройдут в Запорожской области. В этом регионе создан одномандатный округ № 93. Помимо Тихомирова на праймериз в округе заявились заместитель директора по экономике и финансам управления автомобильными дорогами Запорожской области Наринэ Бондарчук, директор регионального учреждения «Государственная строительная экспертиза» Андрей Мухин и участник специальной военной операции Артем Терентьев.
Уроженец Чимкента Казахской ССР Алексей Тихомиров – депутат на неосвобожденной основе. Он работает заместителем директора зарегистрированного в Феодосии оптового поставщика моторного топлива ООО «Кедр» (бенефициар – Иванна Тихомирова, которую в СМИ называли супругой депутата). В парламент Крыма Тихомиров был избран в 2024 г., до этого на протяжении 10 лет он занимал должность заместителя председателя счетной палаты республики.