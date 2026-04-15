Один из последних избранных глав столиц регионов может пойти в Госдуму

Один из последних избранных глав столиц регионов может пойти в ГосдумуСергей Кравчук нацелился на Хабаровский одномандатный округ
Мэр Хабаровска единоросс Сергей Кравчук, являющийся одним из последних всенародно избранных глав административных центров субъектов России (пошел на второй срок в 2023 г.), может выдвинуть свою кандидатуру на выборах депутатов Госдумы девятого созыва, сообщили «Ведомостям» два собеседника: близкий к администрации президента (АП) и источник в Хабаровском крае.
По данным собеседника, близкого к АП, разрабатывается сценарий участия Кравчука в выборах по Хабаровскому одномандатному округу, который сейчас представляет другой единоросс – Борис Гладких. Последний дважды избирался в Госдуму от этого округа. На праймериз «Единой России» (ЕР) пока не заявились ни тот ни другой.
Гладких сказал «Ведомостям», что пока не готов ответить на вопрос об участии в очередных выборах. Кравчук отказался обсуждать свое возможное выдвижение по телефону, предложив приехать в Хабаровск.
В Хабаровский избирательный округ входят Индустриальный, Кировский и Центральный районы Хабаровска, а также другие муниципалитеты региона. Железнодорожный и Краснофлотский районы столицы субъекта являются частью Комсомольского избирательного округа.
Руководитель регионального исполкома ЕР Евгений Солоненко сказал «Ведомостям», что кандидаты, которых партия выдвигает на выборах всех уровней, в том числе на выборах депутатов Государственной думы, обязательно должны принять участие в процедуре партийного предварительного голосования. «Ведомости» направили запрос в центральный исполнительный комитет ЕР.
Кравчук работает в мэрии Хабаровска на руководящих должностях с 1997 г.: он возглавлял отдел эксплуатации жилищного фонда, был первым замглавы администрации Железнодорожного района по ЖКХ, занимал должность первого вице-мэра и т. д. Впервые был избран главой города 9 сентября 2018 г.
В тот же день действующий на тот момент губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт (ЕР) проиграл в первом туре выборов депутату Госдумы Сергею Фургалу (ЛДПР). Последний одержал победу во втором туре 23 сентября 2018 г. и стал губернатором Хабаровского края. Этот пост Фургал занимал до 20 июля 2020 г., когда президент России Владимир Путин уволил его в связи с утратой доверия после ареста по уголовному делу о заказных убийствах.
На выборах мэра Хабаровска в 2023 г. (губернатором тогда был будущий министр спорта РФ Михаил Дегтярев) Кравчук переизбрался, набрав 45,42% голосов. ЛДПР не выставляла своего кандидата.
Кравчук – один из последних мэров столиц регионов, избранных на этот пост на прямых выборах. В 2025 г. был принят новый базовый закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», которым были отменены прямые выборы мэров административных центров субъектов. В соответствии с п. 2 ст. 88 закона, главы таких городов избираются городской думой из числа кандидатов, представленных губернатором.
Кравчуку нужен понятный дальнейший карьерный трек, говорит политолог Александр Немцев.
Политолог Виталий Иванов называет стандартной практику, при которой «исчерпавший себя и не устраивающий нового губернатора» мэр переходит в федеральный парламент. «Таких случаев с 1990-х гг. были десятки. Кравчук по местным меркам динозавр. Понятно, что [Дмитрию] Демешину, как любому уважающему себя губернатору, нужен во главе административного центра понятный и лояльный человек. Кравчук таким при всем желании быть не может. Вопрос о его отставке давно назрел и перезрел», – сказал эксперт «Ведомостям».
Мэр Хабаровска не единственный руководитель административного центра региона, планирующий принять участие в праймериз ЕР. Ранее документы для участия в партийной процедуре подали главы Грозного и Ярославля, писали «Ведомости» 6 апреля.