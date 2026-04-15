Один из последних избранных глав столиц регионов может пойти в Госдуму

Политолог Виталий Иванов называет стандартной практику, при которой «исчерпавший себя и не устраивающий нового губернатора» мэр переходит в федеральный парламент. «Таких случаев с 1990-х гг. были десятки. Кравчук по местным меркам динозавр. Понятно, что [Дмитрию] Демешину, как любому уважающему себя губернатору, нужен во главе административного центра понятный и лояльный человек. Кравчук таким при всем желании быть не может. Вопрос о его отставке давно назрел и перезрел», – сказал эксперт «Ведомостям».