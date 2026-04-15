В праймериз КПРФ на выборах в Госдуму включат 11 участников спецоперации

В праймериз КПРФ на выборах в Госдуму включат 11 участников спецоперацииС 15 апреля начинается предварительное голосование за кандидатов от коммунистов по одномандатным округам
В проект «Народный кандидат КПРФ» (это платформа, на которой граждане смогут проголосовать за кандидата, который может представлять их округ на выборах в Госдуму) включены 11 участников спецоперации. Об этом сообщил «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.
Среди них, например, полковник погранслужбы ФСБ, депутат Думы Ставропольского края Виктор Лозовой, первый секретарь Жуковского горкома КПРФ Московской области Николай Гришин. В Москве от КПРФ будет баллотироваться командир батальона 204-го полка специального назначения «Ахмат» Дмитрий Шрам. От Ульяновской области может быть выдвинут Антон Шилов – старший сержант гвардии 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, участник «Гостомельского десанта».
«Многие кандидаты отмечены высокими государственными наградами за выполнение боевых задач, в том числе орденом Мужества», – обратил внимание Афонин.
Голосование на платформе «Народный кандидат КПРФ» начнется 15 апреля и завершится 1 июня. Поддержать потенциального кандидата на этой электронной площадке сможет любой желающий, там же можно будет оставить наказ кандидату, познакомиться с его биографией, страницами в соцсетях и предложить собственного кандидата для участия в выборах от КПРФ.
Информацию о промежуточных итогах партия будет публиковать еженедельно. Итоги голосования подведут кадровая комиссия, президиум и пленум ЦК КПРФ, а окончательно кандидаты на выборы в Госдуму будут определены на съезде КПРФ, указал Афонин. Он запланирован на 20 июня, писали «Ведомости» со ссылкой на источники.
«Результаты голосования во многом будут зависеть от активности самих кандидатов. Партия будет внимательно анализировать их предвыборную работу, в том числе с помощью систем мониторинга социальных сетей и искусственного интеллекта», – поделился первый зампред ЦК КПРФ. Если кандидат никак не проявит себя за время участия в проекте, партия может принять решение о его замене, подчеркнул Афонин.
«Мы прогнозируем ротацию в пределах 20%, но не считаем это критичным – кадровый потенциал у КПРФ достаточно большой», – акцентировал внимание он.
Включение участников спецоперации в депутатскую вертикаль – это общий политический тренд, поскольку у государства есть запрос на то, чтобы проявившие себя на фронте участники спецоперации баллотировались в различные органы власти, говорит политолог Александр Немцев. «Участников специальной операции много, они имеют разные идеологические взгляды. И исходя из этого, участвуют в разных политических форматах», – отметил эксперт.
КПРФ в первую очередь позиционирует себя как партия патриотов – как СССР, так и России, – поэтому для них приглашение в списки участников спецоперации вполне органично, отмечает политолог Константин Калачев. «При этом КПРФ впервые запускает процедуру праймериз, т. е. у партии будет возможность ссылаться на запросы своих сторонников», – обращает внимание он. Общепротестный электорат былую готовность голосовать за КПРФ не демонстрирует: он либо в поиске, либо ударился в абсентеизм, считает эксперт.