Коммунисты могут разделить Москву на две группы к выборам в Госдуму

Коммунисты могут разделить Москву на две группы к выборам в ГосдумуЭто способ мобилизовать городское отделение и получить два мандата по списку
КПРФ может сформировать в Москве две региональные группы на выборах в Госдуму. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к партии. Одну из них, вероятно, возглавит первый секретарь столичного горкома Виктор Царихин, другую – депутат Госдумы Вадим Кумин. Последнего собеседники называют одним из спонсоров КПРФ.
В Москве сконцентрировано большое количество избирателей (по данным на 1 января 2025 г. – 7 798 409), поэтому формирование нескольких списков было бы «логичным решением», говорит один из источников. Впрочем, окончательное решение не принято и определенности по спискам и «паровозам» нет, уточняет еще один собеседник, близкий к партии. При этом первые секретари отделений во главе списков в регионах – традиционная для коммунистов практика, напоминает он.
По списку в Москве партия получит, как минимум, одно проходное место, но их может быть и два, говорили источники «Ведомостей» в КПРФ 3 марта. Один из них отмечал, что в первую тройку в столице войдут Царихин, Кумин и депутат Госдумы Денис Парфенов. Федеральный же список КПРФ на выборах возглавит председатель партии Геннадий Зюганов, утверждали собеседники.
В 2021 г. у коммунистов по округам в Москве в Госдуму не прошел ни один кандидат. Столичный список тогда возглавлял секретарь горкома Валерий Рашкин, за ним шел секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, затем Денис Парфенов. Они втроем и получили мандаты депутатов Госдумы (позже Рашкин был лишен полномочий из-за незаконной охоты).
Источник, близкий к горкому, сказал «Ведомостям», что Обухов рассматривается в качестве кандидата по одному из одномандатных округов в Москве. Будет ли он одновременно включен в федеральную часть списка, решит руководство. Обухов не стал комментировать «Ведомостям» эту информацию.
Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сказал «Ведомостям», что конфигурация списков будет понятна к концу мая, пока партия занимается кандидатами-одномандатниками. Руководитель московского горкома сообщил, что «как партия скажет – так и будет».
Царихин до лета 2024 г. был депутатом законодательного собрания Ленинградской области. 10 июня он досрочно сложил мандат. Ранее СМИ, в том числе «Коммерсантъ», писали о том, что прокуратура потребовала привлечь к ответственности трех региональных депутатов (включая Царихина), у близких родственников которых обнаружились акции, счета и ценные бумаги в иностранных банках.
10 декабря Царихина назначили первым секретарем московского горкома. 5 июля в ходе съезда он вошел в президиум ЦК КПРФ. Коммунист, как отмечали ранее собеседники «Ведомостей», должен был заняться «укреплением партийной структуры» в Москве перед выборами в Госдуму.
Формировать на базе такого «суперсубъекта», как Москва, две территориальные группы на выборах в Госдуму – решение, как минимум, не бесспорное, считает президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин. На поверхности, очевидно, две проблемы: отсутствие у КПРФ политика, уровень узнаваемости которого в городе был бы более 50%, а рейтинг превышал рейтинг самой партии, и внутрипартийная борьба за позицию лидера московских коммунистов.
«Логика такого разделения подразумевает, что в соответствующих округах у потенциальных лидеров списка более сильные позиции, чем в целом по городу, что пока не соответствует действительности», – сказал эксперт «Ведомостям». Но в целом, рассуждает Костин, логика формирования территориальных групп вытекает из стратегии предвыборной кампании: если в других крупных субъектах коммунисты будут создавать несколько территориальных групп – это элемент предвыборной стратегии, а если нет, значит, это сугубо столичная история КПРФ.
Позиции КПРФ в столице в последние годы ослабли: партия утратила связь с общепротестным электоратом, да и он сам сократился в Москве до минимума, отмечает политолог Константин Калачев. «Деление территориального списка на две части создает ситуацию внутрипартийной конкуренции, дополнительно мотивирует прилагать усилия для получения максимального результата. Так что идея неплохая», – сказал он «Ведомостям».
Пройти же по округам у КПРФ шансов немного, полагает Калачев. «С учетом количества избирателей в Москве деление списка действительно логичное решение. И Царихин, и Кумин смогут себя проявить как организаторы и фронтмены», – резюмировал политолог.