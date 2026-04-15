В КПРФ определились с кандидатами на праймериз в Госдуму

До 1 июня потенциальные избиратели по всей России (в пределах своих регионов) смогут проголосовать за политиков, которых бы они хотели видеть среди кандидатов на выборах в Госдуму от коммунистов. Можно будет отдать свой голос онлайн и очно в региональных комитетах партии. Кроме того, есть возможность предложить своего кандидата, в случае если варианты КПРФ избирателя не устроят. На этой же платформе можно будет оставить наказ кандидату, познакомиться с его биографией и страницами в соцсетях.