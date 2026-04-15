В КПРФ определились с кандидатами на праймериз в Госдуму

В КПРФ определились с кандидатами на праймериз в ГосдумуТакой партийный отбор проходит впервые
В КПРФ определились с кандидатами, которые примут участие в коммунистическом аналоге праймериз «Единой России» (ЕР) – «Народный кандидат КПРФ». Онлайн-платформа для голосования запускается 15 апреля. Первичные, местные и региональные отделения предложили «самых сильных и подготовленных», по их мнению, претендентов для выдвижения по одномандатным округам – 230 человек (на 225 округов). Об этом «Ведомостям» рассказал первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.
До 1 июня потенциальные избиратели по всей России (в пределах своих регионов) смогут проголосовать за политиков, которых бы они хотели видеть среди кандидатов на выборах в Госдуму от коммунистов. Можно будет отдать свой голос онлайн и очно в региональных комитетах партии. Кроме того, есть возможность предложить своего кандидата, в случае если варианты КПРФ избирателя не устроят. На этой же платформе можно будет оставить наказ кандидату, познакомиться с его биографией и страницами в соцсетях.
В двух избирательных округах число претендентов превысило одного: это Якутия и Хакасия, отметил Афонин. В Якутии наряду с «хорошо известным жителям республики» депутатом Госдумы Петром Аммосовым (представляет в парламенте Якутский избирательный округ) региональная партийная организация предложила еще одного кандидата – секретаря якутского рескома, первого секретаря якутского горкома партии Айаана Васильева. В республике только один думский округ.
Но наибольшее количество кандидатов от КПРФ заявлено на внутрипартийное голосование в Хакасии. За выдвижение по единственному округу будут бороться пять политиков: депутаты Верховного совета Хакасии Олег Иванов, Валерий Старостин, Тайир Ачитаев, Александр Векшин и Оксана Разварина. «Здесь у КПРФ традиционно сильная команда и серьезные позиции (регион возглавляет коммунист Валентин Коновалов. – «Ведомости»), поэтому борьба ожидаемо будет жесткой и бескомпромиссной», – подчеркнул Афонин.
«Результаты голосования во многом будут зависеть от активности самих кандидатов. Партия будет внимательно анализировать их предвыборную работу, в том числе с помощью систем мониторинга социальных сетей и искусственного интеллекта», – поделился Афонин. Если кандидат никак не проявит себя за время участия в проекте, партия может принять решение о его замене, подчеркнул он. По словам Афонина, КПРФ ожидает по итогам голосования ротацию кандидатов (по сравнению с предложенными) в пределах 20%.
Итоги подведут кадровая комиссия, президиум и пленум ЦК КПРФ, а окончательно кандидаты на выборы в Госдуму будут определены на съезде партии, указал Афонин. Он, по информации «Ведомостей», пройдет ориентировочно 20 июня.
Места не для всех
В голосовании «Народный кандидат» примут участие депутаты фракции КПРФ в Госдуме, избранные в 2021 г. по одномандатным избирательным округам: в их числе Андрей Алёхин (Омская область), Петр Аммосов (Якутия), Сергей Казанков (Республика Марий-Эл), Леонид Калашников и Михаил Матвеев (оба от Самарской области), Олег Михайлов (Коми), Мария Прусакова (Алтайский край) и Олег Смолин (Омская область). В качестве кандидата по одномандатному округу в Оренбургской области предложили и председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нину Останину.
Останина могла бы баллотироваться в девятый созыв Госдумы по округу в Хакасии, писали «Ведомости» в январе 2026 г. Но сейчас наиболее вероятный сценарий – что она возглавит группу КПРФ, объединяющую Оренбургскую, Самарскую и Ульяновскую области (так же, как и в 2021 г.), отмечают собеседники, близкие к партии.
При этом в общероссийском голосовании участвуют не все известные региональные политики-коммунисты, обратил внимание Афонин. Например, в списках нет вице-спикера законодательного собрания Свердловской области и первого секретаря свердловского обкома КПРФ Александра Ивачева. Он, по словам Афонина, «пользуется серьезной поддержкой избирателей» (например, в 2025 г. Ивачев занял второе место на выборах губернатора Свердловской области).
Но для участия в голосовании «Народный кандидат» реготделение предложило «более молодых в политическом смысле кандидатов» – депутата заксобрания Олега Гордеева и члена партии Андрея Баженова, сказал первый зампред ЦК КПРФ. «Однако не исключаем, что по решению съезда партии Александр Ивачев будет выдвинут на выборы в Госдуму в качестве кандидата и по одномандатному округу», – отметил Афонин.
Кроме того, в праймериз коммунистов попробуют силы 11 участников спецоперации, отметил первый зампред ЦК КПРФ. По его словам, в Москве может баллотироваться командир батальона 204-го полка специального назначения «Ахмат» Дмитрий Шрам. А от Ульяновской области может быть выдвинут Антон Шилов – старший сержант гвардии 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, участник «Гостомельского десанта».
От Братского избирательного округа в Иркутской области рекомендован к выдвижению Герой России, заместитель начальника Центра подготовки космонавтов им. Гагарина, летчик-космонавт Олег Новицкий, рассказал Афонин. О том что он может баллотироваться от КПРФ, «Ведомости» со ссылкой на четыре источника писали 22 января.
КПРФ впервые запускает процедуру праймериз, т. е. у партии будет возможность ссылаться на запросы своих сторонников, обращает внимание политолог Константин Калачев. А общепротестный электорат, по его словам, былую готовность голосовать за коммунистов не демонстрирует.