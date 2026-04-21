Политика /

Как относится к России победитель выборов в Болгарии

Сейчас ждать от страны повторения политики Виктора Орбана в Венгрии не стоит
Глеб Мишутин
Партия бывшего президента Румена Радева сможет впервые за долгие годы единолично сформировать правительство Болгарии
Партия бывшего президента Румена Радева сможет впервые за долгие годы единолично сформировать правительство Болгарии / NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

На парламентских выборах победила левоцентристская евроскептическая партия «Прогрессивная Болгария» бывшего президента страны Румена Радева. По данным болгарского ЦИК, после обработки 98,33% бюллетеней партия Радева набирает 44,68% голосов избирателей и в состоянии единолично сформировать правительство (это случится впервые за долгие годы). Коалиция ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») и Союза демократических сил во главе с экс-премьером Бойко Борисовым, которая сейчас является правящей, набрала всего 16,3% голосов.

После успеха своей партии на выборах Радев заявил, что сейчас Европе нужна конкурентоспособность и дешевые энергоресурсы. Он сказал, что будет выстраивать с Москвой «равноправные и взаимоуважительные отношения». За время своего президентского срока Радев выступал с осуждением санкций Евросоюза против России и военной поддержки Украины, а также критиковал вступление страны в зону евро, которое состоялось 1 января 2026 г.

В одном из интервью Радев отметил, что Болгария – единственное православное славянское государство в Евросоюзе, так что София может сыграть положительную роль в выстраивании отношений с Россией. За подобные высказывания, как сообщает Financial Times, депутат Европарламента Валери Хайер назвала Радева «троянским конем» России и добавила, что в критический для Европы момент есть вероятность формирования «прокремлевского» правительства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Нам, конечно же, импонируют слова и г-на Радева, который выиграл на выборах, и других некоторых европейских лидеров о готовности решать проблемы путем диалога, прагматичного диалога с Российской Федерацией».

Болгария – крупный поставщик оружия, и в первую очередь боеприпасов, Украине, особенно на начальном этапе российско-украинского вооруженного конфликта в 2022–2023 гг. Тогда треть вооружений и боеприпасов Киеву поставляла именно Болгария, за что болгарские власти похвалила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, назвавшая эту цифру. 

Пророссийским Радева назвать нельзя, но на фоне экс-премьера Борисова его кандидатура в плане отношений с Москвой выглядит куда более адекватно, считает доцент Финансового университета при правительстве Александр Камкин. Борисов никогда не скрывал своей абсолютно прозападной ориентации и несколько раз еще до спецоперации торпедировал совместные с Россией инфраструктурные проекты вроде нефтепровода через Бургас в Грецию и газопровода «Южный поток», а также АЭС «Белене». 

При этом в откровенных «контрах» с ЕС новое правительство в Софии все же не будет в силу экономического диктата со стороны Брюсселя, говорит эксперт. Сам же Радев, по мнению эксперта, это болгарский аналог премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который также придерживается достаточно прагматичного курса по отношению к России и поставкам энергоносителей из нее. Что же касается поставок оружия Киеву, то при Радеве лавочку помощи Киеву оружием и боеприпасами все же прикроют, как прикрыли ее после последних выборов в Чехии, резюмировал Камкин. 

Столь сокрушительная победа Радева свидетельствует о глубокой усталости болгарского общества от старых элит, говорит научный сотрудник Института славяноведения РАН Никита Гусев. Предвыборная кампания Радева, построенная на борьбе с коррупцией и беззаконием, нашла живой отклик у народа. Радеву удалось не только консолидировать свой электорат, но и вернуть людям веру в саму возможность политических изменений, заметил эксперт. Запрос на новые лица и порядок в Болгарии назрел давно, и в ходе этого голосования он был реализован. По мнению Гусева, то, что Радева называют пророссийским политиком, является попыткой его дискредитации со стороны ГЕРБ, занимающей подчеркнуто евроатлантическую позицию. На самом деле Радев – проболгарский политик, действующий из национальных интересов. Его позиция по отношению к России носит подчеркнуто прагматичный характер. 

Что касается поставок боеприпасов Украине, то здесь ситуация сложная, считает Гусев. На уровне коммерческих фирм поставки, скорее всего, продолжатся – это «живые деньги». В прошлом, замечает Гусев, уже были примеры, когда официальная София отрицала экспорт оружия, в то время как в зоне конфликтов обнаруживались снаряды с болгарской маркировкой. Тем не менее Радев выступает против политики, когда Болгария «бежит впереди паровоза», передавая оружие из собственных арсеналов в ущерб своей обороноспособности, или спонсирует эти поставки в ущерб благосостоянию своих граждан. 

Не стоит питать иллюзий о полной независимости болгарского лидера, продолжает Гусев. Находясь на посту главы государства, финансово зависящего от Брюсселя и Вашингтона, он вынужден действовать в рамках определенного «коридора возможностей». Но все равно избрание Радева – это позитивное явление для самой Болгарии и для российско-болгарских отношений, хотя называть это «победой России» было бы преувеличением.

