Как относится к России победитель выборов в Болгарии

Как относится к России победитель выборов в БолгарииСейчас ждать от страны повторения политики Виктора Орбана в Венгрии не стоит
На парламентских выборах победила левоцентристская евроскептическая партия «Прогрессивная Болгария» бывшего президента страны Румена Радева. По данным болгарского ЦИК, после обработки 98,33% бюллетеней партия Радева набирает 44,68% голосов избирателей и в состоянии единолично сформировать правительство (это случится впервые за долгие годы). Коалиция ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») и Союза демократических сил во главе с экс-премьером Бойко Борисовым, которая сейчас является правящей, набрала всего 16,3% голосов.
После успеха своей партии на выборах Радев заявил, что сейчас Европе нужна конкурентоспособность и дешевые энергоресурсы. Он сказал, что будет выстраивать с Москвой «равноправные и взаимоуважительные отношения». За время своего президентского срока Радев выступал с осуждением санкций Евросоюза против России и военной поддержки Украины, а также критиковал вступление страны в зону евро, которое состоялось 1 января 2026 г.
В одном из интервью Радев отметил, что Болгария – единственное православное славянское государство в Евросоюзе, так что София может сыграть положительную роль в выстраивании отношений с Россией. За подобные высказывания, как сообщает Financial Times, депутат Европарламента Валери Хайер назвала Радева «троянским конем» России и добавила, что в критический для Европы момент есть вероятность формирования «прокремлевского» правительства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Нам, конечно же, импонируют слова и г-на Радева, который выиграл на выборах, и других некоторых европейских лидеров о готовности решать проблемы путем диалога, прагматичного диалога с Российской Федерацией».
Болгария – крупный поставщик оружия, и в первую очередь боеприпасов, Украине, особенно на начальном этапе российско-украинского вооруженного конфликта в 2022–2023 гг. Тогда треть вооружений и боеприпасов Киеву поставляла именно Болгария, за что болгарские власти похвалила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, назвавшая эту цифру.
Пророссийским Радева назвать нельзя, но на фоне экс-премьера Борисова его кандидатура в плане отношений с Москвой выглядит куда более адекватно, считает доцент Финансового университета при правительстве Александр Камкин. Борисов никогда не скрывал своей абсолютно прозападной ориентации и несколько раз еще до спецоперации торпедировал совместные с Россией инфраструктурные проекты вроде нефтепровода через Бургас в Грецию и газопровода «Южный поток», а также АЭС «Белене».
При этом в откровенных «контрах» с ЕС новое правительство в Софии все же не будет в силу экономического диктата со стороны Брюсселя, говорит эксперт. Сам же Радев, по мнению эксперта, это болгарский аналог премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который также придерживается достаточно прагматичного курса по отношению к России и поставкам энергоносителей из нее. Что же касается поставок оружия Киеву, то при Радеве лавочку помощи Киеву оружием и боеприпасами все же прикроют, как прикрыли ее после последних выборов в Чехии, резюмировал Камкин.
Столь сокрушительная победа Радева свидетельствует о глубокой усталости болгарского общества от старых элит, говорит научный сотрудник Института славяноведения РАН Никита Гусев. Предвыборная кампания Радева, построенная на борьбе с коррупцией и беззаконием, нашла живой отклик у народа. Радеву удалось не только консолидировать свой электорат, но и вернуть людям веру в саму возможность политических изменений, заметил эксперт. Запрос на новые лица и порядок в Болгарии назрел давно, и в ходе этого голосования он был реализован. По мнению Гусева, то, что Радева называют пророссийским политиком, является попыткой его дискредитации со стороны ГЕРБ, занимающей подчеркнуто евроатлантическую позицию. На самом деле Радев – проболгарский политик, действующий из национальных интересов. Его позиция по отношению к России носит подчеркнуто прагматичный характер.
Что касается поставок боеприпасов Украине, то здесь ситуация сложная, считает Гусев. На уровне коммерческих фирм поставки, скорее всего, продолжатся – это «живые деньги». В прошлом, замечает Гусев, уже были примеры, когда официальная София отрицала экспорт оружия, в то время как в зоне конфликтов обнаруживались снаряды с болгарской маркировкой. Тем не менее Радев выступает против политики, когда Болгария «бежит впереди паровоза», передавая оружие из собственных арсеналов в ущерб своей обороноспособности, или спонсирует эти поставки в ущерб благосостоянию своих граждан.
Не стоит питать иллюзий о полной независимости болгарского лидера, продолжает Гусев. Находясь на посту главы государства, финансово зависящего от Брюсселя и Вашингтона, он вынужден действовать в рамках определенного «коридора возможностей». Но все равно избрание Радева – это позитивное явление для самой Болгарии и для российско-болгарских отношений, хотя называть это «победой России» было бы преувеличением.