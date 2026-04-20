На выборах в Болгарии больше всего голосов набрала партия экс-президента
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Болгарии подсчитала 100% бюллетеней в рамках парламентских выборов. Больше всего голосов (44,59%) набрала «Прогрессивная Болгария» бывшего президента Румена Радева, сообщил портал 24chasa.
За нее проголосовали 1,44 млн человек. На втором месте – правящая партия «Герб» бывшего премьер-министра Бойко Борисова. Она получила 13,39% голосов. Третье место по количеству голосов у партии «Продолжаем перемены – Демократическая Болгария» (ПП-ДБ).
По итогам выборов 131 мандат получила «Прогрессивная Болгария», 39 – у «Герба», 37 – у ПП-ДБ. «Движение за права и свободы» получило 20 мест, а последние 13 перешли партии «Возрождение».
На выборах конкурируют 4783 кандидата, представляющих 14 партий, 10 коалиций и одного независимого кандидата в 22-м округе (Смолян). Среди кандидатов 1440 женщин и 3343 мужчины.