Главная / Политика /

Главные заявления Путина на награждении лауреатов премии «Служение»

Президент поздравил россиян с Днем местного самоуправления
Валерия Хлобыстова
Пресс-служба президента России
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии награждения лауреатов III Всероссийской муниципальной премии «Служение» на площадке «Live Арена».

«Ведомости» собрали главные заявления главы государства.

О представителях местного самоуправления

  • Президент поздравил сотрудников сферы местного самоуправления с профессиональным праздником. Он напомнил, что они поддерживают прямой контакт с людьми и решают их насущные проблемы.

  • Путин отметил мужественность муниципальных команд, работающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также в других приграничных регионах. По словам российского лидера, их труд стал примером для всей страны.

  • Управленцы на всех уровнях трудятся в единой команде для сохранения суверенитета и безопасности России. Представители муниципальных органов власти стали основой этой команды, указал президент.

  • Глава государства поприветствовал присутствующих на форуме представителей муниципального сообщества из других стран. Он отметил, что Россия продолжает сотрудничество с ними.

  • Контрольно-надзорные органы не должны «перегибать палку» в процессе реализации норм закона в отношении муниципалитетов. Важно думать об интересах населения, подчеркнул Путин.

  • В России стартовал новый сезон всероссийского голосования за проекты развития городской среды. Глава государства отметил, что необходимо поддерживать активность и стремление населения.

О ветеранах спецоперации

  • В России ветераны спецоперации уже успешно работают на разных должностях.

  • Опыт ветеранов важен для выполнения полезных обществу проектов. По мнению президента, их готовность принимать ответственные решения помогает увеличить эффективность властей муниципального уровня.

  • Президент выразил надежду, что благодаря ветеранам спецоперации органы местного самоуправления приобретут еще больше новых «настоящих лидеров», которые чувствуют проблемы людей.

  • Страна достигнет всех целей спецоперации на Украине, только если будет сплоченной. «Главное – быть вместе», – подчеркнул российский лидер.

О выборах в Госдуму

  • Выборы в Госдуму в 2026 г. будут проходить в непростых условиях. «Противники, прежде всего внешние, будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества», – сказал Путин. Президент выразил уверенность, что такие попытки будут пресечены.

  • Россияне все же предпочтут конструктивные идеи и патриотов, добавил Путин. Впервые в выборах в Госдуму поучаствуют жители новых регионов.

