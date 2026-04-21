Главные заявления Путина на награждении лауреатов премии «Служение»Президент поздравил россиян с Днем местного самоуправления
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии награждения лауреатов III Всероссийской муниципальной премии «Служение» на площадке «Live Арена».
«Ведомости» собрали главные заявления главы государства.
О представителях местного самоуправления
Президент поздравил сотрудников сферы местного самоуправления с профессиональным праздником. Он напомнил, что они поддерживают прямой контакт с людьми и решают их насущные проблемы.
Путин отметил мужественность муниципальных команд, работающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также в других приграничных регионах. По словам российского лидера, их труд стал примером для всей страны.
Управленцы на всех уровнях трудятся в единой команде для сохранения суверенитета и безопасности России. Представители муниципальных органов власти стали основой этой команды, указал президент.
Глава государства поприветствовал присутствующих на форуме представителей муниципального сообщества из других стран. Он отметил, что Россия продолжает сотрудничество с ними.
Контрольно-надзорные органы не должны «перегибать палку» в процессе реализации норм закона в отношении муниципалитетов. Важно думать об интересах населения, подчеркнул Путин.
В России стартовал новый сезон всероссийского голосования за проекты развития городской среды. Глава государства отметил, что необходимо поддерживать активность и стремление населения.
О ветеранах спецоперации
В России ветераны спецоперации уже успешно работают на разных должностях.
Опыт ветеранов важен для выполнения полезных обществу проектов. По мнению президента, их готовность принимать ответственные решения помогает увеличить эффективность властей муниципального уровня.
Президент выразил надежду, что благодаря ветеранам спецоперации органы местного самоуправления приобретут еще больше новых «настоящих лидеров», которые чувствуют проблемы людей.
Страна достигнет всех целей спецоперации на Украине, только если будет сплоченной. «Главное – быть вместе», – подчеркнул российский лидер.
О выборах в Госдуму
Выборы в Госдуму в 2026 г. будут проходить в непростых условиях. «Противники, прежде всего внешние, будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества», – сказал Путин. Президент выразил уверенность, что такие попытки будут пресечены.
Россияне все же предпочтут конструктивные идеи и патриотов, добавил Путин. Впервые в выборах в Госдуму поучаствуют жители новых регионов.