Путин об итогах спецоперации: «мы знаем, чем все закончится»
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что задачи спецоперации на Украине будут выполнены. Об этом он заявил на совещании с главами муниципальных образований.
«Мы знаем, чем все закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет», – сказал Путин, добавив, что РФ будет стремиться к тем целям, которые перед собой поставила.
Глава государства отметил, что боевые действия всегда остаются «чрезвычайно сложными и опасными».
Президент также сообщил о постепенном формировании зоны безопасности на границе с Украиной. По словам Путина, работа в этом направлении будет продолжена до устранения угроз для приграничных регионов.
До этого, на церемонии награждения лауреатов муниципальной премии «Служение», президент подчеркивал, что страна достигнет всех целей спецоперации на Украине, только если будет сплоченной.