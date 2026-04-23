RTSI1 159,98-0,4%RGBI120,75+0,41%CNY Бирж.10,952-0,02%IMOEX2 761,64+0,14%RGBITR785,45+0,43%
Главная / Политика /

В КПРФ уточнили опасения Зюганова о возможном повторении 1917 года

Лидер партии имел в виду Февральскую революцию, а не Октябрьскую, утверждают коммунисты
Александр Тихонов
В КПРФ считают, что слова Зюганова неправильно интерпретировали / Пресс-служба Госдумы

Широкий резонанс вызвало выступление главы КПРФ Геннадия Зюганова с трибуны Госдумы в честь дня рождения Владимира Ленина 22 апреля. В соцсетях и Telegram-каналах на следующий день завирусилось предостережение лидера коммунистов относительно возможного повторения в современной России революционного сценария.

В действительности этот фрагмент выступления Зюганова звучал так: «Если вы срочно не примете меры – финансово-экономические и другие, то по осени нас ждет то, что случилось в 1917 г.» (видео его выступления размещено там же, где и стенограмма).

В стенограмму выступления вождя КПРФ на сайте партии пришлось вносить уточнения, и теперь оно там читается так: «Если не скорректируете принципиальным образом курс, то по осени нас может ждать то, что случилось в феврале 1917-го». Обновление было сделано на следующий день после публикации.

Перед этим лидер КПРФ признался, что давно не видел такого совещания кабинета министров с участием президента Владимира Путина. «Он должен был от вас, от представителей партии власти, услышать, почему мы снова сваливаемся в финансовый и производственный кризис. <...> А мы вас неоднократно предупреждали: при таком курсе экономика неизбежно провалится», – заявил Зюганов (цитата по стенограмме).

В КПРФ определились с кандидатами на праймериз в Госдуму

Политика / Демократия

Кусок выступления, посвященный опасениям Зюганова из-за возможного повторения 1917 г., породил множество шуток. «Коммунисты против революции?! Как безнадежно деградировала партия Ленина и Сталина», – прокомментировал его один из пользователей Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

На неправильные интерпретации слов Зюганова в беседе с «Ведомостями» пожаловался пресс-секретарь КПРФ депутат Госдумы Александр Ющенко. «СМИ очень любят обрезать и корректировать. <...> Так делают любители хайпа. <...> Иностранные агенты очень активно перефразируют [Зюганова]», – сказал Ющенко. Он предложил изучить полное выступление вождя, которое продолжалось 10 минут. «Дополнительно Зюганов не нуждается в расшифровке с моей стороны», – добавил член фракции КПРФ.

Удивило выступление Зюганова и политолога Константина Калачева, который вспомнил крылатое выражение «пчелы против меда». «Я бы в день рождения Ленина напомнил Зюганову ленинское определение революционной ситуации. Верхи у нас еще могут, низы еще готовы потерпеть. Да и революционного авангарда не просматривается», – сказал эксперт «Ведомостям».

Заявление Зюганова выглядит как попытка напомнить, что КПРФ может занять более жесткую позицию, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Возможности для такого маневра у партии есть, а вот есть ли энергия – вопрос», – добавил эксперт.

