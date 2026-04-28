Как работает система возмещения финансового ущерба за отмененные пошлины США

На деловой климат возвраты повлияют мало, так как исторически индексы фондовых бирж и данные по безработице играли гораздо большую роль в его формировании, говорит научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин. По его словам, возможный эффект от возврата пошлин практически полностью перекрывается ожидаемым негативным шоком предложения из-за войны в Персидском заливе. Ситуация усугубляется тем, что администрация готовит другие инструменты для реализации своей агрессивной тарифной политики. Что касается цен, то, по мнению Черкашина, возмещение средств не приведет к снижению потребительских цен. «Необходимость займа дополнительных средств для оплаты возврата пошлин станет для бюджета проблемой болезненной, но не смертельной – в самом крайнем случае ФРС снова напечатает. Это станет, кстати, еще одним источником проинфляционного давления», – подчеркнул эксперт.