Как работает система возмещения финансового ущерба за отмененные пошлины США

Как работает система возмещения финансового ущерба за отмененные пошлины СШААдминистрация Дональда Трампа попытается использовать и ее в своих интересах
Погранично-таможенная служба США (CBP) запустила работу портала СAPE, через который зарегистрированные импортеры, включая иностранные компании с американским банковским счетом, могут запрашивать возмещение расходов, понесенных ими из-за введенных в апреле 2025 г. пошлин президента Дональда Трампа.
Приблизительная сумма, подлежащая возврату, достигает $175 млрд. Всего пошлины с февраля 2025 г. по февраль 2026 г. уплатили 330 000 импортеров. По данным запроса сотрудника CBP Брэндона Лорда, направленного в суд, на 9 апреля 56 497 импортеров уже подготовили необходимую документацию для CAPE. Как сообщил Лорд в том же документе, первый этап выплат может вернуть до $127 млрд.
Через день после запуска портала 21 апреля Трамп заявил, что запомнит те компании, которые решили не подавать заявление на возмещение ущерба. На момент сдачи текста в печать такие крупные компании, как Apple и Amazon, еще не обращались к CAPE.
Согласно открытым данным, основным отличием новой системы возмещений от предыдущих является ее относительно высокая скорость и возможность рассматривать группы заявлений вместо отдельной проработки каждого случая. Кроме того, новая система касается возмещений конкретно по пошлинам, которые были признаны незаконными 20 февраля Верховным судом США, – введенным на основе закона о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA 1977 г., большинство трамповских пошлин были введены именно по этому закону). Новая система предусматривает несколько этапов. Сначала компания регистрирует учетную запись, настраивает платеж и подает заявку. Потом система автоматически проверяет все указанные данные, удаляет незаконные тарифные коды и пересчитывает сумму пошлин с учетом процентов. Если заявка одобрена, средства перечисляются единой суммой на счет компании в течение 60–90 дней.
Несмотря на позитивную в целом оценку такого сервиса, многие компании и представители сотрудничающих с ними на этом направлении юридических фирм подчеркивают вызовы, с которыми предстоит столкнуться любому желающему вернуть свои средства. Во-первых, компаниям приходится тратить много времени на заполнение и проверку соответствующих форм. Во-вторых, сами выплаты могут задерживаться ввиду сложностей новой процедуры (по информации CBP, система возмещения ущерба пока работает в тестовом режиме). В-третьих, на нынешнем этапе выплаты можно запросить только частично.
По подсчетам экспертов, опрошенных телеканалом CBS News, от общего количества уплаченных пошлин на нынешнем этапе может быть возвращено 63%. Это займет несколько месяцев. Возврата по оставшимся 37%, возможно, придется ждать годами. Журналисты CBS News подчеркнули, что компании, не желающие стоять в очереди, могут продать право на возмещение частным инвесткомпаниям.
Наибольшая доля уплаченных пошлин числится за представителями американской промышленности (прежде всего это касается автомобилестроения, тяжелой промышленности и производителей электроники), так как значительная часть их сырья приходит из таких стран, как Китай, который является одной из главных жертв трамповских пошлин.
На деловой климат возвраты повлияют мало, так как исторически индексы фондовых бирж и данные по безработице играли гораздо большую роль в его формировании, говорит научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин. По его словам, возможный эффект от возврата пошлин практически полностью перекрывается ожидаемым негативным шоком предложения из-за войны в Персидском заливе. Ситуация усугубляется тем, что администрация готовит другие инструменты для реализации своей агрессивной тарифной политики. Что касается цен, то, по мнению Черкашина, возмещение средств не приведет к снижению потребительских цен. «Необходимость займа дополнительных средств для оплаты возврата пошлин станет для бюджета проблемой болезненной, но не смертельной – в самом крайнем случае ФРС снова напечатает. Это станет, кстати, еще одним источником проинфляционного давления», – подчеркнул эксперт.
Для политически близких себе компаний администрация Трампа может быстрее устранить технические сбои, дать неформальные разъяснения и облегчить прохождение процедуры, говорит заведующий отделом внутриполитических исследований ИСКРАНа Вадим Козлов. «Я бы назвал происходящее не уже доказанной схемой выплат своим, а средой с высоким коррупционным риском: сначала создается управляемая административная узость, а затем у власти появляется пространство для выборочного ускорения, торможения и обмена лояльности на доступ», – подчеркнул эксперт.