Сенатор от Воронежской области перенес инсульт

Нетесов был наделен полномочиями сенатора 3 октября 2025 г. До этого он на протяжении 10 лет занимал должность председателя Воронежской областной думы. Ранее местную Думу в СФ представлял основатель «Домостроительного комбината» Сергей Лукин. В сентябре 2025 г. он был избран в региональный парламент.