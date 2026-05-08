Сенатор от Воронежской области перенес инсульт

Сенатор от Воронежской области перенес инсультВладимир Нетесов госпитализирован, решается вопрос о его транспортировке в Москву
Представитель Воронежской областной думы в Совете Федерации (СФ), член комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Нетесов перенес инсульт. Об этом сообщили «Ведомостям» источник, близкий к региональному правительству, и собеседник в верхней палате парламента. Ранее о госпитализации сенатора написало издание «Блокнот».
По данным источника в регионе, Нетесов находится в реанимации в Воронеже, но «он вроде пришел уже в себя». Возможно, потребуется транспортировка сенатора в Москву, добавил собеседник в верхней палате парламента.
«Ведомости» направили запрос в минздрав Воронежской области.
Нетесов был наделен полномочиями сенатора 3 октября 2025 г. До этого он на протяжении 10 лет занимал должность председателя Воронежской областной думы. Ранее местную Думу в СФ представлял основатель «Домостроительного комбината» Сергей Лукин. В сентябре 2025 г. он был избран в региональный парламент.