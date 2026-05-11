«Впервые услышал настоящее русское “ура”»: как освещали открытие первой Госдумы

«Депутаты сошли на пароход… Раздалась команда "отчаливай", и пароход отошел от пристани у Дворцового моста… Публика, бывшая на Дворцовой набережной, провожала их громкими криками "ура". На противоположной стороне вся набережная Васильевского острова была заполнена народом. Парапеты двух маяков против биржи были также заняты публикой, и издали казалось, что их колонный стоят на живом пьедестале… Не было человека, который не кричал бы "ура", и махая шапкой или платком, не посылал бы приветствия депутатам. Депутаты отвечали также публике криками "ура" и махали шляпами… Четвертый десяток доживаю я на свете и только сегодня впервые услышал настоящее русское "ура" – не то заказное "ура", которое громко звучит на официальных празднествах… Передать этого нельзя. В этом крике сливался и болезненный надрыв, и восторг беспредельный» (из редакционной полосы газеты «Биржевые ведомости», посвященной отплытию народных избранников из Зимнего в Таврический дворец, 28 апреля).