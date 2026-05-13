Миронов назвал ошибкой назначение Павлюченковой руководителем аппарата СР

Миронов назвал ошибкой назначение Павлюченковой руководителем аппарата СРОна надеется, что партия добьется заявленных целей в электоральном цикле
Назначение Анастасии Павлюченковой руководителем центрального аппарата «Справедливой России» (СР) было ошибкой, заявил в интервью «Ведомостям» лидер партии Сергей Миронов. «Настя – замечательный человек. Она возглавляла молодежное движение, была абсолютно на своем месте. Но, судя по всему, назначение ее исполняющим обязанности руководителя центрального аппарата, я могу уже сказать, было ошибкой. Может быть, ей не надо было. Она креативная, симпатичная, умная, хорошая», – сказал он.
Сама Павлюченкова надеется, что в таком «непростом» для СР электоральном цикле партии удастся избежать ошибок и добиться заявленных ранее целей, сказала она «Ведомостям». «Период, когда я руководила центральным аппаратом партии, навсегда останется в моей памяти временем, давшим мне богатейший профессиональный опыт и позволившим сформировать высококлассную дружную команду, с которой мы продолжим работать над новыми проектами», – заявила она.
Павлюченкова была назначена на пост главы центрального аппарата СР 29 октября 2025 г. Миронов тогда подчеркивал, что это кадровое решение соответствует стратегии омоложения партии и привлечения большего числа сторонников среди молодежи.
23 марта 2026 г. Павлюченкова в своем Telegram-канале сообщила, что написала заявление о сложении полномочий руководителя аппарата. С ней из аппарата ушло еще несколько человек, говорили собеседники в партии. На ее место был назначен «человек с опытом государственной службы в аппаратах Госдумы и Совета Федерации, прошедший через спецоперацию», Денис Боровков, сообщали «Ведомостям» в пресс-службе партии.
После отставки Павлюченковой представитель пресс-службы СР сообщал «Ведомостям», что она продолжит работу на посту советника руководителя фракции в Госдуме. Но сама она 21 апреля заявила выходе из партии и отставке со всех должностей. «Это мое решение. Я очень благодарна за эти почти 15 лет в партии», – написала тогда Павлюченкова.