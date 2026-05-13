Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
LKOH5 271+1,37%CNY Бирж.10,849+0,22%IMOEX2 689,96+1,24%RTSI1 148,42+1,94%RGBI119,53-0,13%RGBITR782,47-0,09%
Главная / Политика /

Миронов назвал ошибкой назначение Павлюченковой руководителем аппарата СР

Она надеется, что партия добьется заявленных целей в электоральном цикле
Юлия Малева
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Назначение Анастасии Павлюченковой руководителем центрального аппарата «Справедливой России» (СР) было ошибкой, заявил в интервью «Ведомостям» лидер партии Сергей Миронов. «Настя – замечательный человек. Она возглавляла молодежное движение, была абсолютно на своем месте. Но, судя по всему, назначение ее исполняющим обязанности руководителя центрального аппарата, я могу уже сказать, было ошибкой. Может быть, ей не надо было. Она креативная, симпатичная, умная, хорошая», – сказал он.

Сама Павлюченкова надеется, что в таком «непростом» для СР электоральном цикле партии удастся избежать ошибок и добиться заявленных ранее целей, сказала она «Ведомостям». «Период, когда я руководила центральным аппаратом партии, навсегда останется в моей памяти временем, давшим мне богатейший профессиональный опыт и позволившим сформировать высококлассную дружную команду, с которой мы продолжим работать над новыми проектами», – заявила она.

Павлюченкова была назначена на пост главы центрального аппарата СР 29 октября 2025 г. Миронов тогда подчеркивал, что это кадровое решение соответствует стратегии омоложения партии и привлечения большего числа сторонников среди молодежи.

23 марта 2026 г. Павлюченкова в своем Telegram-канале сообщила, что написала заявление о сложении полномочий руководителя аппарата. С ней из аппарата ушло еще несколько человек, говорили собеседники в партии. На ее место был назначен «человек с опытом государственной службы в аппаратах Госдумы и Совета Федерации, прошедший через спецоперацию», Денис Боровков, сообщали «Ведомостям» в пресс-службе партии.

После отставки Павлюченковой представитель пресс-службы СР сообщал «Ведомостям», что она продолжит работу на посту советника руководителя фракции в Госдуме. Но сама она 21 апреля заявила выходе из партии и отставке со всех должностей. «Это мое решение. Я очень благодарна за эти почти 15 лет в партии», – написала тогда Павлюченкова.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте