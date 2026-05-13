Миронов назвал ошибкой назначение Павлюченковой руководителем аппарата СР

Назначение Анастасии Павлюченковой руководителем центрального аппарата «Справедливой России» (СР) было ошибкой, заявил в интервью «Ведомостям» лидер партии Сергей Миронов. «Настя – замечательный человек. Она возглавляла молодежное движение, была абсолютно на своем месте. Но, судя по всему, назначение ее исполняющим обязанности руководителя центрального аппарата, я могу уже сказать, было ошибкой. Может быть, ей не надо было. Она креативная, симпатичная, умная, хорошая», – сказал он.