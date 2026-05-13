Экс-замглавы Минтранса Тимофеев заявился на думские праймериз в Санкт-Петербурге

Экс-замглавы Минтранса Тимофеев заявился на думские праймериз в Санкт-ПетербургеЕго конкурентом в округе станет действующий депутат Михаил Романов
Проректор Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова Виктор Тимофеев, занимавший в прошлом должности замруководителя Росавтодора и замминистра транспорта, намерен принять участие в выборах в Госдуму по № 211 Восточному одномандатному округу Санкт-Петербурга и по федеральному избирательному округу. Он подал документы на праймериз «Единой России» (ЕР), следует из информации на сайте предварительного голосования.
«Я подал документы для участия в предварительном голосовании потому, что в ходе всей моей профессиональной деятельности постоянно взаимодействовал с общественными организациями, гражданами, законодательными органами власти. И я считаю, что ЕР обладает потенциалом и уже неоднократно продемонстрировала свои возможности при реализации партийных проектов, в том числе и в сфере транспорта», – приводятся слова Тимофеева на сайте ЕР.
Накопленный опыт работы в транспортной отрасли и в исполнительных органах власти Тимофеев намерен применить в органах законодательной власти и в Государственной думе, заявил он в своем видеообращении. Проректор университета полагает, что в случае избрания депутатом он сможет «многое сделать для развития Петербурга и всего Северо-Западного округа». «Работа депутата – это ответственность прежде всего за реальные положительные изменения в жизни людей. Для меня ключевой принцип остается простым – любые управленческие решения должны улучшать качество жизни жителей округа и города», – сказал он.
Сейчас 211-й избирательный округ в Госдуме представляет единоросс, член думского комитета по культуре Михаил Романов (депутат VII и VIII созывов). Он также подал заявку на праймериз по родному округу. В беседе с «Ведомостями» парламентарий предложил дождаться окончания срока подачи заявок на предварительное голосование (14 мая), для того чтобы можно было оценить конкурентов полноценно. Касательно Тимофеева Романов сказал, что не знаком с ним лично, поэтому не может никак охарактеризовать конкурента по округу.
Глава петербургского исполкома ЕР Александр Серавин воздержался от комментариев, отметив лишь, что шансы обоих претендентов на мандат станут понятны в ходе избирательной кампании.
В 2015 г. Романов возглавлял фонд восстановления храма иконы Божией Матери «Милующая» в Санкт-Петербурге, в который компания «Стройэнергоинвест» внесла благотворительный взнос в размере 15 млн руб. В 2017 г. в арбитраж был подан иск о банкротстве «Стройэнергоинвеста» (удовлетворен в 2018 г.), после чего компания заинтересовалась, как были израсходованы деньги на восстановление церкви, писала «Фонтанка».
Петербург с момента последних думских выборов 2021 г. стал политически более консолидированным регионом, но в силу происхождения заметной доли ключевых фигур определенные точки напряжения возникают, говорит политконсультант Валентин Бианки. «Пока видится, что если никто не сменит округ, то это будет точкой конкуренции на праймериз», – полагает он.
Учитывая аппаратный вес и административный бэкграунд Тимофеева, можно полагать, что он уже получил определенные гарантии или как минимум заручился поддержкой для выдвижения, рассуждает политтехнолог Петр Быстров.