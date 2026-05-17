«Результаты были антизападными»: что писали СМИ о выборах в I созыв Госдумы

«Результаты были антизападными»: что писали СМИ о выборах в I созыв ГосдумыРоссийский парламент стал преемником царского, но начал нумерацию с начала
120 лет назад в России заработал первый парламент. При царе избрали четыре Государственные думы, но после революции ее не созывали почти 80 лет. Новые выборы депутатов провели только 12 декабря 1993 г. Нынешние созывы Госдумы начали нумеровать с нуля, но они во многом остаются наследниками нижней палаты Российской империи. Неслучайно газеты посчитали символичным, что незадолго до голосования 1993 г. отыскался редкий антикварный альбом с парламентариями 1906 г. Что еще писали про выборы первой ГД в истории современной России – в подборке «Ведомостей».
Агрессивная агитация и «сладкие обещания»
«Особенность предвыборной ситуации заключалась в том, что принципиальные отличия партий и блоков не были ясны избирателям, а набор предвыборных обещаний «лучшей жизни» у большинства кандидатов был достаточно стандартен. Поэтому решающую роль стали приобретать не столько политические программы и платформы, сколько «актерское мастерство» политиков» (из заметки «Центризбирком дезориентировал избирателей, запретив публикацию социологических данных», «Известия», 15 декабря 1993 г.).
«Избирательную кампанию «Выбор России» начал готовить еще летом… [Ею] руководил штаб, созданный на базе Центра либерально-консервативной политики. В частности, именно там было принято решение, что агитационный видеоклип блока должна сопровождать песня Александра Малинина... По мнению аналитиков блока Явлинского, успеху предвыборной агитации должна способствовать публикация фотографий их лидера. Поэтому Явлинскому было рекомендовано ставить непременным условием согласия на интервью публикацию его фотографии» («Исследовательские центры тоже были втянуты в борьбу», «Коммерсантъ», 11 декабря).
«[Первый вице-премьер Егор] Гайдар раскритиковал всех политических лидеров, раздающих народу накануне выборов «сладкие обещания». Однако и сам вскоре поступил аналогично, пообещав, что если правительство не сорвется в какую-нибудь пропасть, то в следующем году произойдет значительное замедление роста цен» («Гайдар агитирует в Санкт-Петербурге», «Коммерсантъ», 8 декабря).
«Фасады в осаде. Уличная агитация у нас, увы, принимает… нецивилизованные формы. Почему бы городским властям не обязать кандидатов, чьими плакатами заклеены фасады домов, провести косметический ремонт зданий? (из подписи к фото стены, полностью заклеенной агитацией, «Вечерняя Москва», 10 декабря).
«Многие россияне, похоже, оказались ошеломлены, в первый раз столкнувшись с настоящей агрессивной рекламной кампанией, переполненной запоминающимися слоганами, манипуляциями с имиджем, борьбой за эфирное время, щедрыми обещаниями и даже грязными трюками… [Из-за неопытности кандидатов эти приемы] часто кажутся грубыми… Константин Затулин – предприниматель, выдвигающийся от «Партии российского единства и согласия» вице-премьера Сергея Шахрая – прерывал свой монолог на телевидении короткими роликами, где он молится в церкви или танцует с казаками… Как бы там ни было, впервые в запутанной политической истории России кандидаты осознали силу телевидения» («Выборы в России: немного Rah-Rah, но не Sis-Boom-Bah», The New York Times, 3 декабря).
О разнообразии кандидатов
«Из 36 блоков и партий, намеревавшихся участвовать в избирательной кампании, рубеж в 100 000 подписей преодолело 21 объединение… Ровно столько блоков представили до конца суток 6 ноября в Центризбирком списки своих кандидатов в депутаты Госдумы. В списках – 2 490 человек» (из текстов передовицы «Вечерний Москвы», 9 ноября).
«Главная из проблем заключалась в том, что избирателю трудно было разобраться в новой избирательной системе, охватить и осмыслить весь громадный легион кандидатов в депутаты, 13 избирательных блоков, в предвыборных платформах которых непросто разобраться даже человеку с профессорским образованием» («Россияне поддержали курс реформ», «Российская газета», 15 декабря).
Организация выборов
«Примечательным в российских выборах является то, что основную работу по проведению голосования на участках взяли на себя женщины. Их большинство и среди членов, и среди председателей комиссий, может быть, благодаря женской обстоятельности технический уровень сложной процедуры оказался безукоризненным, отметил третий секретарь посольства Великобритании и руководитель группы наблюдателей Тим Джоус. А еще ему понравились письма-приглашения, которые получили избиратели накануне выборов. Это совсем не похоже на те сухие извещения, что рассылают британские чиновники» («Избиратели сделали выбор», «Российская газета», 15 декабря).
«Звонки и обращения в комиссии носят главным образом справочный характер: как правильно заполнить бюллетень, где ознакомиться с текстом проекта новой Конституции (голосование по ней проходило одновременно с выборами в ГД. – «Ведомости».) Руководителей окружных избирательных комиссий уже узнают по голосу и в лицо, так часто выступали они с разъяснениями в средствах массовой информации, по телевидению и радио. Опасение вызывало голосование в оторванных от коммуникаций северных поселках. Но сейчас во всех деталях проработаны маршруты самолетов и вертолетов… [Вместе с тем наблюдается] дефицит денег на авиацию… [Тазовский район ЯНАО] получил на организацию выборов лишь 37 млн (на тот момент в России еще не провели деноминацию. – «Ведомости»). «Денег смехотворно мало, и поступают они из центра с большим опозданием, – говорил председатель избирательной комиссии по Ямало-Ненецкому избирательному округу в Совет Федерации и Государственную думу Федерального собрания А. Гиберт. – И чтобы не сорвать кампанию, пришлось брать сумму в долг у местной администрации» («Готовность номер один», «Российская газета», 11 декабря).
Низкая явка
«По разрешению Центризбиркома началось досрочное голосование в тундровых стойбищах и на факториях охотников, рыбаков, оленеводов. Но надо отметить, что пока этот процесс идет вяло. Из 2000 в Приуральском районе [ЯНАО] за неделю проголосовало не более 200 человек. Причины? Отсутствие веры в то, что вновь избранные органы власти поправят положение коренных жителей тундры, доведенных в настоящее время до полного обнищания» («Готовность номер один», «Российская газета», 11 декабря).
«В Татарстане к выборам отнеслись более чем прохладно. Всего три человека явились на выборы в российский парламент в Актанышском районе Татарстана, еще в нескольких районах республики явка избирателей зафиксирована примерно на том же уровне – 0,01– 0,02%» («12 декабря в сообщениях наших корреспондентов», «Известия», 14 декабря).
«Оценивая активность избирателей, председатель избиркома [Николай Рябов] просил учесть такой, казалось бы, банальный факт, как погодные климатические условия минувшего воскресенья. В некоторых регионах России в этот день температура воздуха опустилась до 55-58 градусов мороза, в ряде краев и областей была метель, затруднявшая своевременную доставку бюллетеней и отрицательно влиявшая на настроение избирателей» («Россияне поддержали курс реформ», «Российская газета», 15 декабря).
Наблюдатели и нарушения
«Как заявил на вчерашней встрече с журналистами в Центризбиркоме депутат Европарламента Карел Дегухт, пока иностранными наблюдателями не было зафиксировано каких-либо нарушений в проведении избирательной кампании. А посол Европейского союза в России Майкл Эмерсон, отвечая на вопрос журналистов, что будет, если выборы все-таки пройдут недемократично, ответил: «Европейский союз может не ратифицировать договор о вступлении России в состав ЕС» («Зарубежные наблюдатели пока не обнаружили нарушений», «Коммерсантъ», 7 декабря).
«Удивление европейцев вызвали дискуссии избирателей прямо на участках, в чем они усмотрели нарушение важнейшего принципа современной демократии – тайны голосования. Г-жа [руководитель группы Европарламента по связям с СНГ Магдалена] Хофф указала на это и как на недоработку предвыборной кампании, и как на свидетельство отсутствия у многих избирателей определенного мнения» («Серьезных нарушений замечено не было», «Коммерсантъ», 14 декабря).
Подсчет голосов
«В течение десяти дней все службы Центризбиркома будут вести обработку поступающих от окружных избирательных комиссий протоколов в круглосуточном режиме. Таким образом, Россия на 20 дней раньше установленного положением о выборах срока узнает персональный состав нового парламента… После приема телеграфных сообщений окружных избирательных комиссий о предварительных итогах выборов – в Москве их принимают работники Центрального телеграфа и одного из почтовых отделений связи – официальные протоколы будут доставлены в Центризбирком фельдъегерской связью в течение 2–3 дней» («С Конституцией у России все в порядке. С парламентом предвидятся сложности», «Известия», 14 декабря).
«Для многих журналистов Центризбирком в ночь с 12 на 13 декабря стал местом ночлега, причем довольно неуютного… Чтобы репортеры не скучали, им показали фильм «Законный брак», а в буфете подносили бренди, не бесплатно, разумеется… Сотрудники аппарата ЦИК, чиновники, ответственные за информацию, сидели в кафе и пили коньяк, закусывая французской ветчиной, а насытившись, исполняли на гитаре иногда весьма скабрезные песни. В 3 часа ночи репортеров выпроводили из зала, заявив, что до 11.00 утра никакой информации не будет. Все вчерашнее утро журналисты занимались выбиванием нужной информации, преследуя работников ЦИК и самого председателя даже в отхожих местах… К утру стало ясно, что лидирует ЛДПР, вторым с незначительным отрывом идет «Выбор России», третьими – коммунисты» («Поражение «Выбора России» еще не поражение демократии», «Независимая газета», 14 декабря).
«В присутствии претендентов на места в новом парламенте предстоит провести важнейшую акцию – просчитать все отданные за каждый партийный список голоса россиян и на этом основании высчитать, сколько депутатских мандатов приходится на каждый из них. Официальные данные Центризбирком может дать только после анализа всех протоколов голосования. Преодолев, наконец, непогоду и российские расстояния, они прибыли в Москву из всех региональных комиссий» («Время считать голоса», «Российская газета», 25 декабря).
Победа либерал-демократов
«Мы получили первые итоги использования пропорциональной системы на выборах в России. Они оказались сенсационными. Либерально-демократическая партия, которую по многим параметрам можно отнести лишь к карликовым партиям, обыграла корифеев российской политики – коммунистов и демократов. Победа эта, вероятно, кому-то покажется заслуженной. Если говорить лично о Жириновском, то его достижения как политика действительно отрицать нельзя. Но речь не только о нем, а о целом списке совершенно неизвестных людей.. Места в парламенте им сделал Владимир Вольфович» («Коллизия», «Независимая газета», 15 декабря).
«Правительство совершило ошибку, когда не принимало его в расчет, считая не более чем клоуном. Хотя правительство недооценило и свою собственную непопулярность, и цинизм российской публики, которой выпало на долю немало лишений с того момента, как Советский Союз распался. Многие россияне говорили мне, что будут голосовать за Жириновского «только ради того, чтобы проучить этих идиотов». Время покажет, не придется ли им раскаиваться» (из колонки посетившего 15 московских пунктов для голосования лорда Николаса Бетелла, Evening Standard, декабрь).
«Западные политики оказались буквально шокированы... Они сходятся во мнении, что итоги выборов свидетельствуют не столько о нежелании россиян продолжать реформы, сколько об их недовольстве своим нынешним экономическим положением» («Итоги выборов заставляют Запад форсировать помощь России», «Коммерсантъ», 15 декабря).
«За потрясшим всех успехом партии Жириновского осталась незамеченной другая сенсация. Числившийся в чистых аутсайдерах блок «Женщины России» не только преодолел 5%-ный барьер, но и набрал около 9%, пристроившись сразу за фаворитами … Что такое «Женщины России»? Это не партия в общепринятом смысле, т. е. не инструмент прихода к власти посредством выборов, но инструмент корпоративного представительства, т. е. блок влияния, намеренный давить на власть, дабы та в большей мере учитывала специфические проблемы девичества, материнства, старушества… По аналогии ЛДПР Жириновского правильнее было бы назвать «Мужчины России»... И если «Женщины России» привлекли избирательниц пониманием специфических женских трудностей, то «Мужчины России» добились успеха пониманием не менее специфических мужских трудностей, т. е. ужаса перед досадной необходимостью работать и зарабатывать [во время жесточайшего экономического кризиса]» («Наш российский электорат: как много Дум наводит он», журнал «Власть», 20 декабря).
Новый адрес парламентариев
«Президент пообещал оказать содействие в материально-техническом обеспечении деятельности нижней палаты парламента, но передать в ее ведение Белый дом отказался. Борис Ельцин предложил на выбор несколько других зданий, не уступающих, по его мнению, прежнему помещению ВС (именно Высший совет заседал в Белом доме. – «Ведомости»). Вопрос о том, под крышей какого здания будет работать Дума, открыт» («Депутаты решили разойтись по округам», «Коммерсантъ», 22 января).
«Вопрос о том, где быть парламенту, – отнюдь не технический. Размещение Совета Федерации в здании, хотя неплохом, но возведенном в свое время для одного из ведомств на тесно застроенной узкой улочке, а Государственной думы – в доме бывшего СЭВа (Совет экономической взаимопомощи. – «Ведомости»), который выглядит как бедный родственник на фоне импозантного Белого дома, – оба эти варианта никак не способствуют престижу парламента… Подпись под законом «Москва, Кремль» придаст документу куда больше авторитета, нежели адрес типа Москва, 107009 К-9, ул. Пушкина, 26» (из колонки «Место парламента – в Кремле», «Известия», 11 декабря).
Значение выборов
«Безупречны ли были условия, сроки, сам ход избирательной кампании? Увы – нет: два месяца, отпущенных на предвыборный забег, требовали спринтерских скоростей и от Центризбиркома, и от самих участников гонки, и от нас, граждан, до сих пор путающихся в названиях партий, блоков, движений!.. [Такая спешка] оправдана потребностью как можно скорее возместить отсутствие законодательной власти... [Представленные партии] подчас не имеют надежной и прочной социальной базы. Но формирование нового парламента при их участии закладывает фундамент реальной российской многопартийности, чего не было никогда, тут все впервые….При любом исходе выборов мы получим ту власть и ту форму государственного устройства, которых заслуживаем» («Ваш голос может решить судьбу России», «Известия», 11 декабря).
«В широком смысле результаты голосования оказались антизападными, отразив уязвленный, обороняющийся национализм россиян, их отказ от неадаптированных зарубежных моделей и тоску о потерянном статусе империи» («Голосование в России. Предупреждение для Ельцина», The New York Times, 14 декабря).