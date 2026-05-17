«Результаты были антизападными»: что писали СМИ о выборах в I созыв Госдумы

«Звонки и обращения в комиссии носят главным образом справочный характер: как правильно заполнить бюллетень, где ознакомиться с текстом проекта новой Конституции (голосование по ней проходило одновременно с выборами в ГД. – «Ведомости».) Руководителей окружных избирательных комиссий уже узнают по голосу и в лицо, так часто выступали они с разъяснениями в средствах массовой информации, по телевидению и радио. Опасение вызывало голосование в оторванных от коммуникаций северных поселках. Но сейчас во всех деталях проработаны маршруты самолетов и вертолетов… [Вместе с тем наблюдается] дефицит денег на авиацию… [Тазовский район ЯНАО] получил на организацию выборов лишь 37 млн (на тот момент в России еще не провели деноминацию. – «Ведомости»). «Денег смехотворно мало, и поступают они из центра с большим опозданием, – говорил председатель избирательной комиссии по Ямало-Ненецкому избирательному округу в Совет Федерации и Государственную думу Федерального собрания А. Гиберт. – И чтобы не сорвать кампанию, пришлось брать сумму в долг у местной администрации» («Готовность номер один», «Российская газета», 11 декабря).