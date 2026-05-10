Дума короткого созыва: чем занимался первый российский парламент

«Если бы вместо того, чтобы распускать эту Думу, ей дали дольше работать, а правительство стало яснее показывать, что свою либеральную программу принимает всерьез, – через несколько времени и при старом избирательном законе новые выборы произошли бы в другой атмосфере и другой обстановке. <...> Получилось то, что в подобных ситуациях бывает всегда: победители победу свою проиграли», – вспоминал кадет Василий Макаков, намекая, что второй созыв Думы оказался еще менее лояльно настроен к правительству.