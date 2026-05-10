Дума короткого созыва: чем занимался первый российский парламент

Дума короткого созыва: чем занимался первый российский парламентИ почему он проработал всего два месяца
- Народный гнев
- Двуглавая монархия
- От кадета до трудовика
- Ради пострадавших от неурожая и репрессий
- Выборгское воззвание
120 лет назад в Российской империи состоялось первое заседание парламента. Государственная дума возникла на фоне бушевавшей тогда революции и по сути стала ее детищем: это был компромисс между правительством и протестующими, требовавшими экономических и политических реформ. Но первая Дума просуществовала всего 72 дня и была распущена императором Николаем II, войдя в историю как самый короткий созыв. «Ведомости» вспоминают, за что боролись депутаты, какие законы успели принять и почему их распустили.
Народный гнев
Прототипы парламента в России появились еще несколько столетий назад. В XVI–XVII вв. при царе в качестве совещательного органа действовала Боярская дума, а у императоров Петра I и Александра I был круг друзей, помогавших в управлении государством. После реформ Александра II на уровне губерний возникли выборные органы местного самоуправления – так называемые земства.
К началу XX в. в обществе сформировался запрос на представительство во власти, хотя царское правительство старалось оттягивать решение этого вопроса, справедливо полагая, что оно ограничит самодержавие. Но в январе 1905 г. началась первая русская революция, и императору Николаю II пришлось пойти на уступки протестующим.
Министр внутренних дел Александр Булыгин подготовил проект, вошедший в историю как «Булыгинская дума». Его цель заключалась в «привлечении достойнейших, доверием народа облеченных, избранных от населения людей к участию в предварительной разработке и обсуждении законодательных предположений». В августе того же года Николай II издал Манифест об учреждении Государственной думы и положение о выборах депутатов.
Однако документ предусматривал, что парламент будет иметь лишь совещательные полномочия. Такая позиция правительства вызвала негодование протестующих и спровоцировала новую волну выступлений.
Осенью 1905 г. созыв Булыгинской думы был сорван всеобщей стачкой: сначала забастовали печатники, к которым вскоре присоединились представители других профессий – пекари, мебельщики, трамвайщики. Протесты перекинулись в Петербург и другие крупные города, парализовав работу фабрик, транспорта, почтовых отделений, телеграфов, магазинов и учебных заведений. В октябре число выступающих по всей стране достигло 2 млн человек. Их лозунгами были «Долой Булыгинскую думу!», «Долой царское правительство!».
На улицах происходили столкновения протестующих с солдатами и казаками. Рабочие настаивали на проведении экономических и политических преобразований. Но репрессии не помогали снизить накал страстей, и власти в итоге решили пойти навстречу требованиям бастующих, приняв новый манифест, согласно которому будущий орган превращался из совещательного в законодательный. Одновременно другой документ провозглашал гражданские свободы в стране – неприкосновенность личности, свободы совести, слова и союзов.
Двуглавая монархия
В парламент должны были войти 524 депутата. Согласно манифесту, Дума избиралась сроком на пять лет и ни один закон не мог приниматься без ее одобрения.
Однако выборы не были прямыми. Они проходили по куриальной системе – четыре класса (землевладельцы, горожане, крестьяне и рабочие) выбирали определенное число выборщиков. Кроме того, избирательное право распространялось не на всех. К выборам не допускались женщины, жители империи младше 25 лет, учащиеся и представители ряда других социальных слоев.
Дума стала нижней палатой парламента, функции же верхней выполнял Государственный совет. Этот орган создали еще в начале XIX в. при императоре Александре I, но с новыми реформами он претерпел изменения: из совещательного совет тоже стал законодательным. Попасть в него можно было не только по назначению монарха, но и через избрание. Как и в случае с Думой, выборы в Госсовет проводились по куриям.
После 1906 г. политический строй Российской империи уже нельзя было считать самодержавным, хотя и до конституционной монархии он не дотягивал. Исследователи подчеркивают его двойственный характер и называют «думской монархией», поскольку законодательная власть фактически распределялась между императором и парламентом. Например, в перерывах между сессиями монарх мог принимать законы, но уже не единолично – требовалось одобрение депутатов.
При этом правительство не зависело от решений парламента и подчинялось напрямую императору, в чьих руках оставалась исполнительная власть. Монарх мог распустить парламент, но при этом обязан был назначить дату новых выборов и созыва законодательного органа. Учреждение Думы в 1906 г. стало первым шагом на пути становления российского парламентаризма, однако заложенные в него противоречия отчасти послужили причиной того, что первый созыв просуществовал всего 72 дня – с 10 мая по 22 июля 1906 г.
От кадета до трудовика
Торжественное открытие первой Госдумы Российской империи состоялось 27 апреля (10 мая по новому стилю) 1906 г. в тронном зале Зимнего дворца. Перед депутатами с приветственной речью выступил Николай II. Мероприятие фиксировалось на камеру, документальная кинохроника была восстановлена уже в наше время.
«Верю, что любовь к родине, горячее желание послужить ей воодушевят и сплотят вас <...> Я же буду охранять непоколебимыми установления, мною дарованные, твердою уверенностью, что вы отдадите все свои силы на самоотверженное служение Отечеству для выяснения нужд столь близкого моему сердцу крестьянства, <...> памятуя, что для духовного величия и благоденствия государства необходима не одна свобода, необходим порядок на основе права», – заявил император.
Депутаты восторженно встретили слова монарха: многим казалось, что теперь страну ждут реформы, в разработке и принятии которых они примут непосредственное участие. «Золотые мундиры слились с мужицкими армяками – старая Русь слилась с новою в один поток», – писал журналист Сергей Варшавский в книге «Жизнь и труды Первой Государственной думы».
Парламент объединил представителей самых разных слоев общества. Несмотря на то что на выборах явный перевес имели привилегированные сословия (один выборщик от землевладельческой курии представлял 2000 человек, от городской – 4000, от крестьянской – 30 000, а от рабочей – 90 000), значительную долю в первой Думе все равно составили крестьяне (121 депутат, или четверть от общего числа). Помещиков и управляющих имениями насчитывалось 46 человек.
Социальный состав парламента получился весьма пестрым, хотя не без налета интеллектуальности. Например, председателем Думы избрали правоведа и профессора Московского университета Сергея Муромцева. Среди депутатов были представители бизнеса, а также «белых» и «синих воротничков»: адвокаты, врачи, инженеры, профессора, учителя, журналисты, священники, земледельцы, рабочие, торговцы и фабриканты. Местом для заседаний был определен Таврический дворец в Санкт-Петербурге.
Наибольшее число мест (178 из 497, или 36%) получила центристская Конституционно-демократическая партия (кадеты). В ее состав вошли представители интеллигенции и городской буржуазии (промышленники, купцы, банкиры, учителя, врачи, служащие), а также либерально настроенные дворяне и крупные землевладельцы. К кадетам принадлежали не только председатель парламента Муромцев, но и все его заместители, а также главы думских комиссий.
Второй по численности стала Трудовая группа (трудовики), получившая 110 мест. Ее представители происходили в основном из крестьянской среды, среди них также встречались врачи, адвокаты и учителя. У трудовиков не было четкой программы, однако они склонялись к «народничеству» – движению, ставившему целью сближение интеллигенции с крестьянством.
Прогрессивная партия (прогрессисты) взяла 60 мест. Она формировалась из интеллигенции и предпринимателей. Среди ее лидеров были крупный землевладелец Иван Ефремов, московские промышленники Александр Коновалов и братья Рябушинские. Фактически это была деловая партия, представлявшая интересы бизнеса в Думе.
Также в состав парламента вошли фракция польских депутатов (34 места), социал-демократы (18), группа Западных окраин (14 мест) и октябристы (13). Еще 70 мест получили независимые депутаты.
При этом левые и правые партии в большинстве своем бойкотировали выборы в парламент: первые считали, что она не будет оппозиционной и не решит существующие проблемы, а вторые выступали за сохранение самодержавия. Впрочем, в последующем представители обеих групп принимали участие в выборах.
Без царя в голове
«Кто виноват, кто прав – давно известно нам, а думский воз и ныне там», – высмеивали современники сложившуюся ситуации в высших эшелонах власти. В прессе сравнивали отношения между правительством и первой русской Думой с басней Крылова, где лебедь, рак и щука тянут «воз» с законами в разные стороны.
С одной стороны, император и часть правительства рассматривали появление Думы как вынужденную меру. Они изначально видели в ней скорее законосовещательный орган – тот, что будет одобрять их решения, не создавая препятствий. Николай II посетил заседание Думы лишь единожды. Правительство тоже не пыталось выстроить рабочие отношения с депутатами и, например, внесло на рассмотрение законопроект о выделении из бюджета денег на перестройку пальмовой оранжереи и строительство прачечной, что оскорбило народных избранников.
С другой стороны, большинство депутатов ратовали за дальнейшие реформы, критически относились к неограниченному самодержавию и политике правительства. Многие сознательно шли на конфронтацию с исполнительной властью. «В Думе выделилась плеяда видных ораторов, но ни одного крупного политического деятеля, обладавшего подлинной государственной мудростью и надлежащей силой воли», – отмечал исследователь Анатолий Смирнов.
Подобное противостояние неизбежно сказывалось на законотворческой деятельности. Депутаты изначально выдвигали масштабные проекты по переустройству страны, а главным в повестке дня стал аграрный вопрос. После отмены крепостного права в 1861 г. крестьяне столкнулись с нехваткой земли: им доставалось лишь 7 десятин вместо необходимых 15, а за полученный надел приходилось выплачивать государству выкуп.
Депутаты почти сразу предложили провести в стране аграрную реформу. В мае кадеты выступили с инициативой дополнительно выделить крестьянам казенной и церковной земли, а также частично выкупить помещичьи угодья. Трудовики же выдвинули более радикальное предложение – изъять всю частную земельную собственность, превышающую «трудовую норму».
Также народные избранники требовали дать амнистию политзаключенным, неприкосновенность депутатам, национализировать все природные богатства. Однако эти инициативы либо отклонялись, либо откладывались без рассмотрения. Они не находили поддержки ни в правительстве, ни среди большинства депутатов самой Думы.
Ради пострадавших от неурожая и репрессий
Широкую огласку получила попытка Госдумы отменить смертную казнь. В тот период она применялась за политические, военные и карантинные преступления. После начала революции 1905 г. высшую меру наказания стали активно применять к протестующим. Наказания нередко оказывались несоразмерными, а судебные ошибки приводили к трагическим последствиям: например, казнили несовершеннолетних или однофамильцев обвиняемых.
Масштабы и цифры разнятся в зависимости от источников. По данным МВД, в 1905 г. к смертной казни только военно-окружные суды приговорили 72 человека, в 1906 г. – уже 450, в 1907 г. – 1056, а в 1908 г. – 1741. Для сравнения: за последнюю четверть XIX в. в стране казнили всего 419 человек.
«Смертная казнь по существу во всех без исключения случаях недопустима, не достигает никаких целей, глубоко безнравственна как лишение жизни, глубоко позорна для тех, которые приводят ее в исполнение», – заявлял в Госдуме депутат Владимир Набоков. Он был одним из авторов законопроекта об отмене смертной казни, внесенного 18 мая 1906 г. Депутаты предлагали заменить высшую меру менее суровым наказанием.
Министр юстиции Иван Щегловитов выступил против проекта, утверждая, что «отмена смертной казни требует прежде всего установления прочного государственного порядка и достижения полного успокоения в стране». Набоков возражал, указывая, что практика применения смертной казни военно-полевыми судами показала «бессилие этой меры в в борьбе с преступлениями за водворение в стране порядка и укрепление государственных начал».
Госдума передала законопроект в Госсовет, где его должна была рассмотреть специальная комиссия. Однако на фоне роспуска первого парламента большинство ее членов проголосовали против, и в итоге смертную казнь сохранили.
Фактически за два месяца существования первой Госдумы депутаты сумели принять лишь один закон – о выделении 15 млн руб. в помощь пострадавшим от неурожая. При этом инициативу внесло правительство, а сумма ассигнования изначально достигала 50 млн руб.
Выборгское воззвание
Последней каплей стало обращение депутатов к населению: в нем они разъясняли позицию по аграрному вопросу и заявляли, что «от принудительного отчуждения частновладельческих земель не отступят». 9 июля (22 июля по новому стилю) 1906 г. император Николай II опубликовал указ о роспуске Госдумы. Вместе с первым парламентом было распущено и правительство, а новым премьер-министром назначен Петр Столыпин, который затем и занялся аграрной реформой.
«Выборные от населения, вместо работы строительства законодательного, уклонились в не принадлежащую им область и обратились к расследованию действий поставленных от нас местных властей, к указаниям нам на несовершенства законов основных <...> Смущенное же таковыми непорядками крестьянство, <...> перешло в целом ряде губерний к открытому грабежу, хищению чужого имущества, неповиновению закону и законным властям», – объяснялись причины роспуска в царском манифесте.
В знак протеста часть депутатов выехала в Выборг. Там более 200 человек во главе с председателем Муромцевым выпустили воззвание «Народу от народных представителей». Бывшие члены Думы призвали к пассивному сопротивлению властям: не вносить ни копейки в казну и не отправлять ни одного солдата в армию, поскольку правительство не вправе требовать этого без согласия народного представительства.
Против подписавших документ возбудили уголовное дело. На скамье подсудимых оказались несколько десятков видных деятелей страны – именитых адвокатов, врачей и профессоров. Никто из них не признал вины. В 1907 г. 167 обвиняемых из 169 были признаны виновными и приговорены к трехмесячному заключению. Также им запретили впредь избираться в Думу. На выходе из зала суда осужденных встречали цветами.
«Если бы вместо того, чтобы распускать эту Думу, ей дали дольше работать, а правительство стало яснее показывать, что свою либеральную программу принимает всерьез, – через несколько времени и при старом избирательном законе новые выборы произошли бы в другой атмосфере и другой обстановке. <...> Получилось то, что в подобных ситуациях бывает всегда: победители победу свою проиграли», – вспоминал кадет Василий Макаков, намекая, что второй созыв Думы оказался еще менее лояльно настроен к правительству.
Царское правительство распустило и вторую Думу, одновременно изменив избирательный закон. Лишь после этого ему удалось сформировать парламент с умеренно-консервативным большинством.
Хотя все эти годы трения между правительством и депутатами сохранялись, а на фоне Первой мировой войны (1914–1918 гг.) парламент фактически стал одной из главных оппозиционных сил.
За десятилетие авторитет Думы в глазах населения настолько вырос, что во время Февральской революции 1917 г. восставшие обратились именно к ней, считая парламент единственным легитимным органом власти на тот момент. По иронии судьбы имперская Дума прекратила существование вместе с самодержавием: 26 февраля 1917 г. ее деятельность временно приостановили, а в условиях последующих исторических потрясений работа так и не возобновилась.