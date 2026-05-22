Почему глава нацразведки США уходит в отставку

Почему глава нацразведки США уходит в отставкуОдна из причин может быть связана с ее несогласием с Трампом по Ирану
Глава нацразведки Тулси Габбард заявила, что уйдет в отставку 30 июня в связи с желанием проводить больше времени с супругом, у которого диагностировали рак костей. Об этом говорится в официальном письме чиновника, опубликованном на ее странице в Х (экс-Twitter) 22 мая.
Габбард – четвертый член администрации президента США Дональда Трампа, который покидает команду в 2026 г. До нее из правительства ушли министр труда Лори Чавес-Дермер (20 апреля), генпрокурор Пэм Бонди (2 апреля) и глава Национального контртеррористического центра Джо Кент (17 марта). Последний в своем письме обвинил Трампа в потакании Израилю и втягивании США в войну против Ирана. К тому моменту американские СМИ не раз тиражировали информацию о намерении президента США уволить Габбард, так как она тоже якобы выступала против иранской операции. После ухода Кента – ее подчиненного – эти слухи усилились.
Будучи главой нацразведки, Габбард сосредоточилась на минимизации бюрократических процедур и максимизации эффективности ведомства. Кроме того, в зону ее ответственности входили вопросы, связанные с деятельностью демократов и экс-президентов Джо Байдена (2021-2025) и Барака Обамы (2009-2017). Например, она занималась развенчанием теории о связях избирательной кампании Трампа 2016 г. с Россией (тогда демократы и некоторые республиканцы утверждали, что Москва якобы вмешалась в американские выборы с целью поддержать Трампа). Россия не раз отрицала какое-либо вмешательство в избирательный процесс.
Трамп в своей соцсети Truth Social поблагодарил Габбард за работу и заявил, что временно исполняющим обязанности директора нацразведки 30 июня станет ее заместитель Аарон Лукас.
Лукас начинал свою карьеру в экспертно-аналитическом сообществе, а также работал в ЦРУ (конкурирует за влияние с нацразведкой). Если изучить материалы за его авторством, можно предположить, что он являлся сторонником свободной торговли и расширения американского влияния в мире за счет экономических связей. В первую администрацию Трампа (2017-2021) он работал заместителем главы управления по делам Европы и России в Совете по национальной безопасности (консультативный орган при президенте США, координирующий вопросы внешней политики).
До 2022 г. Габбард была членом демократической партии и даже участвовала в праймериз, стремясь стать кандидатом от демократов на пост президента на выборах в 2020 г. Габбард была одним из критиков Трампа, когда он занимал должность президента США, с 2022 г. она зарегистрирована как независимый политик. С 2013 по 2016 г. была заместителем председателя национального комитета демократической партии (DNC, отвечает за избирательную стратегию партии на всех уровнях: от районных выборов до выборов президента). А в 2024 г. она поддержала кандидатуру Трампа на президентских выборах.
Габбард знала, что Трамп может скоро уволить ее в первую очередь из-за ее несогласия с политикой в отношении Ирана, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его мнению, болезнь мужа могла быть удобным поводом для Габбард самой объявить об отставке, чтобы не дожидаться увольнения. Кошкин полагает, что Трамп мог сам надавить на Габбард, чтобы избежать большого количества утечек в СМИ.