Почему глава нацразведки США уходит в отставку

До 2022 г. Габбард была членом демократической партии и даже участвовала в праймериз, стремясь стать кандидатом от демократов на пост президента на выборах в 2020 г. Габбард была одним из критиков Трампа, когда он занимал должность президента США, с 2022 г. она зарегистрирована как независимый политик. С 2013 по 2016 г. была заместителем председателя национального комитета демократической партии (DNC, отвечает за избирательную стратегию партии на всех уровнях: от районных выборов до выборов президента). А в 2024 г. она поддержала кандидатуру Трампа на президентских выборах.