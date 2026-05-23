MTSS233,2+0,58%CNY Бирж.10,53+0,91%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,29-0,03%RGBITR784,02+0,06%
Главная / Политика /

Иран обвинил США в саботаже мирных переговоров

Ранее СМИ сообщали о том, что стороны согласовали проект мирной сделки
Татьяна Мозолевская
Andre M. Chang / TASS
Иран обвинил США в срыве мирных переговоров при посредничестве Пакистана. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, передает Fars.

По словам Арагчи, причиной осложнений в переговорном процессе стали «неоднократные предательства дипломатии» со стороны США, военная агрессия против Ирана, а также «противоречивые заявления и чрезмерные требования» Вашингтона. Министр заявил, что Тегеран, несмотря на «серьезное недоверие» к США, продолжает участвовать в дипломатическом процессе «ответственно и со всей серьезностью» ради достижения «разумного и справедливого результата».

В ходе беседы стороны также обсудили ситуацию в районе Персидского и Оманского заливов, а также вопросы конференции по пересмотру Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), проходящей в Нью-Йорке.

Рубио заявил о прояснении ситуации по сделке с Ираном

Политика / Международные новости

Генсек ООН призвал соблюдать принципы Устава организации и использовать дипломатические методы для обеспечения мира и стабильности в регионе.

22 мая Al Hadath сообщал, что в новом проекте сделки США и Ирана содержится девять пунктов, в том числе немедленное и безусловное прекращение огня, а также обязательство обеих сторон не атаковать военную, гражданскую или экономическую инфраструктуру.

Издание ILNA также писало, что США и Иран при посредничестве Пакистана согласовали финальный проект соглашения.

