Иран обвинил США в саботаже мирных переговоров

Иран обвинил США в саботаже мирных переговоровРанее СМИ сообщали о том, что стороны согласовали проект мирной сделки
Иран обвинил США в срыве мирных переговоров при посредничестве Пакистана. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, передает Fars.
По словам Арагчи, причиной осложнений в переговорном процессе стали «неоднократные предательства дипломатии» со стороны США, военная агрессия против Ирана, а также «противоречивые заявления и чрезмерные требования» Вашингтона. Министр заявил, что Тегеран, несмотря на «серьезное недоверие» к США, продолжает участвовать в дипломатическом процессе «ответственно и со всей серьезностью» ради достижения «разумного и справедливого результата».
В ходе беседы стороны также обсудили ситуацию в районе Персидского и Оманского заливов, а также вопросы конференции по пересмотру Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), проходящей в Нью-Йорке.
Генсек ООН призвал соблюдать принципы Устава организации и использовать дипломатические методы для обеспечения мира и стабильности в регионе.
22 мая Al Hadath сообщал, что в новом проекте сделки США и Ирана содержится девять пунктов, в том числе немедленное и безусловное прекращение огня, а также обязательство обеих сторон не атаковать военную, гражданскую или экономическую инфраструктуру.
Издание ILNA также писало, что США и Иран при посредничестве Пакистана согласовали финальный проект соглашения.