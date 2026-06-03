Власти представят стандарт проектов социальной архитектуры

Власти представят стандарт проектов социальной архитектурыНа ПМЭФ обсудили, как он будет помогать в формировании образа будущего
В ближайшие месяцы власти представят стандарт социально-архитектурного проекта, разработкой которого занимается новый Институт социальной архитектуры. Об этом на сессии ПМЭФ «Проекты социальной архитектуры. Создание точек роста территорий» рассказал ректор института Сергей Володенков. По его словам, это позволит всем, кто занимается социальной архитектурой, «двигаться единообразно и согласованно».
В стандарте пропишут общий язык, принципы работы проектов социальной архитектуры, роли участников, критерии результатов проектов, сказал Володенков: «Чтобы не просто отчитались и забыли, а реально понять, как изменились социальная ткань, уровень доверия, качество жизни. При этом каждый проект, конечно же, должен быть встроен в общую стратегическую траекторию, отвечать на общественные запросы, соединять ресурсы государства, общества, бизнеса, создавать доверие, участие, устойчивую социальную ткань. И главное, работать на тот образ будущего, который мы сегодня проектируем». Он пригласил все заинтересованные стороны принять участие в разработке такого стандарта.
Володенков попытался объяснить и что такое социальная архитектура. По его словам, это новая парадигма управления и инструмент социальных изменений, кроме того, это прогноз и образ будущего, а также получаемые на выходе социальные изменения: «Так социальная архитектура возникает как практика, а не как риторика». Чтобы образ будущего превратился в реальность нужны проекты социальной архитектуры, считает он.
В 2025 г. был объявлен конкурс социальных архитекторов, напомнил управляющий директор по взаимодействию с экспертным сообществом близкого к Кремлю ЭИСИ Фирдус Алиев. Из 220 финалистов были выбраны 74 победителя. По его мнению, результатом конкурса стал запуск процесса, который привел к созданию Института социальной архитектуры, проведению международных конференций и созданию новой политической профессии. Сейчас победители конкурса проходят обучение, сказал Алиев, назвав их учебу «лабораторией, где специалисты, доказавшие себя в политконсультировании, преобразуют свои навыки в новую политическую профессию».
Еще красноречивее был генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» (РСВ) Андрей Бетин. По его словам, РСВ создает среду, где люди объединяются ради долгосрочных изменений. Вопрос в том, есть ли сегодня инструменты и методики, которые достигали бы быстрого результата, сказал он: «Когда мы формируем будущее, то не до конца знаем, какое будущее хотим. Поэтому необходимы профессионалы, которые могли бы из общего выбрать частное, и, опираясь на историческое прошлое, традиции, духовно-нравственные ценности, двигаться вперед». «Социальный архитектор – это ответственный мечтатель, который принимает ответственность за то, что он создает», – полагает Бетин.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал про план развития региона «На Севере жить». Он напомнил, что этот проект появился как ответ на тезис молодежи «Пусть выключит свет тот, кто будет последним покидать Мурманскую область». По его словам, сейчас проект «На Севере – жить» стал идеологией для тех, кто живет в регионе, Мурманск же перестал быть периферией, а стал «точкой притяжения людей». В 2025 г. в регион приехало жить и работать на 35% больше людей, чем годом ранее, сказал Чибис. Если раньше многие жили «синдромом отложенной жизни» – приезжали в регион, а потом планировали уехать – то сейчас такого нет, отметил он. Одним из свидетельств этого Чибис считает то, что жители области больше покупают трех- и четырехкомнатные квартиры, а не однокомнатные, чему удивляются застройщики. «Вахтой север не поднимешь. Нужно, чтобы люди оставались здесь жить, и мы потихоньку делаем все возможное, чтобы так и было», – резюмировал губернатор.
Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что не сторонник словосочетания «проекты социальной архитектуры», поскольку это попытка поставить некие рамки.
Важнее формировать именно образ будущего, поскольку без этого невозможно говорить про развитие региона и всей страны. При этом он назвал проектом социальной архитектуры технопарк в Якутии, который стал местом, где «не просто работают IT-компании, а где различные сообщества могут работать и конструировать будущее».
Вице-президент ПАО «Банк ПСБ» Рубен Бегунц рассказал о процессе перевода головного офиса банка в Ярославль. По его словам, они спроектировали 30 целевых групп внутри компании – от семей с несколькими детьми до сотрудников с домашними животными – и для каждой группы формируются те или иные акценты. За два месяца с 11% до 16% удалось увеличить число тех, кто готов к переезду в Ярославль (хотя 53% по-прежнему не готовы), рассказал Бегунц: «Но время есть, задача должна быть выполнена до 2030 г.» Он подчеркнул важность взаимодействия в таких случаях бизнеса и региона, поскольку бизнес готов вовлекаться в жизнь субъекта. Кроме того, Бегунц считает, что ту методологию по переезду сотрудников крупных компаний в регионы, которую разрабатывает ПСБ, смогут использовать и другие компании.
«Сибур» ставит задачей, чтобы люди, которые живут в городах присутствия компании, оставались там жить и приходили в «Сибур» на работу, сказала член правления ПАО «Сибур Холдинг» Марина Медведева. Она привела в пример Тобольск, где компания вложилась в городскую инфраструктуру, – итогом стало то, что если 10 лет назад 85% молодежи говорили, что хотят уехать из города, то сейчас 86% молодых жителей города хотят остаться жить там. «Где родился, там и пригодился. И этому принципу будем следовать», – заключила она.
Гендиректор АО «Росатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина привела в пример Курск. Там на берегу реки находится построенная в 1934 г. тепловая станция. Компания высвободила половину ее территории под создание большого общественного пространства, часовни, научно-технического музея – поскольку именно там был колодец Феодосия Печерского, откуда пошел город Курск, рассказала она. Гендиректор «Фонда Мельниченко» Татьяна Журавлева в свою очередь отметила, что их фонд «Быть в начале будущего» ставит две основные задачи – создавать в городах присутствия компании «Еврохим» культурную среду и делать все возможное для будущего детей.