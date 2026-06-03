Власти представят стандарт проектов социальной архитектуры

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал про план развития региона «На Севере жить». Он напомнил, что этот проект появился как ответ на тезис молодежи «Пусть выключит свет тот, кто будет последним покидать Мурманскую область». По его словам, сейчас проект «На Севере – жить» стал идеологией для тех, кто живет в регионе, Мурманск же перестал быть периферией, а стал «точкой притяжения людей». В 2025 г. в регион приехало жить и работать на 35% больше людей, чем годом ранее, сказал Чибис. Если раньше многие жили «синдромом отложенной жизни» – приезжали в регион, а потом планировали уехать – то сейчас такого нет, отметил он. Одним из свидетельств этого Чибис считает то, что жители области больше покупают трех- и четырехкомнатные квартиры, а не однокомнатные, чему удивляются застройщики. «Вахтой север не поднимешь. Нужно, чтобы люди оставались здесь жить, и мы потихоньку делаем все возможное, чтобы так и было», – резюмировал губернатор.