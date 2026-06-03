Депопуляция, алкоголизация и техноотставание: на ПМЭФ обсудили главные угрозы РФ

Депопуляция, алкоголизация и техноотставание: на ПМЭФ обсудили главные угрозы РФМалофеев представил доклад с хорошим, инерционным и плохим сценариями
На одной из вечерних сессий первого дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) собрал аншлаг основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев. И это неспроста: его сессия «Основные угрозы России во второй четверти XXI века» касалась долгосрочной стратегии развития России в свете основных угроз, с которыми может столкнуться страна в период 2026–2050 годов.
Перед тем, как дать слово спикерам, Малофеев анонсировал доклад, подготовленный в институте православного телеканала. Всего в нем приводится 15 угроз – геополитика (гибель в войне, распад страны, внешнее управление), идеология и политика (замещение культурного кода, революция, заговор), демография (деградация общества, замещающая миграция и вымирание населения), экономика (утрата финансового суверенитета, разрыв цепочек поставок, он же блокада транспортных коридоров и потеря контроля над ресурсами) и технология (критическая внешняя зависимость, биологическое оружие и биотехнологии, искусственный интеллект).
Малофеев представил вместе с соавтором работы Александром Дугиным три сценария развития страны – инерционный, плохой и позитивный. В плохом сценарии Россия проигрывает в противостоянии с Западом, а к 2050 г. происходит колонизация страны. В хорошем у России появляется «ясный образ победы в идеологической войне», а Евросоюз распадется. При инерционном сценарии «нас ждет американская и китайская гегемония».
Опубликовать доклад пообещали к концу 2026 года. А на сессии ПМЭФа политики, ученые и философы поделились своими опасениями на эту тему.
Ректор РАНХИГС Алексей Комиссаров:
Я вижу одну из угроз, которая происходит сейчас. Это угроза, связанная с сокращением горизонта планирования во всех действиях, во всех институтах в разных направлениях, это и в бизнесе, и в госслужбе.
Боюсь, что это такая проблема очень серьезная, которая здесь отдельно не отражена. Она связана с тем, что все современные силы и корпорации направлены на то, чтобы дать человеку как можно быстрее вознаграждение, реакцию за любое действие. Будь то пост где-то в соцсети, какой-то лайк, будь то заказ товара.
Наша дофаминовая система привыкает к тому, что что-то сделал – получил вознаграждение. И мы, к сожалению, все меньше и меньше способны думать о будущем и терпеть.
Если мы сможем убедить как можно больше людей в том, что надо действительно думать о будущем, а не пытаться получить результат мгновенно прямо здесь и сейчас, то я уверен, что у нас все получится.
Вологодский губернатор Георгий Филимонов:
Пора бы многим представителям разного уровня элит, в том числе, перестать стесняться произносить слово «русский». И СВО очень помогло возбудить эти праведные смыслы, раскрыть этот спящий потенциал, чтобы люди стали, наконец-то, называть вещи своими именами и говорить правду.
Да, Иосиф Виссарионович Сталин провозглашал лидерство русской культуры, русского народа, русского этноса, его манифестальные промыслительные, богоугодные деяния, и те смыслы, которые русский народ, народ-победитель, закладывает в многие-многие свои свершения, исторические свершения, масштабные, монументальные свершения. Поэтому здесь очень важно избавиться от этой лукавой мыслишки и от неких кокетничаний, от жеманства, от неудобства, связанного с произнесением слова «русский». <…>
…Алкоголизация, алкогольный геноцид против русского народа, против России, который в безусловно подтвержденном, многократно доказанном, не теоретически, а практически ключе, управляется в том числе нашими большими зарубежными бывшими партнерами.
Директор учебно-научного центра «Высшая политическая школа имени Ивана Ильина» Александр Дугин:
Самая страшная угроза – это наше технологическое отставание. Самая фатальная. И в этом отношении надо срочно что-то менять. Цифровой суверенитет. Но обратите внимание, Силиконовая долина совсем недавно уволила 40% программистов. Кого взяли? Взяли философов. Почему? Потому что такие технические функции делает искусственный интеллект – программист может быть заменен агентом ИИ сейчас легко, как огромное количество второстепенных профессий. Многих освободят от занимаемых должностей, а вот философа нет. <…>
Расселения городов вообще нет. Все строим высокие, а надо строить на земле. Надо расселять мегаполисы, мы их накачиваем, но это уже совсем никуда (не годится. – «Ведомости».). <…>
Нужен образ победы, образ войны, образ мира, который мы строим. Дайте нам образ, дайте нам немедленно, не потом, а именно сейчас.
Профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России, эксперт клуба «Валдай» Андрей Безруков:
Что такое новая война? Она вытекает из той технологической и социальной базы, которая у нас сейчас формируется. Это война на измор и на подрыв.
Стратегия Запада в этой войне очень простая. Избежать ядерного столкновения с нами, из которого они выйдут проигравшими. И поэтому нужно лягушку варить на медленном огне. Что они и делают. Потихонечку повышая градус эскалации. Мы для них экзистенциальная угроза.
Как они собираются подрывать нас? Первая главная задача - это, избежав ядерного порога, сделать так, чтобы нейтрализовать наши ядерные силы. Это можно сделать двумя путями. Либо выстроить систему в космосе, что они начали делать, для того, чтобы у нас вообще ничего не взлетало. Либо сделать так, как это было в операции «Паутина». Заложить здесь через свою агентуру и в определенный момент ударить по нашим ядерным силам, может быть, все не выбьют. Это реальная угроза. Мы ее уже видели. И они над этим работают. И то, что произошло в Иране, используя афганских беженцев, может произойти у нас. Это угроза дестабилизации нашего государства.
И плюс за этим стоит еще угроза биовойны. Эти все лаборатории, которые были вокруг нас (...) Они делали оружие будущего. В данный момент технологии позволяют отдельному человеку на отдельном оборудовании создать такие вещи, такие вирусы, которые, в общем, уничтожат нас всех.
Мы очень хорошие для наших врагов. Мы медленные, мы им позволяем очень много, они нас не боятся, потому что много красных линий, о которых мы говорили, так и остались на бумаге. И поэтому даже без выхода в какую-то ядерную войну, не дай-то Бог, у нас вообще-то есть огромный спектр возможностей.