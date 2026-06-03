Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 117,32-1,79%RGBI119,05+0,24%CNY Бирж.10,86+0,64%IMOEX2 601,35-0,73%RGBITR784,63+0,27%
Главная / Политика /

Депопуляция, алкоголизация и техноотставание: на ПМЭФ обсудили главные угрозы РФ

Малофеев представил доклад с хорошим, инерционным и плохим сценариями
Яна Суринская
Руслан Колесников / Фотобанк «Росконгресс»
Руслан Колесников / Фотобанк «Росконгресс»

На одной из вечерних сессий первого дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) собрал аншлаг основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев. И это неспроста: его сессия «Основные угрозы России во второй четверти XXI века» касалась долгосрочной стратегии развития России в свете основных угроз, с которыми может столкнуться страна в период 2026–2050 годов.

Перед тем, как дать слово спикерам, Малофеев анонсировал доклад, подготовленный в институте православного телеканала. Всего в нем приводится 15 угроз – геополитика (гибель в войне, распад страны, внешнее управление), идеология и политика (замещение культурного кода, революция, заговор),  демография (деградация общества, замещающая миграция и вымирание населения), экономика (утрата финансового суверенитета, разрыв цепочек поставок, он же блокада транспортных коридоров и потеря контроля над ресурсами) и  технология (критическая внешняя зависимость, биологическое оружие и биотехнологии, искусственный интеллект). 

Малофеев представил вместе с соавтором работы Александром Дугиным три сценария развития страны – инерционный, плохой и позитивный. В плохом сценарии Россия проигрывает в противостоянии с Западом, а к 2050 г. происходит колонизация страны. В хорошем у России появляется «ясный образ победы в идеологической войне», а Евросоюз распадется. При инерционном сценарии «нас ждет американская и китайская гегемония».

Опубликовать доклад пообещали к концу 2026 года. А на сессии ПМЭФа политики, ученые и философы поделились своими опасениями на эту тему. 

Ректор РАНХИГС Алексей Комиссаров:

Я вижу одну из угроз, которая происходит сейчас. Это угроза, связанная с сокращением горизонта планирования во всех действиях, во всех институтах в разных направлениях, это и в бизнесе, и в госслужбе. 

Боюсь, что это такая проблема очень серьезная, которая здесь отдельно не отражена. Она связана с тем, что все современные силы и корпорации направлены на то, чтобы дать человеку как можно быстрее вознаграждение, реакцию за любое действие. Будь то пост где-то в соцсети, какой-то лайк, будь то заказ товара.

Наша дофаминовая система привыкает к тому, что что-то сделал – получил вознаграждение. И мы, к сожалению, все меньше и меньше способны думать о будущем и  терпеть. 

Если мы сможем убедить как можно больше людей в том, что надо действительно думать о будущем, а не пытаться получить результат мгновенно прямо здесь и сейчас, то я уверен, что у нас все получится. 

Вологодский губернатор Георгий Филимонов:

Пора бы многим представителям разного уровня элит, в том числе, перестать стесняться произносить слово «русский». И СВО очень помогло возбудить эти праведные смыслы, раскрыть этот спящий потенциал, чтобы люди стали, наконец-то, называть вещи своими именами и говорить правду.

Да, Иосиф Виссарионович Сталин провозглашал лидерство русской культуры, русского народа, русского этноса, его манифестальные промыслительные, богоугодные деяния, и те смыслы, которые русский народ, народ-победитель, закладывает в многие-многие свои свершения, исторические свершения, масштабные, монументальные свершения. Поэтому здесь очень важно избавиться от этой лукавой мыслишки и от неких кокетничаний, от жеманства, от неудобства, связанного с произнесением слова «русский». <…>

…Алкоголизация, алкогольный геноцид против русского народа, против России, который в безусловно подтвержденном, многократно доказанном, не теоретически, а практически ключе, управляется в том числе нашими большими зарубежными бывшими партнерами.

Директор учебно-научного центра «Высшая политическая школа имени Ивана Ильина» Александр Дугин:

Самая страшная угроза – это наше технологическое отставание. Самая фатальная. И в этом отношении  надо срочно что-то менять. Цифровой суверенитет. Но обратите внимание, Силиконовая долина совсем недавно уволила 40% программистов. Кого взяли? Взяли философов. Почему? Потому что такие технические функции делает искусственный интеллект – программист может быть заменен агентом ИИ сейчас легко, как огромное количество второстепенных профессий. Многих освободят от занимаемых должностей, а вот философа нет.  <…>

Расселения городов вообще нет.  Все строим высокие, а надо строить на земле. Надо расселять мегаполисы, мы их накачиваем, но это уже совсем никуда (не годится. – «Ведомости».).  <…>

Нужен образ победы, образ войны, образ мира, который мы строим. Дайте нам образ, дайте нам немедленно, не потом, а именно сейчас.

Профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России, эксперт клуба «Валдай» Андрей Безруков: 

Что такое новая война? Она вытекает из той технологической и социальной базы, которая у нас сейчас формируется. Это война на измор и на подрыв. 

Стратегия Запада в этой войне очень простая. Избежать ядерного столкновения с нами, из которого они выйдут проигравшими. И поэтому нужно лягушку варить на медленном огне. Что они и делают. Потихонечку повышая градус эскалации. Мы для них экзистенциальная угроза. 

Зачем губернаторы ездят на ПМЭФ

Политика / Власть

Как они собираются подрывать нас? Первая главная задача -  это, избежав ядерного порога, сделать так, чтобы нейтрализовать наши ядерные силы. Это можно сделать двумя путями. Либо выстроить систему в космосе, что они начали делать, для того, чтобы у нас вообще ничего не взлетало. Либо сделать так, как это было в операции «Паутина». Заложить здесь через свою агентуру и в определенный момент ударить по нашим ядерным силам, может быть, все не выбьют. Это реальная угроза. Мы ее уже видели. И они над этим работают. И то, что произошло в Иране, используя афганских беженцев, может произойти у нас. Это угроза дестабилизации нашего государства. 

И плюс за этим стоит еще угроза биовойны. Эти все лаборатории, которые были вокруг нас (...) Они делали оружие будущего. В данный момент технологии позволяют отдельному человеку на отдельном оборудовании создать такие вещи, такие вирусы, которые, в общем, уничтожат нас всех. 

Мы очень хорошие для наших врагов. Мы медленные, мы им позволяем очень много, они нас не боятся, потому что много красных линий, о которых мы говорили, так и остались на бумаге. И поэтому даже без выхода в какую-то ядерную войну, не дай-то Бог, у нас вообще-то есть огромный спектр возможностей.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте