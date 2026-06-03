Депопуляция, алкоголизация и техноотставание: на ПМЭФ обсудили главные угрозы РФ

Как они собираются подрывать нас? Первая главная задача - это, избежав ядерного порога, сделать так, чтобы нейтрализовать наши ядерные силы. Это можно сделать двумя путями. Либо выстроить систему в космосе, что они начали делать, для того, чтобы у нас вообще ничего не взлетало. Либо сделать так, как это было в операции «Паутина». Заложить здесь через свою агентуру и в определенный момент ударить по нашим ядерным силам, может быть, все не выбьют. Это реальная угроза. Мы ее уже видели. И они над этим работают. И то, что произошло в Иране, используя афганских беженцев, может произойти у нас. Это угроза дестабилизации нашего государства.