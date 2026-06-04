Зачем России сотрудничество с Танзанией

Зачем России сотрудничество с ТанзаниейСтрана выгодно расположена и преодолевает отсталость
Первый день визита лидера Танзании Самии Сулуху Хасан прошел в Москве: она по протоколу возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата, затем у нее прошла беседа с президентом России Владимиром Путиным в узком составе. После церемонии встречи последовали переговоры делегаций – в узком и в расширенном составе. Следом Самия Хасан, как и Путин, отправятся в Санкт-Петербург на ПМЭФ, где выступят 5 июня. В состав российской делегации кроме министров входил и замглавы администрации президента Сергей Кириенко, посетивший Танзанию после выборов в ноябре 2025 г., а также начальник управления президента по стратегическому партнерству и сотрудничеству Вадим Титов, которое отвечает и за взаимодействие с рядом стран Глобального Юга.
Лидер Танзании совершает свой первый зарубежный визит после тех выборов, и оптимальным местом для этого была выбрана России. Путин увидел в этом хороший знак и призвал визави наращивать торговый оборот по разным направлениям (сейчас он составляет около $400 млн).
«Сегодня я приехала в Россию, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество и устойчивое развитие наших народов», – сказала Самия Хасан в своей вступительной речи. Она вспомнила и историю, выразив благодарность России за «очень большой вклад» в развитие Танзании. Накануне помощник Путина Юрий Ушаков назвал Танзанию «одним из ключевых наших партнеров на африканском континенте», напомнив, что в ней проживает около 70 млн человек. Только две недели назад в Аруше закончил работу российско-танзанийский бизнес-форум, где было более 100 участников из России. Сейчас более 150 представителей Танзании приехало в Москву и Петербург.
Визит Самии в Россию – победа российской дипломатии в Африке, ведь Танзания относится к тем союзникам, которые делают Москву сильнее, говорит директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов. По словам эксперта, сотрудничество строится на взаимовыгодной основе, Танзания не нуждается в помощи. Страна – в числе экономических лидеров континента. Ее отличают высокие темпы роста, стабильность политической системы и дружественное отношение к России.
Как отмечает Маслов, в последнее время наметился разлад в отношениях Танзании с ЕС, что связано с постепенным преодолением Танзанией зависимости и отсталости. Прошедшие в связи с ноябрьскими выборами беспорядки – эпизод, который не привел к политической дестабилизации. Режим президента Самии вышел из той ситуации более сплоченным, более сильным и менее рассчитывающим на Запад в долгосрочной перспективе. Россия оказала Танзании взвешенную поддержку, одной из первых признав результаты выборов и должный уровень их организации, говорит Маслов.
Танзания отличается стабильностью, говорит говорит руководитель программы африканских исследований ИМИ МГИМО Майя Никольская. За последние годы единственный крупный эпизод столкновений произошел после президентских выборов в октябре 2025 г., когда на выборах в Дар-эс-Саламе и еще нескольких крупных городах страны разразились протесты, инспирированные несистемной оппозицией и получившие организационную и финансовую поддержку из-за рубежа. За несколько дней они были подавлены, а вскоре президент Самия Сулуху Хасан распорядилась освободить около 500 молодых людей. Президент выступила с примирительной речью, отметив, что большинство задержанных «не понимали, что делают», напоминает Никольская.
Интерес России к Танзании во многом связан с ее географическим положением и выходом к Индийскому океану. Порт Дар-эс-Салам рассматривается как ключевой транспортный узел Восточной Африки, через который проходит транзит в страны Восточноафриканского сообщества – наряду с кенийским портом Момбаса, продолжает Никольская. С учетом населения Танзании общий рынок Восточноафриканского сообщества – это более 300 млн человек, потенциал расширения торговли связан прежде всего с сельхозпродукцией, удобрениями и базовыми промышленными товарами.
Другое направление, отмечает Никольская, – это цифровизация. Речь идет о точечных проектах в сфере госуправления, кибербезопасности, и не только. Для Танзании, где быстро растут города и их молодое население, цифровизация – важный катализатор экономического роста. Как поясняет Никольская, это сегмент, где присутствуют и другие сильные игроки, но Россия в нем более чем конкурентоспособна с точки зрения технологий и возможностей кастомизации российских решений под запросы африканской стороны.