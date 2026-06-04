Зачем России сотрудничество с Танзанией

Первый день визита лидера Танзании Самии Сулуху Хасан прошел в Москве: она по протоколу возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата, затем у нее прошла беседа с президентом России Владимиром Путиным в узком составе. После церемонии встречи последовали переговоры делегаций – в узком и в расширенном составе. Следом Самия Хасан, как и Путин, отправятся в Санкт-Петербург на ПМЭФ, где выступят 5 июня. В состав российской делегации кроме министров входил и замглавы администрации президента Сергей Кириенко, посетивший Танзанию после выборов в ноябре 2025 г., а также начальник управления президента по стратегическому партнерству и сотрудничеству Вадим Титов, которое отвечает и за взаимодействие с рядом стран Глобального Юга.