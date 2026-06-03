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Путин отметил потенциал увеличения товарооборота между Россией и Танзанией

Ведомости

Россия и Танзания обладают возможностями для увеличения товарооборота в различных сферах торговли, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с коллегой из Танзании Самией Сулуху Хассан.

«Безусловно, нужно наращивать торговый оборот, и у нас для этого есть все возможности. Я имею в виду самые разные направления: это и энергетика, это геологоразведка, это транспорт, логистика в целом», – сказал российский лидер.

Путин также напомнил, что в 2025 г. Россия и Танзания уже увеличили взаимный товарооборот на 20-25%. Глава государства подчеркнул, что это хороший показатель.

Встреча президентов проходит 3 июня в Георгиевском зале Кремля. Во время рукопожатия лидеров государств звучали гимны России и Танзании. Госвизит Самии Сулуху Хасан – это первый визит на высшем уровне в Россию президента Танзании за 55 лет. Она прибыла в Москву 2 июня.

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