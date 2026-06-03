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Путин встретился с главой Танзании

Ведомости

Президент России Владимир Путин встретился главой Танзании Самией Сулуху Хасан в Большом Кремлевском дворце.

Встреча проходит в Георгиевском зале. Во время рукопожатия лидеров государств звучали гимны России и Танзании. Госвизит Самии Сулуху Хасан – это первый визит на высшем уровне в Россию президента Танзании за 55 лет.

2 июня Самия Сулуху Хасан прибыла в Россию с государственным визитом. Борт главы Танзании приземлился в Московском аэропорту «Внуково-2».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что после официальной встречи Хасан и Путина планируются переговоры в узком составе, а также беседа делегаций двух стран. По словам Пескова, запланирован также государственный обед от имени президента России в честь гостьи.

У Путина 3 июня также запланирован ряд непубличных рабочих встреч. Глава государства работает над своим выступлением на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и над мероприятиями, которые состоятся на полях форума.

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