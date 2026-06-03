Путин встретился с главой Танзании

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что после официальной встречи Хасан и Путина планируются переговоры в узком составе, а также беседа делегаций двух стран. По словам Пескова, запланирован также государственный обед от имени президента России в честь гостьи.