Как долго продлится очередное перемирие между Израилем и «Хезболлой»Израильская армия не собирается уходить из Ливана
Представители Израиля и Ливана в Вашингтоне в ночь на 4 июня договорились возобновить перемирие между израильской армией и проиранской шиитской группировкой «Хезболла». При этом реализация соглашения будет зависеть от готовности исламистов прекратить атаки на израильские населенные пункты, а также от вывода всех боевиков с территории к югу от реки Литани в Южном Ливане, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте госдепартамента. Делегаты от самого движения в обсуждениях не участвовали. Документ также предполагает создание в этих районах «пилотных зон» безопасности без уточнения деталей, куда должны войти ливанские военные. Следующий раунд ливано-израильских переговоров запланирован на 22 июня также в США. Приведет ли это соглашение к выводу израильской армии из так называемой зоны безопасности в Южном Ливане, в документе не говорится. Однако представители Израиля в очередной раз подчеркнули, что безопасность еврейского государства будет достигнута лишь после разоружения «Хезболлы».
Представители ливанских властей, в свою очередь, сделали акцент на уважении суверенитета и международно признанных границ Ливана. А США обязались оказать помощь ливанским вооруженным силам, чтобы те смогли установить эффективный контроль над всей территорией страны.
Вскоре израильский министр обороны Исраэль Кац в своем заявлении объявил, что Армия обороны Израиля останется в зоне безопасности в Южном Ливане, в том числе в районе захваченной 31 мая средневековой крепости Бофор, так как оккупированные территории, по его словам, обеспечивают безопасность Северного Израиля. Кроме того, он обещал продолжать наносить удары по позициям «Хезболлы» в случае необходимости, несмотря на объявленное перемирие. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир на своей странице в соцсети Х назвал заключенную в Вашингтоне сделку «серьезной ошибкой». Со своей стороны замглавы политического совета «Хезболлы» Махмуд Комати в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что исламисты никогда не сложат оружия.
Первый раз в этом году стороны договорились прекратить огонь при посредничестве американцев в Вашингтоне 15 мая, но бои на ливанской территории возобновились спустя 10 дней.
Говорить о полноценном перемирии в Ливане пока рано, считает программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров. «Хезболла» выдавлена из переговорного процесса, а соглашение по своему содержанию носит явно неблагоприятный для движения характер. «На фоне отказа «Хезболлы» разоружаться вероятность срыва перемирия представляется достаточно высокой. Кроме того, нет гарантий, что движение согласится выполнить требование вывода своих подразделений с территорий к югу от Литани, поэтому реализация ливано-израильской сделки может столкнуться с трудностями уже на начальном этапе», – пояснил востоковед.
Стороны в любой момент могут возобновить боевые действия, соглашается президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. С одной стороны, Израиль не выполнил цели военной кампании, направленные на демонтаж «Хезболлы». С другой – «Хезболла» не собирается сдаваться, продолжает эксперт, несмотря на сокращение финансовой и военной помощи со стороны Тегерана из-за закрытия «сирийского моста». «На данный момент часть ливанского общества воспринимает шиитское движение как единственную силу, способную противостоять военной агрессии Израиля», – добавил эксперт.
Бочаров при этом не исключил готовности «Хезболлы» к компромиссам в конфликте с Израилем в вопросе вывода своих подразделений из отдельных районов Южного Ливана и ограничения военной активности в приграничной зоне. Но между подобными мерами и полноценным разоружением есть принципиальная разница, отметил эксперт. Движение представляет собой не только вооруженное формирование, но и влиятельную политическую силу в Ливане, располагающую широкой сетью сторонников и союзников внутри страны. «Оно рассматривает сохранение своего вооруженного крыла как один из ключевых элементов своего политического влияния и безопасности. Не известно, какими механизмами обеспечить процесс их разоружения», – сказал эксперт. Безусловно, Израиль еще будет пытаться использовать ливанский фронт в качестве рычага влияния на американо-иранский переговорный процесс, если посчитает, что его ход угрожает интересам еврейского государства, уверен Садыгзаде.