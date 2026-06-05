Как долго продлится очередное перемирие между Израилем и «Хезболлой»

Представители Израиля и Ливана в Вашингтоне в ночь на 4 июня договорились возобновить перемирие между израильской армией и проиранской шиитской группировкой «Хезболла». При этом реализация соглашения будет зависеть от готовности исламистов прекратить атаки на израильские населенные пункты, а также от вывода всех боевиков с территории к югу от реки Литани в Южном Ливане, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте госдепартамента. Делегаты от самого движения в обсуждениях не участвовали. Документ также предполагает создание в этих районах «пилотных зон» безопасности без уточнения деталей, куда должны войти ливанские военные. Следующий раунд ливано-израильских переговоров запланирован на 22 июня также в США. Приведет ли это соглашение к выводу израильской армии из так называемой зоны безопасности в Южном Ливане, в документе не говорится. Однако представители Израиля в очередной раз подчеркнули, что безопасность еврейского государства будет достигнута лишь после разоружения «Хезболлы».