Что означает «спецоперация» Китая около Тайваня

Отправной точкой для новых региональных трений стали переговоры в Токио 28 мая премьер-министра Японии Санаэ Такаити (ее слова в 2025 г. о возможном участии в конфликте за Тайвань уже вызвали дипломатический скандал с КНР. – «Ведомости») и президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего. В ходе его визита они договорились не только о переводе двусторонних отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, но и о запуске официальных переговоров по делимитации морских границ. Речь идет об определении исключительной экономической зоны (ИЭЗ) двух государств, которая, согласно конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), отсчитывается от берегов страны на 200 морских миль (около 370 км), а также о правах на континентальный шельф и природные ресурсы. Если отмерять их от японской южной островной группы Яэяма (относится к архипелагу Рюкю) и филиппинского северного острова Мавулис (акватория Лусона), то они пересекаются не только между собой, но с ИЭЗ Тайваня.