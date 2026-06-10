Почему США пришлось просить Китай ослабить давление на Японию

Почему США пришлось просить Китай ослабить давление на ЯпониюПекин сильно ограничил поставки ей редкоземов
Администрация президента США Дональда Трампа просила власти Китая возобновить экспорт редкоземельных элементов в Японию, который был серьезно ограничен в начале 2026 г. через механизм экспортного контроля товаров двойного назначения именно в эту страну. Меры были введены на фоне скандала, который длится с прошлой осени после слов премьера Санаэ Такаити о возможном вовлечении ее страны в потенциальный конфликт за Тайвань.
Как сообщило 9 июня издание Nikkei Asia со ссылкой на американские и японские дипломатические источники, просьба о возобновлении экспорта была, в частности, передана 13 мая министром финансов США Скоттом Бессентом вице-премьеру Госсовета КНР Хэ Лифэну за день до саммита в Пекине на высшем уровне. Поводом для обеспокоенности со стороны Вашингтона действиями КНР стали сбои поставок высокотехнологической продукции из Японии, что ударяет по американской экономике. В марте – апреле 2026 г. экспорт редкоземов из КНР в Японию сократился примерно на 80% г/г, а наиболее острая ситуация сложилась с почти полностью прекращенными поставками диспрозия, который необходим для медицинского оборудования, а также иттербия (применяется при создании чипов и атомных часов). В качестве примера журналисты называют опасения с перебоями поставок передовых МРТ-томографов.
На этом фоне японцы ищут альтернативных поставщиков, например, в Австралии и Индии. Но пока Китай добывает около 70% и перерабатывает 90% всех редкоземельных элементов в мире, и в ходе острой фазы торговой войны с США 2025 г. этот рычаг небезуспешно использовался напрямую и против них. Эта тема будет обсуждаться и на саммите G7 в середине июня во Франции, до чего ее президент Эмманюэль Макрон планирует провести онлайн-переговоры участников формата с КНР.
Американцы не раскрывают ответ КНР на их просьбу, а японский дипломатический источник подчеркивает, что давление Пекина не ослабевает, призвав совместно ответить тем же Пекину. Как ранее писала газета Financial Times со ссылкой на семь источников, на самой встрече с президентом США Дональдом Трампом председатель КНР Си Цзиньпин сам коснулся темы конфликта с Японией. Утверждалось, что он удивил американскую делегацию своим категоричным и «взбудораженным» спичем о «ремилитаризации» Японии, раскритиковав Такаити за растущие расходы на оборону. Трамп на это якобы ответил, что Токио делает это из-за нарастающей угрозы со стороны Северной Кореи. После их саммита 15 мая Такаити поговорила с Трампом по телефону, и он, как писало агентство Kyodo, заверил ее в приверженности американо-японскому альянсу.
Но пока напряжение в отношениях КНР и Японии не только не идет на спад, но, скорее, лишь нарастает. Крайним поводом для этого стало начало переговоров Токио и Манилы о делимитации их морских границ, что пересекается с ИЭЗ, прилегающей к Тайваню. В ответ минтранспорта и береговая охрана КНР начали проводить специальную правоохранительную операцию к востоку от острова. А 3 июня, как утверждают в Токио, два китайских судна береговой охраны вошли в ИЭЗ Японии южнее острова Йонагуни, называя эти воды своей территорией. 9 июня представитель минобороны КНР Чжан Сяоган призвал соседей прекратить покушаться на нарушение прав его страны. «Если Япония и Филиппины будут настаивать на своем, они получат то, что заслуживают», – добавил он, передает «Синьхуа».
Не отстают и на самом Тайване: агентство Bloomberg сообщило, что власти Тайваня рассматривают возможность ужесточения экспортного контроля относительно продажи чипов для искусственного интеллекта (ИИ) всем клиентам из КНР.
У Китая ранее уже был пример эффективного использования рычага в виде ограничений на экспорт редкоземельных металлов против японского хайтека: в 2010 г. Пекин вводил их на фоне обострения из-за территориального спора вокруг островов Сенкаку. Но тогда японцы довольно быстро сделали шаг назад, освободив задержанного капитана китайского рыболовного судна, после чего ограничения были отменены. Другой рычаг, который Пекин использовал и в 2010 г., и в 2025 г., – ограничение турпотока в Японию.
Но в 2023 г. и министерство экономики, торговли и промышленности Японии внесло в список своего экспортного контроля 23 наименования продукции, которая используется при производстве полупроводников, в том числе передовых, для технологического сдерживания Китая в русле политики США.
Китай не будет отыгрывать назад свое решение без принципиального изменения позиции Токио, так как для КНР редкоземельные металлы – важнейший рычаг давления на Японию и США, говорит директор ИСАА МГУ Алексей Маслов. В Токио с момента прихода к власти Такаити в октябре 2025 г. резко усилили антикитайскую риторику, что вызвало аналогичную реакцию и в Китае. У Японии теоретически есть возможности получения редкоземов из США (но там их не хватает для собственных потребностей), из Бразилии и России, с которой политические отношения у Токио плохие, несмотря на робкие попытки изменить ситуацию, говорит Маслов. Как итог, ситуация для Японии весьма серьезная, что может сказаться на запуске ее телекоммуникационных спутников и всей электронной промышленности. И дальнейшее ухудшение отношений с Китаем вследствие делимитации морских границ, по мнению Маслова, «большая ошибка» Японии, так как Пекин может попробовать ее наказать и за это.
Япония и США уже действуют не как две отдельные экономики, а как союзники, пытающиеся срочно закрыть уязвимость в критических минералах, объясняет генеральный директор АНО «Колаборатория» Анна Сытник. Она отмечает, что совместная американо-японская стратегия на этом направлении зиждется на выделении узкой группы критических минералов и расширении к ним доступа посредством гармонизации инструментов торговой политики обеих стран. Это делается прежде всего для поддержания электронной, оборонной промышленности и производства промышленного оборудования. В свою очередь, планы Тайваня по ограничению экспорта ИИ-чипов в Китай – следующий виток той же логики. «США закрывают лазейки, через которые китайские компании могли получать продвинутые ИИ-чипы через зарубежные дочерние структуры», – подчеркнула Сытник.