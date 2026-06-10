Почему США пришлось просить Китай ослабить давление на Японию

Китай не будет отыгрывать назад свое решение без принципиального изменения позиции Токио, так как для КНР редкоземельные металлы – важнейший рычаг давления на Японию и США, говорит директор ИСАА МГУ Алексей Маслов. В Токио с момента прихода к власти Такаити в октябре 2025 г. резко усилили антикитайскую риторику, что вызвало аналогичную реакцию и в Китае. У Японии теоретически есть возможности получения редкоземов из США (но там их не хватает для собственных потребностей), из Бразилии и России, с которой политические отношения у Токио плохие, несмотря на робкие попытки изменить ситуацию, говорит Маслов. Как итог, ситуация для Японии весьма серьезная, что может сказаться на запуске ее телекоммуникационных спутников и всей электронной промышленности. И дальнейшее ухудшение отношений с Китаем вследствие делимитации морских границ, по мнению Маслова, «большая ошибка» Японии, так как Пекин может попробовать ее наказать и за это.