FT: Си Цзиньпин повысил голос на встрече с Трампом при обсуждении Японии

Семь человек, знакомые с ходом встречи в Пекине, заявили, что Си резко раскритиковал премьер-министра Японии Санаэ Такаити за «ремилитаризацию» страны. По словам собеседников, Си «стал говорить громче и раздраженнее, обсуждая Японию, что удивило американских чиновников, поскольку эта тема не поднималась на переговорах с их китайскими коллегами до саммита». Несколько источников заявили, что словесная атака председателя КНР «стала самой острой частью двухдневного саммита лидеров».