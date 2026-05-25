FT: Си Цзиньпин повысил голос на встрече с Трампом при обсуждении Японии

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин повысил голос на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Пекине, когда речь зашла о Японии. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Семь человек, знакомые с ходом встречи в Пекине, заявили, что Си резко раскритиковал премьер-министра Японии Санаэ Такаити за «ремилитаризацию» страны. По словам собеседников, Си «стал говорить громче и раздраженнее, обсуждая Японию, что удивило американских чиновников, поскольку эта тема не поднималась на переговорах с их китайскими коллегами до саммита». Несколько источников заявили, что словесная атака председателя КНР «стала самой острой частью двухдневного саммита лидеров».

Когда Си стал критиковать Такаити и растущие расходы Японии на оборону, Трамп ответил, что Токио должен занять более решительную позицию в сфере безопасности из-за растущей угрозы со стороны Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). В материале указано, что «неясно, упомянул ли Трамп Китай <...> в том же контексте».

Kyodo со ссылкой на дипломатические источники писало, что Си на встрече с Трампом назвал стремление Такаити к укреплению обороноспособности Японии неомилитаристским. По данным агентства, Трамп ответил Си Цзиньпину похвалой в адрес Такаити, позвонив ей с борта американского самолета 15 мая после саммита, чтобы подтвердить американо-японский альянс.

15 мая Трамп назвал свой визит в Китай «крайне успешным». По его словам, сторонам удалось решить важные вопросы. Вашингтон и Пекин заключили ряд «фантастических торговых сделок», заявлял глава Белого дома.

