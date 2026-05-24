Kyodo: Си Цзиньпин заявил Трампу о возрождении милитаризма в Японии
Председатель КНР Си Цзиньпин осудил премьер-министра Японии Санаэ Такаити во время двухдневного саммита с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Kyodo со ссылкой на дипломатические источники. Си Цзиньпин назвал стремление Такаити к укреплению обороноспособности Японии неомилитаристским.
По словам источников, Трамп ответил Си Цзиньпину похвалой в адрес Такаити, позвонив ей с борта американского самолета 15 мая после саммита, чтобы подтвердить американо-японский альянс.
После разговора с Трампом Такаити заявила журналистам, что американский президент сообщил ей подробности своей встречи с Си Цзиньпином, но не стала вдаваться в детали их беседы.
В марте Такаити посетила Вашингтон в преддверии саммита Трампа и Си Цзиньпина, стремясь подтвердить приверженность США обеспечению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне растущего влияния Китая.
Ожидается, что Трамп и Си Цзиньпин проведут еще три встречи в течение года, включая визит китайского лидера в Вашингтон в сентябре, а также встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Reuters сообщало, что встреча Трампа и Си Цзиньпина длилась более двух часов. В числе тем для разговора были торговое перемирие, война в Иране и продажа США оружия Тайваню.
Трамп назвал свой визит в Китай «крайне успешным». По словам американского лидера, сторонам удалось решить важные вопросы. Трамп объявил, что Вашингтон и Пекин заключили ряд «фантастических торговых сделок». Что касается торговых вопросов, то здесь не надо ожидать резких изменений, считает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин.