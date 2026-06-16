Иркутские коммунисты настаивают на выдвижении Рашкина в Госдуму

Иркутские коммунисты настаивают на выдвижении Рашкина в ГосдумуДемарш руководства обкома КПРФ произошел накануне партийного съезда
Иркутские коммунисты предложили включить экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина, лишенного мандата в 2022 г. из-за незаконной охоты, в партийный список на выборах в нижнюю палату. Такая рекомендация съезду КПРФ принята на пленуме обкома. Рашкину предложено четвертое место в региональной группе, объединяющей Иркутскую, Магаданскую области и Якутию. Возглавить эту группу может первый секретарь обкома, депутат Госдумы и бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Съезд КПРФ обсудит выдвижение кандидатов 20 июня.
В округах, согласно предложениям регионального пленума, КПРФ будут представлять депутат думы Иркутского района Константин Бушуев (Иркутский округ), бывший министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков (Шелеховский округ) и летчик-космонавт Герой России Олег Новицкий (Братский округ).
По Ангарскому округу есть предложения по трем кандидатурам, по которым бюро обкома продолжает вести переговоры с ЦК КПРФ, сообщил Левченко на своей странице во «В контакте». Один из претендентов – Рашкин, писали «Ведомости» 10 июня. С инициативой выдвинуть его в парламент в апреле выступило ангарское местное отделение КПРФ и это решение было принято единогласно, подчеркивал Левченко. Весной первый секретарь обкома ездил по региону вместе с Рашкиным. «Я в команде Левченко и горжусь этим», – говорил экс-депутат в одном из эфиров на платформе, близкой к иркутскому обкому.
Пленум обкома лишь подтвердил решение ангарских коммунистов о его выдвижении, сообщил «Ведомостям» Рашкин. Он предложил дождаться съезда КПРФ. Левченко отказался от комментариев.
Ангарский округ в Госдуме представляет Антон Красноштанов («Единая Россия», ЕР). В партийных праймериз по отбору кандидатов в девятый созыв он не участвовал. Предварительное голосование выиграл управляющий партнер регоператора по обращению с отходами «РТ-НЭО Иркутск» (компания связана с «Ростехом») Вадим Логунов.
Что случилось с Рашкиным
Месяц спустя после задержания Госдума лишила Рашкина неприкосновенности, и это дало возможность привлечь его к уголовной ответственности. В апреле 2022 г. политик получил три года условно с испытательным сроком в два года по ч. 2 ст. 258 УК (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору).
В мае того же года Госдума лишила его мандата, позже Рашкин потерял и пост первого секретаря столичного горкома. В мае 2024 г. с него сняли судимость в связи с отбытием срока наказания.
На сайте аналога праймериз ЕР у КПРФ, проекта «Народный кандидат», по Ангарскому округу указан единственный участник – секретарь по информационно-пропагандистской работе иркутского обкома Андрей Ахмадулин. Рашкин тоже участвовал в «предголосовании» КПРФ по этому округу, рассказывал «Ведомостям» источник, близкий к партии. По условиям этой процедуры можно предложить альтернативную кандидатуру, если варианты КПРФ избирателя не устроили.
Не исключено, что 3–4 человека, выдвинутых таким образом, будут включены в итоговые списки, говорил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Но именно кандидатуру Рашкина коммунистам согласовать не удалось – ни по округу, ни по списку, сообщали ранее три источника «Ведомостей», близких к партии.
«Это может быть связано и с заметной прежде протестной активностью экс-депутата вплоть до близости к несистемной оппозиции, и со скандальными обстоятельствами лишения мандата», – полагает один из собеседников. Выдвижение по списку от Иркутска скорее символический шаг поддержки, от этой региональной группы может быть только одно проходное место, которое достанется Левченко, считает он. У руководителя обкома была встреча по Рашкину с председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым и он, видимо, не теряет надежды на выдвижение бывшего депутата, отмечает собеседник «Ведомостей».
Левченко достаточно автономен в партии и может проявлять более высокую активность, в том числе обостряя повестку, допускает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «С одной стороны, в КПРФ это не очень любят. С другой – у Левченко все же есть история успеха, и он может позволять себе больше других», – сказал он «Ведомостям».
Решение иркутского обкома можно назвать неожиданным, оно действительно может объясняться высокой автономностью этого регионального отделения, соглашается политолог Константин Калачев. Видимо, Левченко готов взять на себя риски, но нужно дождаться решения съезда, но, даже если оно будет положительным, Рашкину еще нужно преодолеть регистрацию, указывает эксперт.
Отметим, что экс-кандидат в президенты Павел Грудинин был снят с выборов в Госдуму в 2021 г., так как Генпрокуратура обнаружила у него иностранные активы. Политик должен был войти в общефедеральную часть списка КПРФ.
В компартии есть как конформисты, так и сторонники того, чтобы быть последовательной оппозицией, и на роль одного из лидеров второго направления претендует иркутское отделение, полагает Калачев. «Рашкин здесь является лакмусовой бумажкой оппозиционности», – считает он. По его мнению, часть избирателей голосовали за коммунистов как за самую сильную оппозиционную партию и Рашкин – живое напоминание об этом.