Кто стал победителем шестого сезона конкурса «Лидеры России»

Кириенко сказал, что за те годы, что проводится конкурс «Лидеры России», 700 победителей получили назначения на самые разные высокие посты, в том числе министров, топ-менеджеров корпораций и др. «Мир меняется, и в одиночку в нем уже ничего не добьешься, успеха достигают управленческие команды. Поэтому в этот раз перед нами стояла особо сложная задача, поставленная президентом, – сделать конкурс не личностей, а команд», – сказал Кириенко. По его словам, это довольно сложная задача, учитывая, что нужно одновременно оценить такое количество разных людей, когда они работают в команде. Отдельно Кириенко отметил, что «больше мужества требуется людям, которые уже занимают достаточно высокие управленческие посты», чтобы участвовать в этом конкурсе, потому что одно дело, когда начинающий управленец участвует в «Лидерах России» и не выходит в финал, а другое дело, когда это, к примеру, заместитель федерального министра.