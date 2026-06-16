Кто стал победителем шестого сезона конкурса «Лидеры России»На этот раз оценивалась работа команд-управленцев
В Москве 15 июня подвели итоги шестого конкурса «Лидеры России». Правда, в этот раз это был не конкурс отдельных управленцев, а команд. Победителями стали 60 команд из 33 регионов, в каждую из которых вошли по пять человек. Победители смогут принять участие в суперфинале конкурса, который пройдет осенью 2026 г. Итоги «Лидеров России» обсудили на наблюдательном совете, который возглавляет первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, а затем на церемонии награждения назвали победителей конкурса.
На этот раз участников поделили на четыре категории. Всего в категорию государственные управленческие команды вошло 162 команды, которые представляли федеральные органы исполнительной власти – МИД, Минздрав, Минкультуры, ФНС, ФСИН и др., а также органы власти субъектов. Вторая категория – управленческие команды корпораций, где было 76 команд, в том числе из «Росатома», «Роскосмоса», «Яндекса», Сбербанка, «Норильского никеля» и т. д. Еще две категории – управленческие команды организаций (2688 команд) и сборные команды (3650 команд), куда входили представители разных организаций и органов власти.
В итоге победителями в каждой из четырех категорий стали по 15 команд. Среди победителей, к примеру, команда УФНС России по Оренбургской области, команды Сбербанка, «Корпоративной академии Росатома», «Почты России», «Яндекса», РЖД, а также команды правительства ДНР, ФНС, администрации Казани, правительства Рязанской области, правительства Амурской области и многие другие.
Кириенко сказал, что за те годы, что проводится конкурс «Лидеры России», 700 победителей получили назначения на самые разные высокие посты, в том числе министров, топ-менеджеров корпораций и др. «Мир меняется, и в одиночку в нем уже ничего не добьешься, успеха достигают управленческие команды. Поэтому в этот раз перед нами стояла особо сложная задача, поставленная президентом, – сделать конкурс не личностей, а команд», – сказал Кириенко. По его словам, это довольно сложная задача, учитывая, что нужно одновременно оценить такое количество разных людей, когда они работают в команде. Отдельно Кириенко отметил, что «больше мужества требуется людям, которые уже занимают достаточно высокие управленческие посты», чтобы участвовать в этом конкурсе, потому что одно дело, когда начинающий управленец участвует в «Лидерах России» и не выходит в финал, а другое дело, когда это, к примеру, заместитель федерального министра.
В итоге в финал конкурса вышли 280 команд, включающих 1400 управленцев из 70 регионов. По словам гендиректора «России – страна возможностей» Андрея Бетина, среди финалистов выделили четыре основные типажа управленческих команд: линейные управленцы – состоящие из руководителей среднего звена, которые обеспечивают повседневную операционную работу, экспертные менеджеры – высокоуровневые специалисты, обладающие глубокой экспертизой, кадровый резерв – начинающие управленцы, опытные администраторы – руководители уровня директоров департаментов организаций и других позиций высокого административного уровня.
Финал конкурса проходил 9–13 июня, он включал оценочные мероприятия, лекции, мастер-классы и сдачу ГТО. К примеру, среди оценочных заданий был «Управленческий диктант» – за 20 минут участники должны ответить на вопросы пяти уровней сложности по темам управление финансами, право, основы организационной эффективности и др. Еще одно задание – «Рекламный брифинг». Командам надо было создать бриф с 3–5 креативными идеями для информационной кампании по одной из выбранных тем: «Одна команда – одна страна – одна победа», «Семья и будущее страны», «Госслужба», «Молодежь России». Среди других заданий были разработка альтернативных маршрутов для экспорта минеральных удобрений из России с учетом санкций, экономики, территории и т. д. и проектировка нового морского порта на Дальнем Востоке. Бетин рассказал, что задания в ходе заочных этапов конкурса были разработаны таким образом, что если кто-то пытался загрузить ответ, созданный при помощи искусственного интеллекта, то выдавалась определенная степень ошибки.
Председатель экспертного совета «Лидеров России» Павел Безручко рассказал об аналитике, которую они провели по результатам полуфинала конкурса, чтобы оценить, какие качества участников позволяют команде занять самые высокие места или оказаться внизу. Среди выводов, к которым пришли эксперты: команды, где более высокий перфекционизм, показывают более низкий результат, а конфликтность в команде – напротив, помогает достижению лучшего результата. Условные «перестраховщики» – то есть те, кто старается не совершать ошибок, – показывают более низкие результаты. При этом команде будет лучше, если все участники будут либо креативные, либо рациональные. Но при этом в одной команде должны быть как самокритичные, так и добродушно относящиеся к себе, скромные и яркие, альтруисты и эгоисты, генерирующие инициативу и те, кто следует за такими людьми, и т. д.
Всего же заявки на участие в шестом сезоне конкурса подали 75 395 человек из 89 регионов и 66 стран (в основном соотечественники). Более половины (51% участников) – это управленцы от 35 до 44 лет, еще 27% – участники от 45 до 54 лет, 18% – управленцы от 25 до 34 лет. Из них 17% – это руководители организаций, 17% – заместители руководителей, 20% – начальники отделов. По словам Андрея Бетина, с каждым сезоном растет число участниц-женщин – в четвертом сезоне было 30% участниц, в пятом – 36%, в этом году – 44% (правда, в финал вышло 67% мужчин и 33% женщин). Среди основных отраслей, где работают участники, – образование, госслужба, промышленность, местное самоуправление, IT, телекоммуникации и связь. Больше всего участников было из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, которые дают 33% всех участников.
Победители конкурса «Лидеры России. Команда» получат право на участие в специальной образовательной программе, разработанной мастерской управления «Сенеж» и РАНХиГС. Часть команд-победителей может быть приглашена в программу развития кадрового управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС – так называемую Школу губернаторов.