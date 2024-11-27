Власти запускают конкурс «Лидеры России. Политика» к выборам в Госдуму 2026 года

Всего в конкурсе будет четыре этапа. До 24 января 2025 г. участники должны зарегистрироваться в проекте – создать личный кабинет на сайте проекта, а до 27 января заполнить анкету, записать видеоинтервью и написать эссе. Затем на I квартал 2025 г. запланирован дистанционный этап – онлайн-тестирование. По итогам тестирования будет сформирован рейтинг участников, который определит право выхода в следующий этап конкурса. Во II квартале 2025 г. будет очный этап, где примут участие лучшие участники дистанционного этапа. В июне 2025 г. пройдет четвертый этап, куда будут приглашены финалисты для обучения. В случае успешного завершения обучения они станут победителями конкурса. Финалисты смогут поучаствовать в образовательной программе «развития общественно-политических лидеров», которая реализуется мастерской управления «Сенеж» вместе с Высшей школой государственного управления. Также они получат персональные отчеты с рекомендациями по итогам тестирования.