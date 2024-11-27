Власти запускают конкурс «Лидеры России. Политика» к выборам в Госдуму 2026 года

Власти запускают конкурс «Лидеры России. Политика» к выборам в Госдуму 2026 годаИмена победителей будут известны к середине следующего года
Власти 27 ноября объявят о старте конкурса «Лидеры России. Политика», приуроченного к выборам в Госдуму 2026 г. Впервые такой проект проводился в 2020 г. перед парламентскими выборами 2021 г. О запуске проекта «Ведомостям» сказали три собеседника, близких к администрации президента. По словам одного из них, такой проект является «социальным лифтом», который дает возможности в том числе для будущих кандидатов в депутаты Госдумы 2026 г. Проект реализуется по поручению главы государства «с целью выявления перспективных общественно-политических лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией к общественно-политической работе, для их дальнейшего обучения, развития в среде единомышленников и погружения в современную политическую среду».
Всего в конкурсе будет четыре этапа. До 24 января 2025 г. участники должны зарегистрироваться в проекте – создать личный кабинет на сайте проекта, а до 27 января заполнить анкету, записать видеоинтервью и написать эссе. Затем на I квартал 2025 г. запланирован дистанционный этап – онлайн-тестирование. По итогам тестирования будет сформирован рейтинг участников, который определит право выхода в следующий этап конкурса. Во II квартале 2025 г. будет очный этап, где примут участие лучшие участники дистанционного этапа. В июне 2025 г. пройдет четвертый этап, куда будут приглашены финалисты для обучения. В случае успешного завершения обучения они станут победителями конкурса. Финалисты смогут поучаствовать в образовательной программе «развития общественно-политических лидеров», которая реализуется мастерской управления «Сенеж» вместе с Высшей школой государственного управления. Также они получат персональные отчеты с рекомендациями по итогам тестирования.
К участникам конкурса будут предъявлены следующие требования: это должны быть граждане России от 21 года до 55 лет, у них должно быть среднее профессиональное или законченное высшее образование, а также не должно быть судимости или других ограничений, которые препятствуют их выдвижению в качестве кандидатов в депутаты. Кроме того, у участников конкурса должно быть «желание и готовность стать депутатами различных уровней» – федерального и регионального.
В правилах конкурса прописали «роли для оценки» участников, среди которых «готовность служить интересам России», «представление интересов граждан», «профессионал», «публичный политик» и «организатор общественно-политических процессов». Организатором конкурса, как и в прошлый раз, будет АНО «Россия – страна возможностей».
«Я решил [в прошлый раз] участвовать просто по приколу, – заявил победитель прошлого конкурса, политтехнолог, а сейчас депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев. – Но после первого «машинного тестирования» оказалось, что 30% прошли проверку лучше меня. Я подумал, что будет позор, что федеральный политолог, профессор не смог пройти дальше. Поэтому я полгода посвятил подготовке к конкурсу. Меня очень вымотали задания – такой нагрузки у меня не было со времен экзаменов во время поступления в университет».
В «Сенеже» победителям конкурса читали лекции министры и их замы, для них проводили командообразующие мероприятия, психологические тренинги. Была и социальная нагрузка, рассказывает Матвейчев: «Например, мы ходили в точки сбора мусора, в приемники, где содержались люди с алкоголизмом, встречались с детьми с особенностями развития». Он поясняет, что примерно половина лауреатов конкурса не хотели идти в публичную политику, многие стремились пойти на госслужбу.
Победили в 2021 г. 49 человек. Среди них – ныне советник лидера ЛДПР Мария Воропаева, гендиректор общества «Знание» Максим Древаль, член СПЧ Кирилл Кабанов, сенатор Игорь Кастюкевич. Более 10 человек стали депутатами Госдумы. Среди них – депутаты Госдумы от «Единой России» Татьяна Буцкая, Михаил Киселев, Денис Кравченко, Олег Матвейчев, Евгений Нифантьев, Светлана Разворотнева, Юлия Оглоблина, Екатерина Стенякина, Екатерина Харченко, Артем Метелев и Денис Кравченко (последний избрался, в отличие от остальных, не впервые), Станислав Наумов (ЛДПР), Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»). Многие из них занимались общественной, государственной или политической деятельностью и прежде.
Финалисты и победители конкурса могут стать кандидатами в депутаты и принять активное участие в думской кампании, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Можно предположить, что в 2026 г. мы увидим более масштабное их присутствие в избирательных списках парламентских партий». Конкурс «Лидеры России» традиционно оказывает влияние на обновление и ротацию в элите, хотя в последнее время больше на слуху новые образовательные программы, такие как «Время героев», говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Но прежний конкурс сохраняет свою нишу. Судя по таймингу, он задумывается в рамках подготовки к кампании 2026 г., чтобы повлиять на отбор кандидатов».