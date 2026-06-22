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Кто пойдет от КПРФ на выборы в Госдуму в регионах: список

«Ведомостям» стал известен перечень кандидатов, за который голосовали на съезде 20 июня
Евгений Мездриков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Съезд КПРФ 20 июня утвердил программу и выдвинул кандидатов на выборы в Госдуму. Общефедеральная часть списка ранее уже раскрывалась. В нее, как и писали «Ведомости», включили 15 человек. В первую тройку у коммунистов вошли их лидер Геннадий Зюганов, глава Хакасии Валентин Коновалов и первый зампред ЦК Юрий Афонин.

Список КПРФ. Источник: «Ведомости»

Также коммунисты выдвинули более 300 кандидатов, которых распределили по 36 региональным группам. Те из них, кто получит наибольший результат, получит после прохождения партии в парламент право на мандат в первую очередь.

Список с распределением по региональным группам предоставили источники «Ведомостей», близкие к партии. Увидеть его можно в приложении к материалу.

КПРФ провела съезд первой из партий-участников выборов. После этого документы на выдвижение кандидатов должны быть переданы в Центризбирком. Сами выборы пройдут 20 сентября.

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