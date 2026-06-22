Кто пойдет от КПРФ на выборы в Госдуму в регионах: список

Съезд КПРФ 20 июня утвердил программу и выдвинул кандидатов на выборы в Госдуму. Общефедеральная часть списка ранее уже раскрывалась. В нее, как и писали «Ведомости», включили 15 человек. В первую тройку у коммунистов вошли их лидер Геннадий Зюганов, глава Хакасии Валентин Коновалов и первый зампред ЦК Юрий Афонин.