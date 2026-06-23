Есть ли риск возобновления гражданской войны в Эфиопии после выборов

Аббый возглавил правительство в 2018 г. после отставки предыдущего премьера Хайлемариама Десаленя и последующего избрания членами правящей в тот момент коалиции «Революционно-демократический фронт эфиопских народов» (РДФЭН, правил в стране с 1991 г. вплоть до упразднения в 2019 г.). Партия процветания была образована в 2019 г. из членов РДФЭНа. На посту премьер-министра Аббый в том же году заключил мирный договор с президентом Эритреи Исайясом Афеворки (Эфиопия и Эритрея с 1998 по 2000 г. вели войну из-за спорных участков границы), за что впоследствии получил Нобелевскую премию мира. Правда, несмотря на награду, через год в стране началась война центра против «Народного фронта освобождения Тыграй» (НФОТ; в прошлом влиятельный член РДФЭНа) из-за раздела властных полномочий. В настоящее время одна из фракций НФОТа, которую поддерживает Эритрея, фактически взяла курс на подрыв мирных соглашений, завершивших эту крайне кровопролитную войну.