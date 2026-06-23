Есть ли риск возобновления гражданской войны в Эфиопии после выборов

Есть ли риск возобновления гражданской войны в Эфиопии после выборовПравящая партия взяла 90% мест в парламенте
Правящая в Эфиопии Партия процветания премьер-министра Ахмеда Аббыя в очередной раз одержала уверенную победу на парламентских выборах в стране. После подсчета всех бюллетеней она может рассчитывать на 438 мандатов из 547 мест в палате народных представителей (нижняя палата парламента), что позволит им сформировать однопартийное правительство еще на пять лет. Оппозиционные партии «Эфиопские граждане за социальную справедливость» (EZEMA) и «Национальное движение Амхара» (NaMA) получили в парламенте 13 и 6 мест соответственно. Явка составила 94%, передает национальная избирательная комиссия страны.
Члены нижней палаты парламента в Эфиопии избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе. Сами выборы прошли еще 1 июня в условиях периодически продолжающихся военных столкновений правительственных сил с повстанцами из движения Фано в штате Амхара, «Армией освобождения Оромо» в Оромо, а также различными местными группировками в штате Тыграй. По этой причине на некоторых участках указанных территорий выборы не проводились, а более 40 мандатов в парламенте таким образом остались вакантными.
После публикации итогов голосования 21 июня президент Эфиопии Тайе Ацкэ-Сыллясе поздравил сограждан с успешным «укоренением» в стране «новых политических и демократических практик», передает государственное агентство FANA. Эти выборы сыграли важную роль в установлении мира в стране, сказал президент и предупредил, что любые попытки силового захвата власти вызовут лишь страдание населения и станут препятствием для экономического развития.
При этом крупные оппозиционные партии страны обвинили федеральное правительство и правящую партию в подрыве своих позиций из-за ареста их лидеров, создании искусственных препятствий для ведения политической деятельности и укоренении в обществе атмосферы страха. Поэтому итоги голосования, по их мнению, могут негативно сказаться на стабильности государства и привести к массовым беспорядкам.
Члены правительства, в свою очередь, отрицают обвинения оппозиционеров, а победу Партии процветания объясняют экономическими достижениями кабинета Аббыя. Кроме того, они указывают на существенное улучшение продовольственной безопасности страны, которая периодически в конце XX в. сталкивалась с угрозой массового голода.
По мнению замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Максима Шеповаленко, победа Партии процветания связана прежде всего с запросом общества на стабильность после периода вооруженных конфликтов и политической турбулентности. Поэтому, как считает эксперт, оснований говорить о масштабных фальсификациях нет, поскольку в выборах участвовали десятки партий и часть из них получила представительство в парламенте и региональных органах власти, что, по его словам, является достаточно редкой практикой для страны.
Аббый возглавил правительство в 2018 г. после отставки предыдущего премьера Хайлемариама Десаленя и последующего избрания членами правящей в тот момент коалиции «Революционно-демократический фронт эфиопских народов» (РДФЭН, правил в стране с 1991 г. вплоть до упразднения в 2019 г.). Партия процветания была образована в 2019 г. из членов РДФЭНа. На посту премьер-министра Аббый в том же году заключил мирный договор с президентом Эритреи Исайясом Афеворки (Эфиопия и Эритрея с 1998 по 2000 г. вели войну из-за спорных участков границы), за что впоследствии получил Нобелевскую премию мира. Правда, несмотря на награду, через год в стране началась война центра против «Народного фронта освобождения Тыграй» (НФОТ; в прошлом влиятельный член РДФЭНа) из-за раздела властных полномочий. В настоящее время одна из фракций НФОТа, которую поддерживает Эритрея, фактически взяла курс на подрыв мирных соглашений, завершивших эту крайне кровопролитную войну.
Боевые действия в стране, однако, не помешали федеральному правительству организовать парламентские выборы в 2021 г., где Партия процветания получила почти 90% голосов избирателей. Правда, и в тех выборах жители штата Тыграй и некоторых прилегающих к нему территорий не смогли принять участие.
Эфиопское общество очень патриотичное и консервативное, поэтому текущие власти попытаются всеми силами сохранить политическую стабильность в стране, заметил африканист Андрей Есипов. Перед тем как занять премьерский пост, Аббый занимал губернаторскую должность, а затем сумел помирить свою страну с соседями, что было в то время сделать сложно, напомнил эксперт.
После выборов внутренняя и внешняя политика страны не претерпит серьезных изменений, полагает Шеповаленко. Власти, по его словам, продолжат курс на экономические преобразования, модернизацию и постепенное реформирование политической системы в сторону более устойчивой модели управления. А во внешней политике страна сохранит курс на балансирование между мировыми центрами силы – Китаем, Европой, США и другими странами, включая Россию, уверен африканист. Выборы вряд ли спровоцируют какой-то резкий рост внутренней напряженности, считает Шеповаленко. При этом он указывает на риск сохранения отдельных очагов нестабильности независимо от итогов голосования.